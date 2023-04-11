https://ria.ru/20230411/oruzhie-1864517234.html

В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле

В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле - РИА Новости, 11.04.2023

В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле

Новейшие образцы вооружения, показанные министру обороны РФ Сергею Шойгу в Туле, запущены в серийное производство, идёт наращивание их выпуска, сообщило... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:52

2023-04-11T14:52

2023-04-11T14:54

новое оружие россии

безопасность

сергей шойгу

тульский оружейный завод

тула

тульская область

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Новейшие образцы вооружения, показанные министру обороны РФ Сергею Шойгу в Туле, запущены в серийное производство, идёт наращивание их выпуска, сообщило Минобороны России. Во вторник Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области, посетив НПО "Сплав" им. Ганичева и Тульский оружейный завод. "По докладам руководства предприятий ОПК, представленные главе российского военного ведомства новые и перспективные образцы вооружения и военной техники запущены в серийное производство. Кроме того, за счет внедрения новейших технологий идет процесс наращивания их выпуска", - говорится в сообщении. Шойгу провёл совещание с участием губернатора Алексея Дюмина, руководителей предприятий и профильных органов военного управления. На совещании обсуждали вопросы и поручения, которые на прошлой неделе дал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20230104/oruzhie-1843045046.html

тула

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, тульский оружейный завод, тула, тульская область