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В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле - РИА Новости, 11.04.2023
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Новое оружие России
 
14:52 11.04.2023 (обновлено: 14:54 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/oruzhie-1864517234.html
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле - РИА Новости, 11.04.2023
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле
Новейшие образцы вооружения, показанные министру обороны РФ Сергею Шойгу в Туле, запущены в серийное производство, идёт наращивание их выпуска, сообщило... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:52
2023-04-11T14:54
новое оружие россии
безопасность
сергей шойгу
тульский оружейный завод
тула
тульская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Новейшие образцы вооружения, показанные министру обороны РФ Сергею Шойгу в Туле, запущены в серийное производство, идёт наращивание их выпуска, сообщило Минобороны России. Во вторник Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области, посетив НПО "Сплав" им. Ганичева и Тульский оружейный завод. "По докладам руководства предприятий ОПК, представленные главе российского военного ведомства новые и перспективные образцы вооружения и военной техники запущены в серийное производство. Кроме того, за счет внедрения новейших технологий идет процесс наращивания их выпуска", - говорится в сообщении. Шойгу провёл совещание с участием губернатора Алексея Дюмина, руководителей предприятий и профильных органов военного управления. На совещании обсуждали вопросы и поручения, которые на прошлой неделе дал президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20230104/oruzhie-1843045046.html
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безопасность, сергей шойгу, тульский оружейный завод, тула, тульская область
Новое оружие России, Безопасность, Сергей Шойгу, Тульский оружейный завод, Тула, Тульская область
В Минобороны рассказали об оружии, показанном Шойгу в Туле

Минобороны: показанные Шойгу в Туле новейшие образцы вооружения выпускаются серийно

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Новейшие образцы вооружения, показанные министру обороны РФ Сергею Шойгу в Туле, запущены в серийное производство, идёт наращивание их выпуска, сообщило Минобороны России.
Во вторник Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области, посетив НПО "Сплав" им. Ганичева и Тульский оружейный завод.
"По докладам руководства предприятий ОПК, представленные главе российского военного ведомства новые и перспективные образцы вооружения и военной техники запущены в серийное производство. Кроме того, за счет внедрения новейших технологий идет процесс наращивания их выпуска", - говорится в сообщении.
Шойгу провёл совещание с участием губернатора Алексея Дюмина, руководителей предприятий и профильных органов военного управления. На совещании обсуждали вопросы и поручения, которые на прошлой неделе дал президент РФ Владимир Путин.
«
"Также в ходе рабочего совещания под руководством Сергея Шойгу были определены пути и выработаны механизмы оперативного решения ключевых вопросов обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса в регионе", - добавили в МО РФ.
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Новое оружие РоссииБезопасностьСергей ШойгуТульский оружейный заводТулаТульская область
 
 
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