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Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке

Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке - РИА Новости, 11.04.2023

Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке

ВСУ бьют по гражданским объектам в Донецке, чтобы терроризировать население, заявил в интервью РИА Новости американский радиоведущий, сатирик и активист Ренди... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T20:54

2023-04-11T20:54

2023-04-11T21:53

специальная военная операция на украине

донецк

сша

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

чак шумер

джулиан ассанж

нью-йорк (город)

киев

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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. ВСУ бьют по гражданским объектам в Донецке, чтобы терроризировать население, заявил в интервью РИА Новости американский радиоведущий, сатирик и активист Ренди Кредико после посещения города."Я живу в США, и мы получаем только односторонние репортажи, и в основном из Киева, а не отсюда. Решил, что приеду и сам все увижу. И, как и сегодня, я видел, откуда летят эти бомбы, откуда их запускали украинские силы по мирному населению. Вы не увидите этого в The New York Times или CNN", — сообщил собеседник агентства.Ведущий отметил, что западная пресса не освещает практически ежедневые обстрелы столицы Донецкой Народной Республики. "Последние два дня я был здесь, были атаки. Вот, на рынок под открытым небом. <...> Зачем это? Это для страха. Нам бы (в США. — Прим. ред.) этого не сказали. Западные СМИ сказали бы, что они (украинские войска. — Прим. ред.) бьют по военным целям. Но вчера на рынке под открытым небом, который я только что посетил, военных целей нет! Это полнейший террор", — сказал Кредико.Американский журналист восхитился стойкостью жителей Донецка, отметив, что они борются за свои права уже больше восьми лет. Также он оценил красоту города и обратил внимание на множество строек.

донецк

сша

нью-йорк (город)

киев

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донецк, сша, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), чак шумер, джулиан ассанж, нью-йорк (город), киев, вооруженные силы украины