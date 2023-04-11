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Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке - РИА Новости, 11.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:54 11.04.2023 (обновлено: 21:53 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке
Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке - РИА Новости, 11.04.2023
Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке
ВСУ бьют по гражданским объектам в Донецке, чтобы терроризировать население, заявил в интервью РИА Новости американский радиоведущий, сатирик и активист Ренди... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:54
2023-04-11T21:53
специальная военная операция на украине
донецк
сша
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
чак шумер
джулиан ассанж
нью-йорк (город)
киев
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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. ВСУ бьют по гражданским объектам в Донецке, чтобы терроризировать население, заявил в интервью РИА Новости американский радиоведущий, сатирик и активист Ренди Кредико после посещения города."Я живу в США, и мы получаем только односторонние репортажи, и в основном из Киева, а не отсюда. Решил, что приеду и сам все увижу. И, как и сегодня, я видел, откуда летят эти бомбы, откуда их запускали украинские силы по мирному населению. Вы не увидите этого в The New York Times или CNN", — сообщил собеседник агентства.Ведущий отметил, что западная пресса не освещает практически ежедневые обстрелы столицы Донецкой Народной Республики. "Последние два дня я был здесь, были атаки. Вот, на рынок под открытым небом. &lt;...&gt; Зачем это? Это для страха. Нам бы (в США. — Прим. ред.) этого не сказали. Западные СМИ сказали бы, что они (украинские войска. — Прим. ред.) бьют по военным целям. Но вчера на рынке под открытым небом, который я только что посетил, военных целей нет! Это полнейший террор", — сказал Кредико.Американский журналист восхитился стойкостью жителей Донецка, отметив, что они борются за свои права уже больше восьми лет. Также он оценил красоту города и обратил внимание на множество строек.
донецк
сша
нью-йорк (город)
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донецк, сша, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), чак шумер, джулиан ассанж, нью-йорк (город), киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, США, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк), Чак Шумер, Джулиан Ассанж, Нью-Йорк (город), Киев, Вооруженные силы Украины
Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке

Журналист Кредико заявил, что жители США получают односторонние репортажи Киева о Донбассе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. ВСУ бьют по гражданским объектам в Донецке, чтобы терроризировать население, заявил в интервью РИА Новости американский радиоведущий, сатирик и активист Ренди Кредико после посещения города.
"Я живу в США, и мы получаем только односторонние репортажи, и в основном из Киева, а не отсюда. Решил, что приеду и сам все увижу. И, как и сегодня, я видел, откуда летят эти бомбы, откуда их запускали украинские силы по мирному населению. Вы не увидите этого в The New York Times или CNN", — сообщил собеседник агентства.
Ведущий отметил, что западная пресса не освещает практически ежедневые обстрелы столицы Донецкой Народной Республики.
"Последние два дня я был здесь, были атаки. Вот, на рынок под открытым небом. <...> Зачем это? Это для страха. Нам бы (в США. — Прим. ред.) этого не сказали. Западные СМИ сказали бы, что они (украинские войска. — Прим. ред.) бьют по военным целям. Но вчера на рынке под открытым небом, который я только что посетил, военных целей нет! Это полнейший террор", — сказал Кредико.
Американский журналист восхитился стойкостью жителей Донецка, отметив, что они борются за свои права уже больше восьми лет. Также он оценил красоту города и обратил внимание на множество строек.
"В разгар дня, когда на улицах много людей": ВСУ обстреляли центр Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

Рынок в Ворошиловском районе Донецка, подвергшийся обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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2 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

Последствия обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского района Донецка

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

Куски металла недалеко от рынка в Ворошиловском районе Донецка, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

Последствия обстрела рынка в Донецке

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком, подвергшемся обстрелу со стороны ВСУ, в Ворошиловском районе Донецка

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанк

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

Фрагменты снаряда, найденные на месте обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Разрушенная стена дома в Ворошиловском районе Донецка, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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8 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

Военнослужащий опрашивает женщину, пострадавшую в результате обстрела со стороны ВСУ на рынке в Ворошиловском районе Донецка

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

Сотрудники Следственного комитета России и Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела рынка в Ворошиловском районе Донецка со стороны ВСУ

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
10 из 10

ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять ракет, удар пришелся на оживленные кварталы.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
1 из 10

"В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка", – отреагировал на случившееся врио главы ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Под обстрел попали Крытый рынок, бульвары Шевченко и Пушкина.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
3 из 10

Погиб мирный житель, еще 13 пострадали.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
4 из 10

Повреждены жилые дома, следы от попадания боеприпасов видны на проезжей части.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 10

Сотрудник МЧС обследует воронку от взрыва рядом с рынком в Ворошиловском районе Донецка.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
6 из 10

В городе найдены фрагменты реактивных снарядов от систем залпового огня.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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7 из 10

Украинские войска не могли не знать, что бьют по жилому кварталу, убежден мэр Донецка Алексей Кулемзин.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
8 из 10

По местам скопления мирных жителей били целенаправленно.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 10

Власти республики пообещали бороться с проявлениями терроризма всеми доступными способами.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСШАЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Чак ШумерДжулиан АссанжНью-Йорк (город)КиевВооруженные силы Украины
 
 
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