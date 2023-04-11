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В Астане задержали нефтяников, устроивших несанкционированный митинг - РИА Новости, 11.04.2023
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20:20 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/miting-1864614568.html
В Астане задержали нефтяников, устроивших несанкционированный митинг
В Астане задержали нефтяников, устроивших несанкционированный митинг - РИА Новости, 11.04.2023
В Астане задержали нефтяников, устроивших несанкционированный митинг
Сотрудники полиции Астаны пресекли несанкционированный митинг в центре столицы Казахстана, в котором принимали участие более 100 нефтяников из города Жанаозен... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:20
2023-04-11T20:20
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АСТАНА, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции Астаны пресекли несанкционированный митинг в центре столицы Казахстана, в котором принимали участие более 100 нефтяников из города Жанаозен (в Мангистауской области Казахстана), сообщила пресс-служба департамента полиции города. Группа из более чем 100 нефтяников из города Жанаозен, потерявших работу в одной из нефтесервисных компаний, приехала в Астану и начала с понедельника, 10 апреля митинговать у офиса национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ), требуя трудоустройства в компанию группы КМГ в регионе. Итоги переговоров с представителями КМГ, предложивших им работу в другой подрядной нефтесервисной компании, не удовлетворили митингующих, в связи с чем они продолжили акцию протеста. "Со вчерашнего дня в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли организовали несанкционированный митинг… В связи с нарушением митингующими закона "О мирных собраниях"… в полицию были доставлены ряд организаторов и активных участников акции", - говорится в сообщении полиции, распространенном во вторник вечером. Отмечается, что, согласно законодательства страны, массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения. "Нарушители будут привлечены к административной ответственности по статьям (…), влекущим предупреждение или штраф в размере 30 месячных расчетных показателей (около 230 долларов - ред.) либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Их действиям будет дана правовая оценка, согласно действующему законодательству", - подчеркивается в пресс-релизе. После задержания митингующих в соцсетях появились сообщения о сходе на центральной площади Жанаозена населения в знак протеста против задержания земляков в Астане.
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в мире, астана, жанаозен, казмунайгаз, казахстан
В мире, Астана, Жанаозен, Казмунайгаз, Казахстан
В Астане задержали нефтяников, устроивших несанкционированный митинг

Полиция в Астане задержала более ста нефтяников, устроивших несанкционированный митинг

© Sputnik / Владислав ВодневНефтяники, бастующие в Астане
Нефтяники, бастующие в Астане - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
Нефтяники, бастующие в Астане
Читать ria.ru в
АСТАНА, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции Астаны пресекли несанкционированный митинг в центре столицы Казахстана, в котором принимали участие более 100 нефтяников из города Жанаозен (в Мангистауской области Казахстана), сообщила пресс-служба департамента полиции города.
Группа из более чем 100 нефтяников из города Жанаозен, потерявших работу в одной из нефтесервисных компаний, приехала в Астану и начала с понедельника, 10 апреля митинговать у офиса национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ), требуя трудоустройства в компанию группы КМГ в регионе. Итоги переговоров с представителями КМГ, предложивших им работу в другой подрядной нефтесервисной компании, не удовлетворили митингующих, в связи с чем они продолжили акцию протеста.
"Со вчерашнего дня в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли организовали несанкционированный митинг… В связи с нарушением митингующими закона "О мирных собраниях"… в полицию были доставлены ряд организаторов и активных участников акции", - говорится в сообщении полиции, распространенном во вторник вечером.
Отмечается, что, согласно законодательства страны, массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.
"Нарушители будут привлечены к административной ответственности по статьям (…), влекущим предупреждение или штраф в размере 30 месячных расчетных показателей (около 230 долларов - ред.) либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Их действиям будет дана правовая оценка, согласно действующему законодательству", - подчеркивается в пресс-релизе.
После задержания митингующих в соцсетях появились сообщения о сходе на центральной площади Жанаозена населения в знак протеста против задержания земляков в Астане.
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