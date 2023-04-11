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Санду рассказала о гражданской миссии ЕС в Молдавии - РИА Новости, 11.04.2023
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18:12 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/missiya-1864590667.html
Санду рассказала о гражданской миссии ЕС в Молдавии
Санду рассказала о гражданской миссии ЕС в Молдавии - РИА Новости, 11.04.2023
Санду рассказала о гражданской миссии ЕС в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что Евросоюз пришлет в республику гражданскую миссию, чтобы помочь эффективно справляться с угрозами... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:12
2023-04-11T18:12
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
жозеп боррель
евросоюз
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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что Евросоюз пришлет в республику гражданскую миссию, чтобы помочь эффективно справляться с угрозами безопасности. "Миссия ЕС носит гражданский характер и является ответом на озабоченность, которую мы выражали по поводу угроз безопасности… Эта миссия поможет нам укрепить наши возможности для более эффективного устранения угроз безопасности. Здесь я имею в виду риски внутреннего характера, даже если они в большинстве случаев вызваны внешними факторами через эту гибридную войну, о которой мы все время говорим", - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV. По ее словам, в Молдавии необходимо развивать потенциал правоохранительных органов, обеспечивающих общественный порядок. "Это означает, что мы должны наращивать возможности для борьбы с рисками кибербезопасности. Поддержка Европейского союза будет по этим аспектам, придут специалисты по этим направлениям", - добавила Санду. Ранее глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался за отправку в страну гражданской миссии по безопасности и обороне, которая должна помочь Кишиневу укрепить способность противостоять гибридным угрозам. Попеску подчеркнул, что Молдавия уже получает помощь по линии безопасности через Европейский фонд мира.
https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864586830.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Жозеп Боррель, Евросоюз
Санду рассказала о гражданской миссии ЕС в Молдавии

Президент Молдавии Санду: миссия ЕС поможет стране устранять угрозы безопасности

© AP Photo / Yoan Valat/PoolПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Yoan Valat/Pool
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что Евросоюз пришлет в республику гражданскую миссию, чтобы помочь эффективно справляться с угрозами безопасности.
"Миссия ЕС носит гражданский характер и является ответом на озабоченность, которую мы выражали по поводу угроз безопасности… Эта миссия поможет нам укрепить наши возможности для более эффективного устранения угроз безопасности. Здесь я имею в виду риски внутреннего характера, даже если они в большинстве случаев вызваны внешними факторами через эту гибридную войну, о которой мы все время говорим", - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV.
По ее словам, в Молдавии необходимо развивать потенциал правоохранительных органов, обеспечивающих общественный порядок.
"Это означает, что мы должны наращивать возможности для борьбы с рисками кибербезопасности. Поддержка Европейского союза будет по этим аспектам, придут специалисты по этим направлениям", - добавила Санду.
Ранее глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался за отправку в страну гражданской миссии по безопасности и обороне, которая должна помочь Кишиневу укрепить способность противостоять гибридным угрозам. Попеску подчеркнул, что Молдавия уже получает помощь по линии безопасности через Европейский фонд мира.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Вчера, 18:00
 
В миреМолдавияКишиневМайя СандуЖозеп БоррельЕвросоюз
 
 
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