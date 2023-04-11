https://ria.ru/20230411/missiya-1864590667.html

Санду рассказала о гражданской миссии ЕС в Молдавии

Санду рассказала о гражданской миссии ЕС в Молдавии - РИА Новости, 11.04.2023

Санду рассказала о гражданской миссии ЕС в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что Евросоюз пришлет в республику гражданскую миссию, чтобы помочь эффективно справляться с угрозами... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:12

2023-04-11T18:12

2023-04-11T18:12

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

жозеп боррель

евросоюз

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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в интервью заявила, что Евросоюз пришлет в республику гражданскую миссию, чтобы помочь эффективно справляться с угрозами безопасности. "Миссия ЕС носит гражданский характер и является ответом на озабоченность, которую мы выражали по поводу угроз безопасности… Эта миссия поможет нам укрепить наши возможности для более эффективного устранения угроз безопасности. Здесь я имею в виду риски внутреннего характера, даже если они в большинстве случаев вызваны внешними факторами через эту гибридную войну, о которой мы все время говорим", - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV. По ее словам, в Молдавии необходимо развивать потенциал правоохранительных органов, обеспечивающих общественный порядок. "Это означает, что мы должны наращивать возможности для борьбы с рисками кибербезопасности. Поддержка Европейского союза будет по этим аспектам, придут специалисты по этим направлениям", - добавила Санду. Ранее глава министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался за отправку в страну гражданской миссии по безопасности и обороне, которая должна помочь Кишиневу укрепить способность противостоять гибридным угрозам. Попеску подчеркнул, что Молдавия уже получает помощь по линии безопасности через Европейский фонд мира.

https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864586830.html

молдавия

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, жозеп боррель, евросоюз