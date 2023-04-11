https://ria.ru/20230411/melnik-1864563409.html
"Они уже на пороге". Немцы обратились к России после новых требований Киева
"Они уже на пороге". Немцы обратились к России после новых требований Киева - РИА Новости, 11.04.2023
"Они уже на пороге". Немцы обратились к России после новых требований Киева
Немецких пользователей Twitter возмутили очередные требования заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника поставить ВСУ больше военной техники. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:02
2023-04-11T17:02
2023-04-11T20:55
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Немецких пользователей Twitter возмутили очередные требования заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника поставить ВСУ больше военной техники.Украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков."Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку", — написал один из комментаторов."Вам лучше готовиться, русские уже на пороге", — предупредил другой."Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры", — считает еще один читатель."Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?" — поинтересовался пользователь."После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке", — заключил комментатор.Мельник известен грубыми провокационными высказываниями. Самым громким стал случай, когда он назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", что спровоцировало дипломатический скандал.
https://ria.ru/20230402/melnik-1862498914.html
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в мире, германия, россия, киев, андрей мельник, вооруженные силы украины, евросоюз, twitter
В мире, Германия, Россия, Киев, Андрей Мельник, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Twitter
"Они уже на пороге". Немцы обратились к России после новых требований Киева
Немецкие пользователи Twitter обратились к России после требований Мельника о технике ВСУ
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Немецких пользователей Twitter
возмутили очередные требования заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника поставить ВСУ больше военной техники.
Украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков.
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"Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку", — написал один из комментаторов.
"Вам лучше готовиться, русские уже на пороге", — предупредил другой.
"Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС
, ни в НАТО
для подобного. Вам следовало давно начать переговоры", — считает еще один читатель.
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"Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?" — поинтересовался пользователь.
"После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке", — заключил комментатор.
Мельник известен грубыми провокационными высказываниями. Самым громким стал случай, когда он назвал канцлера Германии Олафа Шольца
"обиженной ливерной колбасой", что спровоцировало дипломатический скандал.