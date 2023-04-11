https://ria.ru/20230411/media-1864456487.html

Печатные медиа увеличили доверие аудитории, заявили в Минцифры

Печатные медиа увеличили доверие аудитории, заявили в Минцифры - РИА Новости, 11.04.2023

Печатные медиа увеличили доверие аудитории, заявили в Минцифры

Печатным медиа удалось укрепить свою социальную позицию и увеличить доверие аудитории благодаря фейкам в социальных сетях, сейчас доверие аудитории растет к... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:37

2023-04-11T12:37

2023-04-11T12:37

общество

технологии

россия

вциом

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Печатным медиа удалось укрепить свою социальную позицию и увеличить доверие аудитории благодаря фейкам в социальных сетях, сейчас доверие аудитории растет к федеральной и региональной прессе, заявила заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Светлана Дзюбинская. По ее словам, телефонные опросы граждан, которые действительно говорят о том, что на фоне большого количества фейковой информации, которая есть в социальных сетях, доверие к социальным сетям падает, а недоверие к печатным СМИ уменьшается. "Доверие, пусть незначительное, там процентов от 6 до 13, но тем не менее растет к региональной прессе, к федеральной прессе и к телевидению", - отметила Дзюбинская.

https://ria.ru/20230104/estoniya-1843021551.html

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общество, технологии, россия, вциом, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)