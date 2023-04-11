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Зюганов призвал Путина решить вопрос драпировки мавзолея на парад Победы
Зюганов призвал Путина решить вопрос драпировки мавзолея на парад Победы - РИА Новости, 11.04.2023
Зюганов призвал Путина решить вопрос драпировки мавзолея на парад Победы
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратился в открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить вопрос драпировки мавзолея Ленина на парад... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:39
2023-04-11T12:39
2023-04-11T12:39
россия
общество
геннадий зюганов
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратился в открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить вопрос драпировки мавзолея Ленина на парад Победы, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ). "Сегодняшняя газета "Правда"… документ, который опубликован в виде открытого письма к президенту Российской Федерации называется так: "мавзолей Ленина - свидетель величайшего триумфа нашей истории"… Совсем немного времени остается до дня 9 мая… В этой связи появилось это открытое письмо, под которым стоит подпись Геннадия Андреевича Зюганова… Хватит закрывать фанерными щитами главного свидетеля исторических побед и свершений наших… Мы рассчитываем на широкую поддержку", - сказал он журналистам. Зюганов также заявлял, что на параде Победы в 2023 году не должно быть "фанерок", которые закрывают Мавзолей и отгораживают людей от великой истории. "Считаем, что в этом году на параде Победы не должно быть никаких фанерок, которые закрывали Мавзолей и отгораживали бы от великой истории", - сказал он журналистам на торжественном собрании, посвящённом 30-летию КПРФ. Как отметил Зюганов, на Красной площади похоронено "400 героев великой советской эпохи, там 32 маршала".
https://ria.ru/20230206/mavzoley-1850139605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, госдума рф
Россия, Общество, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, КПРФ, Госдума РФ
Зюганов призвал Путина решить вопрос драпировки мавзолея на парад Победы
Зюганов обратился к Путину с просьбой решить вопрос драпировки мавзолея на парад Победы
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратился в открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить вопрос драпировки мавзолея Ленина на парад Победы, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ).
"Сегодняшняя газета "Правда"… документ, который опубликован в виде открытого письма к президенту Российской Федерации называется так: "мавзолей Ленина - свидетель величайшего триумфа нашей истории"… Совсем немного времени остается до дня 9 мая… В этой связи появилось это открытое письмо, под которым стоит подпись Геннадия Андреевича Зюганова… Хватит закрывать фанерными щитами главного свидетеля исторических побед и свершений наших… Мы рассчитываем на широкую поддержку", - сказал он журналистам.
Зюганов также заявлял, что на параде Победы в 2023 году не должно быть "фанерок", которые закрывают Мавзолей и отгораживают людей от великой истории.
"Считаем, что в этом году на параде Победы не должно быть никаких фанерок, которые закрывали Мавзолей и отгораживали бы от великой истории", - сказал он журналистам на торжественном собрании, посвящённом 30-летию КПРФ.
Как отметил Зюганов, на Красной площади похоронено "400 героев великой советской эпохи, там 32 маршала".
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