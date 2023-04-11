https://ria.ru/20230411/mavzoley-1864457956.html

Зюганов призвал Путина решить вопрос драпировки мавзолея на парад Победы

Зюганов призвал Путина решить вопрос драпировки мавзолея на парад Победы - РИА Новости, 11.04.2023

Зюганов призвал Путина решить вопрос драпировки мавзолея на парад Победы

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратился в открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить вопрос драпировки мавзолея Ленина на парад... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:39

2023-04-11T12:39

2023-04-11T12:39

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общество

геннадий зюганов

владимир путин

кпрф

госдума рф

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратился в открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить вопрос драпировки мавзолея Ленина на парад Победы, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ). "Сегодняшняя газета "Правда"… документ, который опубликован в виде открытого письма к президенту Российской Федерации называется так: "мавзолей Ленина - свидетель величайшего триумфа нашей истории"… Совсем немного времени остается до дня 9 мая… В этой связи появилось это открытое письмо, под которым стоит подпись Геннадия Андреевича Зюганова… Хватит закрывать фанерными щитами главного свидетеля исторических побед и свершений наших… Мы рассчитываем на широкую поддержку", - сказал он журналистам. Зюганов также заявлял, что на параде Победы в 2023 году не должно быть "фанерок", которые закрывают Мавзолей и отгораживают людей от великой истории. "Считаем, что в этом году на параде Победы не должно быть никаких фанерок, которые закрывали Мавзолей и отгораживали бы от великой истории", - сказал он журналистам на торжественном собрании, посвящённом 30-летию КПРФ. Как отметил Зюганов, на Красной площади похоронено "400 героев великой советской эпохи, там 32 маршала".

https://ria.ru/20230206/mavzoley-1850139605.html

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Екатерина Зайцева

россия, общество, геннадий зюганов, владимир путин, кпрф, госдума рф