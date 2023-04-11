В Сирте назвали объединение ливийских силовых структур пока невозможным
Глава правительства Башага назвал объединение силовых структур Ливии пока невозможным
© AP Photo / Manu BraboВид на город Сирт, Ливия
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на город Сирт, Ливия. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Объединение силовых структур востока и запада Ливии в ближайшем будущем вряд ли реализуемо, но возможны другие форматы сотрудничества для создания доверия между сторонами, заявил в интервью РИА Новости глава заседающего в Сирте правительства Ливии Фатхи Башага.
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"Мы всегда приветствуем любые шаги, которые способствовали бы объединению институтов и структур и положили бы конец расколу… Вместе с тем, мы считаем, что объединение военных структур и органов безопасности в ближайшем будущем остается невозможным", - сказал ливийский политик, комментируя итоги недавней встречи совместного ливийского военного комитета в формате "5+5".
Вместе с тем, Башага не исключил других форматов сотрудничества между сторонами. "Однако возможно формирование совместных патрулей и комиссий с определенными задачами под эгидой комитета "5+5" с целью укрепить доверие между сторонами", - полагает он.
В начале марта глава генерального штаба правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед Хаддад и руководитель генштаба ливийской национальной армии (ЛНА) Абдель Раззак ан-Назури сообщили о намерении создать совместные силы по охране границ страны. Первая встреча начальников генеральных штабов ранее противоборствующих сторон прошла в Сирте в 2021 году. Тогда военачальники впервые с начала конфликта между востоком и западом страны в 2014 году договорились дать старт усилиям к объединению ливийской армии. Они заявили, что военные с обеих сторон "далеки от политических разногласий и политических партий".
В конце марта участники совместного военного комитета Ливии провели в Триполи совещание с командирами вооруженных формирований с разных концов страны. По информации пресс-службы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), эта встреча - крупнейшая за последние 10 лет, она стала "важным шагом в процессе укрепления доверия для ливийских руководителей служб безопасности и вооруженных сил".
В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.