https://ria.ru/20230411/liviya-1864395747.html

В Сирте назвали объединение ливийских силовых структур пока невозможным

В Сирте назвали объединение ливийских силовых структур пока невозможным - РИА Новости, 11.04.2023

В Сирте назвали объединение ливийских силовых структур пока невозможным

Объединение силовых структур востока и запада Ливии в ближайшем будущем вряд ли реализуемо, но возможны другие форматы сотрудничества для создания доверия между РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:44

2023-04-11T09:44

2023-04-11T11:14

в мире

ливия

триполи

сирт (муниципалитет)

муаммар каддафи

халифа хафтар

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БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Объединение силовых структур востока и запада Ливии в ближайшем будущем вряд ли реализуемо, но возможны другие форматы сотрудничества для создания доверия между сторонами, заявил в интервью РИА Новости глава заседающего в Сирте правительства Ливии Фатхи Башага. Вместе с тем, Башага не исключил других форматов сотрудничества между сторонами. "Однако возможно формирование совместных патрулей и комиссий с определенными задачами под эгидой комитета "5+5" с целью укрепить доверие между сторонами", - полагает он. В начале марта глава генерального штаба правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед Хаддад и руководитель генштаба ливийской национальной армии (ЛНА) Абдель Раззак ан-Назури сообщили о намерении создать совместные силы по охране границ страны. Первая встреча начальников генеральных штабов ранее противоборствующих сторон прошла в Сирте в 2021 году. Тогда военачальники впервые с начала конфликта между востоком и западом страны в 2014 году договорились дать старт усилиям к объединению ливийской армии. Они заявили, что военные с обеих сторон "далеки от политических разногласий и политических партий". В конце марта участники совместного военного комитета Ливии провели в Триполи совещание с командирами вооруженных формирований с разных концов страны. По информации пресс-службы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), эта встреча - крупнейшая за последние 10 лет, она стала "важным шагом в процессе укрепления доверия для ливийских руководителей служб безопасности и вооруженных сил". В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.Читайте полный текст интервью Фатхи Башаги >>

https://ria.ru/20230411/liviya-1864388985.html

https://ria.ru/20230411/liviya-1864375564.html

https://ria.ru/20230411/liviya-1864369626.html

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Ольга Фомченкова

в мире, ливия, триполи, сирт (муниципалитет), муаммар каддафи, халифа хафтар