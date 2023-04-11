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В Сирте назвали объединение ливийских силовых структур пока невозможным - РИА Новости, 11.04.2023
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09:44 11.04.2023 (обновлено: 11:14 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/liviya-1864395747.html
В Сирте назвали объединение ливийских силовых структур пока невозможным
В Сирте назвали объединение ливийских силовых структур пока невозможным - РИА Новости, 11.04.2023
В Сирте назвали объединение ливийских силовых структур пока невозможным
Объединение силовых структур востока и запада Ливии в ближайшем будущем вряд ли реализуемо, но возможны другие форматы сотрудничества для создания доверия между РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:44
2023-04-11T11:14
в мире
ливия
триполи
сирт (муниципалитет)
муаммар каддафи
халифа хафтар
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БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Объединение силовых структур востока и запада Ливии в ближайшем будущем вряд ли реализуемо, но возможны другие форматы сотрудничества для создания доверия между сторонами, заявил в интервью РИА Новости глава заседающего в Сирте правительства Ливии Фатхи Башага. Вместе с тем, Башага не исключил других форматов сотрудничества между сторонами. "Однако возможно формирование совместных патрулей и комиссий с определенными задачами под эгидой комитета "5+5" с целью укрепить доверие между сторонами", - полагает он. В начале марта глава генерального штаба правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед Хаддад и руководитель генштаба ливийской национальной армии (ЛНА) Абдель Раззак ан-Назури сообщили о намерении создать совместные силы по охране границ страны. Первая встреча начальников генеральных штабов ранее противоборствующих сторон прошла в Сирте в 2021 году. Тогда военачальники впервые с начала конфликта между востоком и западом страны в 2014 году договорились дать старт усилиям к объединению ливийской армии. Они заявили, что военные с обеих сторон "далеки от политических разногласий и политических партий". В конце марта участники совместного военного комитета Ливии провели в Триполи совещание с командирами вооруженных формирований с разных концов страны. По информации пресс-службы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), эта встреча - крупнейшая за последние 10 лет, она стала "важным шагом в процессе укрепления доверия для ливийских руководителей служб безопасности и вооруженных сил". В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.Читайте полный текст интервью Фатхи Башаги &gt;&gt;
https://ria.ru/20230411/liviya-1864388985.html
https://ria.ru/20230411/liviya-1864375564.html
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ливия
триполи
сирт (муниципалитет)
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в мире, ливия, триполи, сирт (муниципалитет), муаммар каддафи, халифа хафтар
В мире, Ливия, Триполи, Сирт (муниципалитет), Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар
В Сирте назвали объединение ливийских силовых структур пока невозможным

Глава правительства Башага назвал объединение силовых структур Ливии пока невозможным

© AP Photo / Manu BraboВид на город Сирт, Ливия
Вид на город Сирт, Ливия - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на город Сирт, Ливия. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Объединение силовых структур востока и запада Ливии в ближайшем будущем вряд ли реализуемо, но возможны другие форматы сотрудничества для создания доверия между сторонами, заявил в интервью РИА Новости глава заседающего в Сирте правительства Ливии Фатхи Башага.
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"Мы всегда приветствуем любые шаги, которые способствовали бы объединению институтов и структур и положили бы конец расколу… Вместе с тем, мы считаем, что объединение военных структур и органов безопасности в ближайшем будущем остается невозможным", - сказал ливийский политик, комментируя итоги недавней встречи совместного ливийского военного комитета в формате "5+5".
Военнослужащие Ливийской национальной армии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Ливии исключили возможность вооруженных столкновений в ближайшее время
Вчера, 09:10
Вместе с тем, Башага не исключил других форматов сотрудничества между сторонами. "Однако возможно формирование совместных патрулей и комиссий с определенными задачами под эгидой комитета "5+5" с целью укрепить доверие между сторонами", - полагает он.
В начале марта глава генерального штаба правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Мухаммед Хаддад и руководитель генштаба ливийской национальной армии (ЛНА) Абдель Раззак ан-Назури сообщили о намерении создать совместные силы по охране границ страны. Первая встреча начальников генеральных штабов ранее противоборствующих сторон прошла в Сирте в 2021 году. Тогда военачальники впервые с начала конфликта между востоком и западом страны в 2014 году договорились дать старт усилиям к объединению ливийской армии. Они заявили, что военные с обеих сторон "далеки от политических разногласий и политических партий".
В конце марта участники совместного военного комитета Ливии провели в Триполи совещание с командирами вооруженных формирований с разных концов страны. По информации пресс-службы Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), эта встреча - крупнейшая за последние 10 лет, она стала "важным шагом в процессе укрепления доверия для ливийских руководителей служб безопасности и вооруженных сил".
Житель Бенгази с флагом Ливии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Ливии заявили об угрозе проведению выборов из-за раскола во власти
Вчера, 06:09
В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако глава ПНЕ Абдельхамид Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
Читайте полный текст интервью Фатхи Башаги >>
Город Бенгази, Ливия - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Глава кабмина Ливии выразил надежду на укрепление связей с Россией
Вчера, 03:12
 
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