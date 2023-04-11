https://ria.ru/20230411/bashaga-1864410763.html

Башага: Ливия рассчитывает на укрепление и развитие отношений с Россией

Башага: Ливия рассчитывает на укрепление и развитие отношений с Россией - РИА Новости, 11.04.2023

Башага: Ливия рассчитывает на укрепление и развитие отношений с Россией

Политический кризис в Ливии, связанный с выборами президента и формированием нового кабинета министров, остается не решенным. В стране продолжают действовать... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:10

2023-04-11T11:10

2023-04-11T11:10

интервью

ливия

россия

триполи

оон

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Политический кризис в Ливии, связанный с выборами президента и формированием нового кабинета министров, остается не решенным. В стране продолжают действовать два правительства, из-за чего также не решен вопрос объединения институтов власти и силовых структур. На этом фоне ряд стран уже открыли свои дипмиссии в государстве, вопреки вероятности возникновения новых вооруженных столкновений. А посредники во главе с ООН пытаются оказать содействие местным властям в решении разногласий для вывода страны из кризиса. Глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности (ПНСт) Ливии Фатхи Башага рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости, что мешает объединению страны, каковы условия вывода иностранных наемников, и насколько велика вероятность нового вооруженного конфликта, а также о том, как видит законно избранный глава правительства будущие отношения с Россией.– Какова степень влияния раскола нынешней исполнительной власти Ливии на предстоящие в 2023 году выборы? Какие действия вы предпринимаете как правительство в свете разделения страны?– Нет сомнений в том, что это разделение и его продолжение будут препятствовать любому возможному избирательному процессу, но мы будем усердно работать с национальными и международными сторонами, которые верят в демократию, единство, объединение институтов и восстановление безопасности, чтобы провести честные и прозрачные выборы.– Есть ли у ливийских сторон договоренность о формировании нового правительства, не имеющего отношения к вашему правительству и правительству национального единства во главе с Абдельхамидом Дбейбой в Триполи? Как вы относитесь к этой идее с учетом того, что такое требование выдвигается, и, по всей видимости, есть международная поддержка вопроса?– Мы являемся законным правительством в Ливии, процесс избрания премьер-министра и вынесения доверия правительству происходил в соответствии с достигнутым политическим соглашением, поэтому формирование нового правительства Ливии требует отзыва доверия у нашего правительства в соответствии с механизмами, предусмотренными в политическом соглашении. Этот процесс относится к компетенции Палаты представителей и государства.– В ливийской столице Триполи и в других городах на западе страны в последние месяцы произошло несколько случаев столкновений между вооруженными группировками с применением легких и тяжелых вооружений. В результате этих столкновений погибли и пострадали люди, в том числе гражданские лица. Как ливийские власти могут помешать этим вооруженным формированиям дестабилизировать ситуацию в городах? Возможно ли, что этот произвол в сфере безопасности и существование вооруженных группировок будут представлять угрозу для ливийских властей и препятствовать проведению президентских и парламентских выборов?– Слабое обеспечение безопасности и ошибочная тактика при решении проблем (в этой сфере – ред.) со стороны параллельного правительства в Триполи – основная причина ухудшения ситуации с безопасностью. Поэтому мы поддерживаем усилия комитета "5+5" и все процессы, направленные на объединение военных структур и органов безопасности, а также монополию на оружие госорганов, действующих в рамках закона и признанных всеми институтами (армия и полиция – ред.). Мы убеждены, что какой-либо прогресс в деле выборов возможен только после ухода с ливийской политической арены правительства, срок полномочий которого истек.– Совместный военный комитет в формате "5+5", включающий представителей запада и востока Ливии, провел в течение двух последних дней заседание в столице Триполи, посвященное объединению военных структур и разработке плана сотрудничества между востоком и западом с целью нормализовать ситуацию в сфере безопасности для проведения выборов. Вы ожидаете, что военные структуры и органы безопасности объединятся на этом этапе, в особенности учитывая, что спецпосланник ООН прикладывает усилия для переговоров между всеми ливийскими сторонами?– Мы всегда приветствуем любые шаги, которые способствовали бы объединению институтов и структур и положили бы конец расколу, в особенности учитывая, что именно мы нашли выход из тупика, когда поехали в Бенгази в декабре 2021 года (на встрече в Бенгази шесть кандидатов в президенты Ливии, включая Башагу и главу Ливийской национальной армии Халифу Хафтара, на фоне новостей о срыве выборов договорились вместе противостоять вызовам – ред.). Вместе с тем, мы считаем, что объединение военных структур и органов безопасности в ближайшем будущем остается невозможным. Однако возможно формирование совместных патрулей и комиссий с определенными задачами под эгидой комитета "5+5" с целью укрепить доверие между сторонами.– Миссия ООН по поддержке в Ливии обратила внимание военных и сил безопасности в Ливии на необходимость вывода всех иностранных боевиков из страны. Этот вопрос считается одним из препятствующих мирному процессу в Ливии. Как вы оцениваете эти шаги со стороны миссии ООН? Можете ли вы заставить международные стороны вывести иностранных боевиков из страны, или есть препятствия для этого? Каковы негативные последствия присутствия этих сил для выборов и процесса политического урегулирования между ливийскими сторонами?– Решение проблемы наемников и иностранных боевиков требует прочной основы, которая предполагает существование единой и выборной исполнительной власти. Мы благодарны миссии ООН за усилия в этом направлении, но ей трудно заставить эти силы уйти без международного консенсуса, эффективного механизма Совета Безопасности ООН и истинной воли ливийских национальных сил. Мы убеждены, что уход этих сил является одной из главных основ стабильности страны и достижения всеобъемлющего политического урегулирования.– В 2021 году вы подавали документы для участия в президентских выборах, которые не состоялись. В случае проведения выборов в этом году будете ли вы снова баллотироваться в качестве кандидата в президенты?– Этот вопрос преждевременный, все зависит от обстоятельств и событий, которые я приму во внимание, наиболее важным из которых является поддержка избирательного процесса и демократического выбора в моей стране будь то посредством выдвижения кандидатуры на выборах или содействия ее успеху со стороны.– Правительство национального единства заключило соглашение с Италией и итальянскими компаниями относительно ведения разведки месторождений газа на шельфе Средиземного моря в Ливии. В свете раскола исполнительной власти имеет ли правительство Дбейбы право заключать соглашения в этой области, и будет ли ливийское государство в будущем нести ответственность за подписание таких договоров?– Мандат этого правительства истек более чем год назад. На основании истечения правового мандата, политического соглашения, а также пункта 10 статьи 6 "дорожной карты", одобренной Форумом ливийского политического диалога, переходные власти не вправе заключать любые соглашения или договоры, которые наносят ущерб стабильности внешних отношений ливийского государства или налагают на него долгосрочные обязательства. В этой связи эти и другие соглашения считаются недействительными и необязательными для исполнения ливийским государством. Они абсурдны и связаны с дешевыми политическими спекуляциями, с которыми, к сожалению, отождествляют себя некоторые страны, такие, как Италия, игнорируя все ливийские и международные законы.– Мир сегодня всецело поглощен кризисом между Россией и Украиной, и страны, в основном, определили свое отношение как к России, так и Евросоюзу. Как ливийский премьер оценивает ситуацию в мире и регионе в свете российской военной операции на Украине и в особенности ее влияние на ливийский кризис?– Я считаю, что мы находимся в таком состоянии кризиса, что избавлены от погружения в кризисы других стран. Но в то же время мы сожалеем, что до такой степени дошла ситуация между двумя соседними странами. Надеемся, что военная эскалация и кровопролитие прекратятся как можно скорее, что обе стороны сядут за стол переговоров в соответствии с Уставом ООН, который призывает к безопасности и мирному сосуществованию между народами.– На каком уровне дипломатические отношения между вашим правительством и правительством России, имеются ли между вами контакты и ведутся ли переговоры? Планируются ли официальные визиты в ближайшее время? Недавно Россия объявила о назначении нового посла в Ливии, когда вы ожидаете открытие российского посольства в Ливии?– Состояние раскола исполнительной власти в Ливии все еще сказывается на характере отношения большинства стран к ливийскому вопросу, в том числе и России, с которой у нашего правительства до сих пор нет желаемого уровня отношений. Мы надеемся, что эти связи будут еще больше укрепляться, и что между нами будут открыты новые горизонты для отношений и дипломатического обмена.– Ранее президент Туниса Кайс Саид заявил, что между его страной и Ливией существуют разногласия по поводу нефтяного месторождения Бури, расположенного между Ливией и Тунисом. Какова ваша позиция в отношении заявления со стороны Туниса о том, что месторождение Бури является тунисским, и его просьбы к ливийским властям передать права на это месторождение?– Нет никаких сомнений в том, что наши отношения с братской страной, Тунисом, крепки и надежны, на них не смогут повлиять ошибочные представления по экономическому вопросу, который был согласован более четырех десятилетий назад.– Переходя к ливийскому вопросу, международные и ливийские эксперты и наблюдатели исключают, что в Ливии снова случится вооруженный конфликт, а соглашение о прекращении огня между ливийскими сторонами продолжает действовать. Если Абдельхамид Дбейба будет удерживать власть и откажется уходить, можем ли ожидать новых вооруженных столкновений и военных операций в Ливии?– В случае с Ливией можно ожидать все, в частности в связи с наличием оппортунистической личности во главе параллельной власти в Триполи, готовой сделать все, чтобы остаться у власти, даже за счет ливийского народа и его достоинства и суверенитета. Однако мы исключаем, что в ближайшее время произойдут какие-либо вооруженные столкновения, особенно при наличии международной и национальной воли для поиска справедливого и всеобъемлющего решения ливийского кризиса, которое бы положило конец этому абсурду в лице параллельной власти в Триполи.– Если назначат конкретную дату проведения президентских и парламентских выборов, какой исполнительный орган будет руководить избирательным процессом на фоне наличия двух правительств в стране?– Этот вопрос определят варианты урегулирования и договоренности, к которым придут законодательные власти при помощи и реальной воле со стороны международных держав, влияющих на ливийский вопрос.– Официальный портал российского правительства объявил о новой концепции внешней политики России, в нее включено положение, что Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения нападений на нее и союзников, а также, что основная цель России за рубежом – это превращение региона в мирный и добрососедский. Россия будет отдавать приоритет уничтожению американской гегемонии в мире. Какова ваша позиция в отношении шагов, которые предприняла Россия для разработки внешней политики в отношении дружественных арабских и западных стран на уровне сотрудничества в сфере экономики, политики и безопасности?– Мы уважаем волю государств в их выборе для защиты своих интересов, однако мы не позволим или не согласимся на какой-либо выбор или действия, которые направлены на то, чтобы затронуть наш суверенитет, безопасность наших граждан и стабильность нашей страны или сделать Ливию ареной сведения международных счетов. Мы заботимся только о нашей родине и нашем народе.– Наконец, каково ваше видение или инициатива, чтобы призвать стороны в Ливии к соглашению об объединении ливийских официальных институтов и завершению раскола, который длится около семи лет? Есть ли у вас контакты с ливийскими институтами с целью достичь окончания решения существующего раскола?– Несомненно, мы контактировали с нашими партнерами на родине в восточном регионе, в первую очередь с институтом армии, в течение практически полутора лет, несмотря на жестокую войну, которая была между нами. Это является неопровержимым доказательством того, что мы не жалели и не пожалеем усилий для того, чтобы предпринять все шаги, которые должны привести к воссоединению, преодолению раскола, объединению институтов и созданию государства. Даже если это будет за счет нашего народного и политического капитала, то родина на первом месте.

https://ria.ru/20230321/suverenitet-1859593737.html

https://ria.ru/20230303/g20-1855542535.html

https://ria.ru/20221229/liviya-1842318464.html

https://ria.ru/20230127/potolok-1847755651.html

https://ria.ru/20230203/vagner-1849482103.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, ливия, россия, триполи, оон