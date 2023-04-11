https://ria.ru/20230411/liviya-1864369626.html

Глава кабмина Ливии выразил надежду на укрепление связей с Россией

Глава кабмина Ливии выразил надежду на укрепление связей с Россией - РИА Новости, 11.04.2023

Глава кабмина Ливии выразил надежду на укрепление связей с Россией

Глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага в интервью РИА Новости заявил, что его кабмин надеется на укрепление... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T03:12

2023-04-11T03:12

2023-04-11T11:15

ливия

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БЕНГАЗИ, 11 апр - РИА Новости. Глава действующего в Сирте правительства национальной стабильности Ливии Фатхи Башага в интервью РИА Новости заявил, что его кабмин надеется на укрепление связей с Россией. По его словам, раскол исполнительной власти в Ливии сказывается на отношении большинства стран к ливийскому вопросу, в том числе и России, с которой, отметил Башага, у правительства национальной стабильности "до сих пор нет желаемого уровня отношений". "Мы надеемся, что эти связи будут еще больше укрепляться и что между нами будут открыты новые горизонты для отношений и дипломатического обмена", - заявил Башага. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году в Женеве под эгидой ООН состоялся форум ливийского политического диалога, он избрал переходную исполнительную власть Ливии до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии на сегодняшний день действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН, возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, действует в Триполи, второе – наделенное полномочиями Палаты представителей (парламента) Ливии - базируется в Сирте. Его возглавляет бывший глава МВД в составе Правительства национального согласия Фатхи Башага. В феврале 2022 года заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за кандидатуру Башаги на пост премьера, его поддержала и ЛНА. Однако Дбейба до этого заявил, что не будет передавать власть до президентских выборов, что обернулось двоевластием в стране. В мае минувшего года Башага после неудачной попытки расположить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт. Читайте полный текст интервью Фатхи Башаги >>

https://ria.ru/20230321/suverenitet-1859593737.html

https://ria.ru/20230203/vagner-1849482103.html

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ливия, россия, триполи, муаммар каддафи, оон, халифа хафтар, в мире