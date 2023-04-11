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Чернышенко поддержал идею создания российско-китайского детского лагеря - РИА Новости, 11.04.2023
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23:04 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/lager-1864629544.html
Чернышенко поддержал идею создания российско-китайского детского лагеря
Чернышенко поддержал идею создания российско-китайского детского лагеря - РИА Новости, 11.04.2023
Чернышенко поддержал идею создания российско-китайского детского лагеря
Создание российско-китайского детского спортивно-туристического лагеря в Приморском крае посодействует укреплению дружественных связей между странами,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:04
2023-04-11T23:04
приморский край
китай
россия
олег кожемяко
си цзиньпин
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Создание российско-китайского детского спортивно-туристического лагеря в Приморском крае посодействует укреплению дружественных связей между странами, проработку вопроса необходимо вести в рамках рабочих контактов с представителями КНР, заявил вице-премьер РФ, сопредседатель российско-китайской межправкомиссии Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Губернатор Приморского края в конце марта на встрече с руководством китайской провинции Хэйлунцзян предложил создать на юге Приморья лагерь для детей из России и Китая. Об этом стало известно из публикации в телеграм-канале губернатора. "С учетом продуктивных переговоров России и Китая в рамках визита официальной делегации во главе с Си Цзиньпином в Москву, реализация такой инициативы в приграничном регионе поспособствует культурному обмену граждан обеих стран и укреплению наших дружественных связей. Поддерживаю проработку данного вопроса с коллегами из Китая в рамках наших рабочих контактов", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера. Как отмечается, Чернышенко и Кожемяко также обсудили опыт Приморского края по созданию модульных отелей и предложения главы края по снятию барьеров на уровне регионов при возведении таких объектов. Там уточнили, что в прошлом году Приморский край получил 300 миллионов рублей на строительство модульных средств размещения. Губернатор Приморья, в свою очередь, позитивно отметил решение Минэкономразвития России об отборе с текущего года победителей конкурса на получение субсидии на модульные отели в один этап и сразу на период 2023-2024 годов. По его мнению, эти решения существенно упростят и ускорят создание таких объектов в регионах страны.
https://ria.ru/20230411/kitay-1864435694.html
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приморский край, китай, россия, олег кожемяко, си цзиньпин, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Приморский край, Китай, Россия, Олег Кожемяко, Си Цзиньпин, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Чернышенко поддержал идею создания российско-китайского детского лагеря

Чернышенко поддержал идею создания в Приморье российско-китайского туристического лагеря

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Создание российско-китайского детского спортивно-туристического лагеря в Приморском крае посодействует укреплению дружественных связей между странами, проработку вопроса необходимо вести в рамках рабочих контактов с представителями КНР, заявил вице-премьер РФ, сопредседатель российско-китайской межправкомиссии Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Губернатор Приморского края в конце марта на встрече с руководством китайской провинции Хэйлунцзян предложил создать на юге Приморья лагерь для детей из России и Китая. Об этом стало известно из публикации в телеграм-канале губернатора.
"С учетом продуктивных переговоров России и Китая в рамках визита официальной делегации во главе с Си Цзиньпином в Москву, реализация такой инициативы в приграничном регионе поспособствует культурному обмену граждан обеих стран и укреплению наших дружественных связей. Поддерживаю проработку данного вопроса с коллегами из Китая в рамках наших рабочих контактов", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.
Как отмечается, Чернышенко и Кожемяко также обсудили опыт Приморского края по созданию модульных отелей и предложения главы края по снятию барьеров на уровне регионов при возведении таких объектов. Там уточнили, что в прошлом году Приморский край получил 300 миллионов рублей на строительство модульных средств размещения.
Губернатор Приморья, в свою очередь, позитивно отметил решение Минэкономразвития России об отборе с текущего года победителей конкурса на получение субсидии на модульные отели в один этап и сразу на период 2023-2024 годов. По его мнению, эти решения существенно упростят и ускорят создание таких объектов в регионах страны.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В МИД Китая заявили, что сотрудничество с Россией никому не угрожает
Вчера, 11:41
 
Приморский крайКитайРоссияОлег КожемякоСи ЦзиньпинДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
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