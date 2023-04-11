https://ria.ru/20230411/lager-1864629544.html

Чернышенко поддержал идею создания российско-китайского детского лагеря

Чернышенко поддержал идею создания российско-китайского детского лагеря - РИА Новости, 11.04.2023

Чернышенко поддержал идею создания российско-китайского детского лагеря

Создание российско-китайского детского спортивно-туристического лагеря в Приморском крае посодействует укреплению дружественных связей между странами,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T23:04

2023-04-11T23:04

2023-04-11T23:04

приморский край

китай

россия

олег кожемяко

си цзиньпин

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Создание российско-китайского детского спортивно-туристического лагеря в Приморском крае посодействует укреплению дружественных связей между странами, проработку вопроса необходимо вести в рамках рабочих контактов с представителями КНР, заявил вице-премьер РФ, сопредседатель российско-китайской межправкомиссии Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Губернатор Приморского края в конце марта на встрече с руководством китайской провинции Хэйлунцзян предложил создать на юге Приморья лагерь для детей из России и Китая. Об этом стало известно из публикации в телеграм-канале губернатора. "С учетом продуктивных переговоров России и Китая в рамках визита официальной делегации во главе с Си Цзиньпином в Москву, реализация такой инициативы в приграничном регионе поспособствует культурному обмену граждан обеих стран и укреплению наших дружественных связей. Поддерживаю проработку данного вопроса с коллегами из Китая в рамках наших рабочих контактов", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера. Как отмечается, Чернышенко и Кожемяко также обсудили опыт Приморского края по созданию модульных отелей и предложения главы края по снятию барьеров на уровне регионов при возведении таких объектов. Там уточнили, что в прошлом году Приморский край получил 300 миллионов рублей на строительство модульных средств размещения. Губернатор Приморья, в свою очередь, позитивно отметил решение Минэкономразвития России об отборе с текущего года победителей конкурса на получение субсидии на модульные отели в один этап и сразу на период 2023-2024 годов. По его мнению, эти решения существенно упростят и ускорят создание таких объектов в регионах страны.

https://ria.ru/20230411/kitay-1864435694.html

приморский край

китай

россия

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приморский край, китай, россия, олег кожемяко, си цзиньпин, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество