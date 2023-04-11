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В Приднестровье уголовный кодекс разрабатывают по образцу российского - РИА Новости, 11.04.2023
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19:29 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/kodeks-1864608564.html
В Приднестровье уголовный кодекс разрабатывают по образцу российского
В Приднестровье уголовный кодекс разрабатывают по образцу российского - РИА Новости, 11.04.2023
В Приднестровье уголовный кодекс разрабатывают по образцу российского
Верховным Советом (парламентом) непризнанного Приднестровья принято решение разработать проект нового Уголовно-процессуального кодекса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:29
2023-04-11T19:29
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ТИРАСПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Верховным Советом (парламентом) непризнанного Приднестровья принято решение разработать проект нового Уголовно-процессуального кодекса, сообщила пресс-служба парламента ПМР. Уточнятся, что за основу будет взят аналогичный кодекс России. "Ежегодно направляется большое количество изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Их подсказывает жизнь, также наше законодательство гармонизируется с российским. Поэтому, когда вносятся изменения в УПК РФ, параллельно вносятся изменения в наш УПК. Мы считаем, что внести такие комплексные изменения уголовно-процессуального законодательства без разработки нового УПК невозможно", - приводит пресс-служба слова председателя парламентского комитета по законодательству, вице-спикер парламента Галины Антюфеевой. По ее словам, для этого создана рабочая группа. Целью является подготовка проекта УПК, который будет вынесен на пленарное заседание парламента. В рабочую группу, организационное заседание которой уже состоялось, вошли представители парламента, прокуратуры, Следственного комитета, Верховного суда и ряда ведомств. "Заседания рабочей группы будут проходить в течение года – до апреля 2024 года, чтобы проект был выверен по каждой главе и статье", - уточнила пресс-служба. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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в мире, россия, молдавия, ссср
В мире, Россия, Молдавия, СССР
В Приднестровье уголовный кодекс разрабатывают по образцу российского

Парламент Приднестровья разрабатывает уголовный кодекс по образцу российского

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПамятник в Тирасполе
Памятник в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Памятник в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Верховным Советом (парламентом) непризнанного Приднестровья принято решение разработать проект нового Уголовно-процессуального кодекса, сообщила пресс-служба парламента ПМР.
Уточнятся, что за основу будет взят аналогичный кодекс России.
"Ежегодно направляется большое количество изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Их подсказывает жизнь, также наше законодательство гармонизируется с российским. Поэтому, когда вносятся изменения в УПК РФ, параллельно вносятся изменения в наш УПК. Мы считаем, что внести такие комплексные изменения уголовно-процессуального законодательства без разработки нового УПК невозможно", - приводит пресс-служба слова председателя парламентского комитета по законодательству, вице-спикер парламента Галины Антюфеевой.
По ее словам, для этого создана рабочая группа. Целью является подготовка проекта УПК, который будет вынесен на пленарное заседание парламента.
В рабочую группу, организационное заседание которой уже состоялось, вошли представители парламента, прокуратуры, Следственного комитета, Верховного суда и ряда ведомств. "Заседания рабочей группы будут проходить в течение года – до апреля 2024 года, чтобы проект был выверен по каждой главе и статье", - уточнила пресс-служба.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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