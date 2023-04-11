https://ria.ru/20230411/kino-1864490875.html

СМИ назвало дату премьеры фильма "Лед 3"

СМИ назвало дату премьеры фильма "Лед 3" - РИА Новости, 11.04.2023

СМИ назвало дату премьеры фильма "Лед 3"

Фильм "Лед 3" выйдет в российских кинотеатрах 14 февраля 2024 года, пишет "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию Art Pictures. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:16

2023-04-11T14:16

2023-04-11T14:16

культура

новости культуры

федор бондарчук

александр андрющенко

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Фильм "Лед 3" выйдет в российских кинотеатрах 14 февраля 2024 года, пишет "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию Art Pictures. По данным издания, продюсеры ленты — Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель и Александр Андрющенко. "Других деталей о спортивной драме, в том числе, кто выступит ее прокатчиком, не сообщается", — утверждается в публикации.Премьера первой части франшизы состоялась 14 февраля 2018 года. В фильме рассказывается о фигуристке Наде (Аглая Тарасова), получившей травму позвоночника, и ее отношениях с хоккеистом Сашей (Александр Петров). Продолжение вышло ровно через два года. В новой серии Надя умирает при родах. И Александр воспитывает их дочь один. Девочка мечтает стать фигуристкой, как ее мать. Ранее в прессе появилось сообщение о том, когда выйдет спин-офф "Последнего богатыря" — картина про Финиста Ясного Сокола.

https://ria.ru/20230406/kino-1863401123.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, федор бондарчук, александр андрющенко