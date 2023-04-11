https://ria.ru/20230411/kino-1864490875.html
СМИ назвало дату премьеры фильма "Лед 3"
СМИ назвало дату премьеры фильма "Лед 3" - РИА Новости, 11.04.2023
СМИ назвало дату премьеры фильма "Лед 3"
Фильм "Лед 3" выйдет в российских кинотеатрах 14 февраля 2024 года, пишет "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию Art Pictures. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:16
2023-04-11T14:16
2023-04-11T14:16
культура
новости культуры
федор бондарчук
александр андрющенко
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Фильм "Лед 3" выйдет в российских кинотеатрах 14 февраля 2024 года, пишет "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию Art Pictures. По данным издания, продюсеры ленты — Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель и Александр Андрющенко. "Других деталей о спортивной драме, в том числе, кто выступит ее прокатчиком, не сообщается", — утверждается в публикации.Премьера первой части франшизы состоялась 14 февраля 2018 года. В фильме рассказывается о фигуристке Наде (Аглая Тарасова), получившей травму позвоночника, и ее отношениях с хоккеистом Сашей (Александр Петров). Продолжение вышло ровно через два года. В новой серии Надя умирает при родах. И Александр воспитывает их дочь один. Девочка мечтает стать фигуристкой, как ее мать. Ранее в прессе появилось сообщение о том, когда выйдет спин-офф "Последнего богатыря" — картина про Финиста Ясного Сокола.
https://ria.ru/20230406/kino-1863401123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, федор бондарчук, александр андрющенко
Культура, Новости культуры, Федор Бондарчук, Александр Андрющенко
СМИ назвало дату премьеры фильма "Лед 3"
СМИ: фильм "Лед 3" с Александром Петровым выйдет в феврале 2024 года
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Фильм "Лед 3" выйдет в российских кинотеатрах 14 февраля 2024 года, пишет
"Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию Art Pictures.
По данным издания, продюсеры ленты — Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель и Александр Андрющенко.
"Других деталей о спортивной драме, в том числе, кто выступит ее прокатчиком, не сообщается", — утверждается в публикации.
Премьера первой части франшизы состоялась 14 февраля 2018 года. В фильме рассказывается о фигуристке Наде (Аглая Тарасова), получившей травму позвоночника, и ее отношениях с хоккеистом Сашей (Александр Петров). Продолжение вышло ровно через два года. В новой серии Надя умирает при родах. И Александр воспитывает их дочь один. Девочка мечтает стать фигуристкой, как ее мать.
Ранее в прессе появилось
сообщение о том, когда выйдет спин-офф "Последнего богатыря" — картина про Финиста Ясного Сокола.
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