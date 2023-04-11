https://ria.ru/20230411/khabbard-1864570818.html

Умерла звезда сериала "Закон и порядок"

Умерла звезда сериала "Закон и порядок" - РИА Новости, 11.04.2023

Умерла звезда сериала "Закон и порядок"

Звезда американских сериалов Элизабет Хаббард умерла в своем доме в штате Коннектикут, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:38

2023-04-11T17:38

2023-04-11T17:38

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коннектикут

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Звезда американских сериалов Элизабет Хаббард умерла в своем доме в штате Коннектикут, сообщает The Hollywood Reporter.По данным источника, актриса ушла из жизни после длительной борьбы с онкологией. Ей было 89 лет. Хаббард стала известной благодаря сериалам "Закон и порядок", "Направляющий свет", "Жизнь на Марсе" и "Королева экрана". В 1974 году она получила Дневную премию "Эмми" за лучшую женскую роль в мыльной опере "Доктора". В 1976-м актриса снова удостоилась награды за "Дневник первой леди: Эдит Уилсон". Кроме того, Хаббард стала первой американкой, которая получила серебряную медаль Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Она снималась не только в сериалах: выступала на бродвейской сцене и появилась в нескольких полнометражных лентах. Ранее умер актер Вадим Волков. Причину смерти 59-летнего артиста не уточнили.

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, коннектикут, сша