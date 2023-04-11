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Умерла звезда сериала "Закон и порядок"
Умерла звезда сериала "Закон и порядок" - РИА Новости, 11.04.2023
Умерла звезда сериала "Закон и порядок"
Звезда американских сериалов Элизабет Хаббард умерла в своем доме в штате Коннектикут, сообщает The Hollywood Reporter. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:38
2023-04-11T17:38
2023-04-11T17:38
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Звезда американских сериалов Элизабет Хаббард умерла в своем доме в штате Коннектикут, сообщает The Hollywood Reporter.По данным источника, актриса ушла из жизни после длительной борьбы с онкологией. Ей было 89 лет. Хаббард стала известной благодаря сериалам "Закон и порядок", "Направляющий свет", "Жизнь на Марсе" и "Королева экрана". В 1974 году она получила Дневную премию "Эмми" за лучшую женскую роль в мыльной опере "Доктора". В 1976-м актриса снова удостоилась награды за "Дневник первой леди: Эдит Уилсон". Кроме того, Хаббард стала первой американкой, которая получила серебряную медаль Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Она снималась не только в сериалах: выступала на бродвейской сцене и появилась в нескольких полнометражных лентах. Ранее умер актер Вадим Волков. Причину смерти 59-летнего артиста не уточнили.
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знаменитости, коннектикут, сша
Знаменитости, Коннектикут, США, Культура
Умерла звезда сериала "Закон и порядок"
Умерла звезда сериала "Закон и порядок" Элизабет Хаббард
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Звезда американских сериалов Элизабет Хаббард умерла в своем доме в штате Коннектикут, сообщает
The Hollywood Reporter.
По данным источника, актриса ушла из жизни после длительной борьбы с онкологией. Ей было 89 лет.
Хаббард стала известной благодаря сериалам "Закон и порядок", "Направляющий свет", "Жизнь на Марсе" и "Королева экрана". В 1974 году она получила Дневную премию "Эмми" за лучшую женскую роль в мыльной опере "Доктора". В 1976-м актриса снова удостоилась награды за "Дневник первой леди: Эдит Уилсон".
Кроме того, Хаббард стала первой американкой, которая получила серебряную медаль Королевской академии драматического искусства в Лондоне.
Она снималась не только в сериалах: выступала на бродвейской сцене и появилась в нескольких полнометражных лентах.
Ранее умер
актер Вадим Волков. Причину смерти 59-летнего артиста не уточнили.
Умер актер из "Годзиллы" и "Первого Оскара" Майкл Лернер