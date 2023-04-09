https://ria.ru/20230409/volkov-1864075688.html
Умер актер Вадим Волков
Умер актер Вадим Волков - РИА Новости, 09.04.2023
Умер актер Вадим Волков
Актер Вадим Волков умер на 60-м году жизни, говорится в сообщении Молодежного театра на Фонтанке в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T15:02
2023-04-09T15:02
2023-04-09T18:25
культура
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Актер Вадим Волков умер на 60-м году жизни, говорится в сообщении Молодежного театра на Фонтанке в соцсети "ВКонтакте". Причина смерти не уточняется. В учреждении подчеркнули, что актер ушел из жизни скоропостижно. Отмечается, что за 12 лет работы в Молодежном театре на Фонтанке Волков сыграл 12 ролей в таких спектаклях, как "Севильский цирюльник", "Время для посещений", "Жаворонок", "Последнее китайское предупреждение", "Четыре танго о любви", "Наш городок", "Жозефина и Наполеон", "Кабала святош/Мольер" и других. Как сообщили в театре, актер "работал вне амплуа" и применял "все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических". При этом созданные им образы всегда соответствовали замыслу режиссера. Волков делал своих героев узнаваемыми и запоминающимися. В театре подчеркнули, что актер наделял персонажей жизнью и отдавал сцене всего себя. До прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке выпускник ЛГИТМиК Волков работал в Театре имени Ленинского комсомола ("Балтийский дом"), "Формальном театре", сотрудничал с Творческими мастерскими при СТД, с театрами имени В. Ф. Комиссаржевской и "Приют комедианта". Артист известен широкой публике также по многочисленным работам в кино и на телевидении.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург
Культура, Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости.
Актер Вадим Волков умер на 60-м году жизни, говорится в сообщении
Молодежного театра на Фонтанке в соцсети "ВКонтакте".
Причина смерти не уточняется. В учреждении подчеркнули, что актер ушел из жизни скоропостижно.
Отмечается, что за 12 лет работы в Молодежном театре на Фонтанке Волков сыграл 12 ролей в таких спектаклях, как "Севильский цирюльник", "Время для посещений", "Жаворонок", "Последнее китайское предупреждение", "Четыре танго о любви", "Наш городок", "Жозефина и Наполеон", "Кабала святош/Мольер" и других. Как сообщили в театре, актер "работал вне амплуа" и применял "все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических". При этом созданные им образы всегда соответствовали замыслу режиссера. Волков делал своих героев узнаваемыми и запоминающимися. В театре подчеркнули, что актер наделял персонажей жизнью и отдавал сцене всего себя.
До прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке выпускник ЛГИТМиК Волков работал в Театре имени Ленинского комсомола ("Балтийский дом"), "Формальном театре", сотрудничал с Творческими мастерскими при СТД, с театрами имени В. Ф. Комиссаржевской и "Приют комедианта". Артист известен широкой публике также по многочисленным работам в кино и на телевидении.