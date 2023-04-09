https://ria.ru/20230409/volkov-1864075688.html

Умер актер Вадим Волков

Умер актер Вадим Волков - РИА Новости, 09.04.2023

Умер актер Вадим Волков

Актер Вадим Волков умер на 60-м году жизни, говорится в сообщении Молодежного театра на Фонтанке в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T15:02

2023-04-09T15:02

2023-04-09T18:25

культура

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Актер Вадим Волков умер на 60-м году жизни, говорится в сообщении Молодежного театра на Фонтанке в соцсети "ВКонтакте". Причина смерти не уточняется. В учреждении подчеркнули, что актер ушел из жизни скоропостижно. Отмечается, что за 12 лет работы в Молодежном театре на Фонтанке Волков сыграл 12 ролей в таких спектаклях, как "Севильский цирюльник", "Время для посещений", "Жаворонок", "Последнее китайское предупреждение", "Четыре танго о любви", "Наш городок", "Жозефина и Наполеон", "Кабала святош/Мольер" и других. Как сообщили в театре, актер "работал вне амплуа" и применял "все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических". При этом созданные им образы всегда соответствовали замыслу режиссера. Волков делал своих героев узнаваемыми и запоминающимися. В театре подчеркнули, что актер наделял персонажей жизнью и отдавал сцене всего себя. До прихода в труппу Молодежного театра на Фонтанке выпускник ЛГИТМиК Волков работал в Театре имени Ленинского комсомола ("Балтийский дом"), "Формальном театре", сотрудничал с Творческими мастерскими при СТД, с театрами имени В. Ф. Комиссаржевской и "Приют комедианта". Артист известен широкой публике также по многочисленным работам в кино и на телевидении.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург