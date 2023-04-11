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Польша намерена стать финансовым хабом по восстановлению Украины - РИА Новости, 11.04.2023
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12:39 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/khab-1864457464.html
Польша намерена стать финансовым хабом по восстановлению Украины
Польша намерена стать финансовым хабом по восстановлению Украины - РИА Новости, 11.04.2023
Польша намерена стать финансовым хабом по восстановлению Украины
Польша намерена стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины, заявил в эфире радио RMF 24 заместитель министра финансов страны Артур... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:39
2023-04-11T12:39
в мире
украина
польша
россия
сергей лавров
анджей дуда
йенс столтенберг
нато
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ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Польша намерена стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины, заявил в эфире радио RMF 24 заместитель министра финансов страны Артур Собонь. "Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины", - сказал он. По словам Собоня, для Польши это очень важно. "Мы хотим, чтобы Польша была как можно глубже в центре этого типа проектов", - добавил Собонь. Недавно президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна является третьим по объему поставщиком оружия на Украину после США и Великобритании. Как заявляло руководство страны, Польша с начала СВО направила Киеву вооружений и военной техники, на сумму, превышающую 1% ВВП страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Как заявил 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро.
https://ria.ru/20230404/finansirovanie-1863018139.html
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в мире, украина, польша, россия, сергей лавров, анджей дуда, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Польша, Россия, Сергей Лавров, Анджей Дуда, Йенс Столтенберг, НАТО
Польша намерена стать финансовым хабом по восстановлению Украины

Замминистра финансов Собонь: Польша хочет стать финансовым хабом по восстановлению Украины

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 апр – РИА Новости. Польша намерена стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины, заявил в эфире радио RMF 24 заместитель министра финансов страны Артур Собонь.
"Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины", - сказал он.
По словам Собоня, для Польши это очень важно. "Мы хотим, чтобы Польша была как можно глубже в центре этого типа проектов", - добавил Собонь.
Недавно президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна является третьим по объему поставщиком оружия на Украину после США и Великобритании. Как заявляло руководство страны, Польша с начала СВО направила Киеву вооружений и военной техники, на сумму, превышающую 1% ВВП страны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Как заявил 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
НАТО увеличит финансирование нелетальной помощи Украине
4 апреля, 19:56
 
В миреУкраинаПольшаРоссияСергей ЛавровАнджей ДудаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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