https://ria.ru/20230411/kazakhstan-1864633352.html

Глава казахстанского Жанаозена призвал жителей не поддаваться на провокации

Глава казахстанского Жанаозена призвал жителей не поддаваться на провокации - РИА Новости, 11.04.2023

Глава казахстанского Жанаозена призвал жителей не поддаваться на провокации

Глава города Жанаозен Мангистауской области на западе Казахстана Айбек Косуаков обратился к жителям, которые собрались на центральной площади города в знак... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T23:41

2023-04-11T23:41

2023-04-11T23:41

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АСТАНА, 11 апр - РИА Новости. Глава города Жанаозен Мангистауской области на западе Казахстана Айбек Косуаков обратился к жителям, которые собрались на центральной площади города в знак солидарности с задержанными в Астане на несанкционированной акции протеста земляками, и призвал их не поддаваться на провокации и не совершать незаконные действия. Группа более чем из 100 нефтяников из города Жанаозен, потерявших работу в одной из нефтесервисных компаний, приехала в Астану и начала с 10 апреля митинговать у офиса национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ), требуя трудоустройства в компанию группы КМГ в регионе. Итоги переговоров с представителями КМГ, предложивших им работу в другой подрядной нефтесервисной компании, не удовлетворили митингующих, в связи с чем они продолжили акцию протеста. Во вторник вечером сотрудники полиции задержали ряд организаторов и активных участников акции протеста за нарушение закона о мирных собраниях. После задержания митингующих в соцсетях появились сообщения о сходе на центральной площади Жанаозена населения в знак протеста против задержания земляков в Астане. "Уважаемые жители города Жанаозен, уважаемые земляки! Сегодня все вы видели в социальных сетях информацию о том, что наши земляки организовали акцию протеста в Астане и были доставлены в отдел полиции. По сообщению представителей правоохранительных органов, наши земляки в порядке. К ним будут приняты административные меры в рамках действующего законодательства", - сказал Косуаков в своем видеообращении. По его словам, городская администрация на постоянной основе принимает "меры по созданию новых рабочих мест на территории города, обеспечению постоянной занятости безработных граждан". Он напомнил, что в Астане проведены предварительные переговоры с протестующими гражданами. "Тем, кто ранее работал в проигравшей тендер компании, был предложен перевод в компанию, выигравшую тендер с сохранением условий труда и заработных плат. Но предложение было отклонено", - подчеркнул глава города. "В священный месяц Рамадан призываю всех к спокойствию! Не зная сути вопроса, прошу не поддаваться эмоциям и призывам провокаторов, не совершать какие-либо незаконные действия!" - добавил Косуаков.

https://ria.ru/20230102/kazakhstan-1842794148.html

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в мире, астана, жанаозен, казахстан, казмунайгаз