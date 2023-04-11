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Настя Ивлеева рассекретила местонахождение Дмитрия Нагиева - РИА Новости, 11.04.2023
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Шоубиз
 
11:32 11.04.2023 (обновлено: 11:33 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ivleeva-1864411646.html
Настя Ивлеева рассекретила местонахождение Дмитрия Нагиева
Настя Ивлеева рассекретила местонахождение Дмитрия Нагиева - РИА Новости, 11.04.2023
Настя Ивлеева рассекретила местонахождение Дмитрия Нагиева
Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева рассекретила местонахождение актера Дмитрия Нагиева в своем новом влоге, размещенном на YouTube-канале. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:32
2023-04-11T11:33
шоубиз
анастасия ивлеева
дмитрий нагиев
анталья (провинция)
турция
знаменитости
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева рассекретила местонахождение актера Дмитрия Нагиева в своем новом влоге, размещенном на YouTube-канале. Ивлеева застала знаменитого шоумен в Анталье и сделала с ним несколько кадров в помещении, напоминающем холл отеля. На видео блогерша в привычной ей манере шутит, смеется и рассказывает Нагиеву о том, как сильно его любит ее мама. Анастасия Ивлеева указала в ролике, что снимала Нагиева в день ее рождения восьмого марта. Правда, находится ли актер сейчас в Турции – неизвестно. В последний год Дмитрий Нагиев редко выходит на связь с поклонниками. Прошлой весной СМИ сообщили о его переезде за границу, но шоумен опроверг слухи об эмиграции. Позже он заявил, что отправился в творческий отпуск на Первом канале и в ближайшее время не появится на ТВ. Однако шоумен продолжил сниматься в кино и рекламных роликах.
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анастасия ивлеева, дмитрий нагиев, анталья (провинция), турция, знаменитости
Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Анталья (провинция), Турция, Знаменитости
Настя Ивлеева рассекретила местонахождение Дмитрия Нагиева

Блогер Анастасия Ивлеева рассекретила местонахождение шоумена Дмитрия Нагиева

© Фото : Екатерина ЧесноковаАнастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев
Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева рассекретила местонахождение актера Дмитрия Нагиева в своем новом влоге, размещенном на YouTube-канале.
© НАСТЯ ИВЛЕЕВА/YouTubeКадр видео, опубликованного Анастасией Ивлеевой
Кадр видео, опубликованного Анастасией Ивлеевой
© НАСТЯ ИВЛЕЕВА/YouTube
Кадр видео, опубликованного Анастасией Ивлеевой
Ивлеева застала знаменитого шоумен в Анталье и сделала с ним несколько кадров в помещении, напоминающем холл отеля. На видео блогерша в привычной ей манере шутит, смеется и рассказывает Нагиеву о том, как сильно его любит ее мама.
«

"Мы с твоей мамой ровесники. Даже с бабушкой. Передаю привет твоим подписчикам, которых больше, чем моих. Снизу не снимай только. Там надо работать над уменьшением", – шутит в ответ Нагиев.

Анастасия Ивлеева указала в ролике, что снимала Нагиева в день ее рождения восьмого марта. Правда, находится ли актер сейчас в Турции – неизвестно.
В последний год Дмитрий Нагиев редко выходит на связь с поклонниками. Прошлой весной СМИ сообщили о его переезде за границу, но шоумен опроверг слухи об эмиграции.
Позже он заявил, что отправился в творческий отпуск на Первом канале и в ближайшее время не появится на ТВ. Однако шоумен продолжил сниматься в кино и рекламных роликах.
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ШоубизАнастасия ИвлееваДмитрий НагиевАнталья (провинция)ТурцияЗнаменитости
 
 
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