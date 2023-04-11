https://ria.ru/20230411/ivleeva-1864411646.html

Настя Ивлеева рассекретила местонахождение Дмитрия Нагиева

Настя Ивлеева рассекретила местонахождение Дмитрия Нагиева - РИА Новости, 11.04.2023

Настя Ивлеева рассекретила местонахождение Дмитрия Нагиева

Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева рассекретила местонахождение актера Дмитрия Нагиева в своем новом влоге, размещенном на YouTube-канале. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:32

2023-04-11T11:32

2023-04-11T11:33

шоубиз

анастасия ивлеева

дмитрий нагиев

анталья (провинция)

турция

знаменитости

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева рассекретила местонахождение актера Дмитрия Нагиева в своем новом влоге, размещенном на YouTube-канале. Ивлеева застала знаменитого шоумен в Анталье и сделала с ним несколько кадров в помещении, напоминающем холл отеля. На видео блогерша в привычной ей манере шутит, смеется и рассказывает Нагиеву о том, как сильно его любит ее мама. Анастасия Ивлеева указала в ролике, что снимала Нагиева в день ее рождения восьмого марта. Правда, находится ли актер сейчас в Турции – неизвестно. В последний год Дмитрий Нагиев редко выходит на связь с поклонниками. Прошлой весной СМИ сообщили о его переезде за границу, но шоумен опроверг слухи об эмиграции. Позже он заявил, что отправился в творческий отпуск на Первом канале и в ближайшее время не появится на ТВ. Однако шоумен продолжил сниматься в кино и рекламных роликах.

https://ria.ru/20230112/nagiev-1844448754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

анастасия ивлеева, дмитрий нагиев, анталья (провинция), турция, знаменитости