https://ria.ru/20230411/it-transformatsiya-1864582625.html

Эксперты назвали цели IT-трансформации бизнеса

Эксперты назвали цели IT-трансформации бизнеса - РИА Новости, 11.04.2023

Эксперты назвали цели IT-трансформации бизнеса

Цель IT-трансформации должна заключаться в умении увеличить доход за счет внедрения цифровых технологий, к таким выводам пришли участники IT-конференции... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:45

2023-04-11T17:45

2023-04-11T18:18

вск (страховой дом)

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864591265_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c4d70e0824d828e3252947b204cfa65c.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Цель IT-трансформации должна заключаться в умении увеличить доход за счет внедрения цифровых технологий, к таким выводам пришли участники IT-конференции "Цифровая трансформация: адаптация к новым условиям", сообщает пресс-служба Страхового Дома ВСК.Страховой Дом ВСК и FCongress при поддержке Forbes Russia 10 апреля провели IT-конференцию "Цифровая трансформация: адаптация к новым условиям". Экспертами и участниками конференции стали топ-менеджеры российских компаний: "Ростелеком", МТС, Ассоциации ФинТех (АФТ), МКБ, Почта России, Группа компаний Т1 и другие. Участники мероприятия обсудили актуальные сложности при цифровой трансформации бизнеса и поделились практическими кейсами.Как отмечается в сообщении, эксперты отметили, что представители практически всех отраслей российского бизнеса вынуждены адаптировать стратегию работы в соответствии с новыми экономическими реалиями. Обостряющаяся конкуренция на рынке, смена логистических цепочек, приостановка деятельности в РФ многих зарубежных компаний – все это стало мощным драйвером для цифровой трансформации."Предприниматели стали находить новые пути для развития бизнеса, разрабатывая при поддержке государства собственные программные решения и формируя собственные экосистемы. Новые формы партнерства позволяют бизнесу сохранить рентабельность в сложных внешних условиях. При этом цель IT-трансформации должна заключаться не столько в "выживании" в текущей рыночной конъюнктуре, сколько в умении увеличить доход за счет внедрения цифровых технологий", - говорится в сообщении."Фокус цифровой трансформации сместился от клиентского сервиса в операционную эффективность и скорейший возврат инвестиций. При этом вызов импортозамещения формирует новые ниши на рынке, доступные для отдельных игроков", – приводятся в материале слова члена Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной.Она добавила, что для реализации проекта цифровой экономики необходимо сотрудничество госструктур и представителей бизнеса. К примеру, такими площадками выступают АНО "Цифровая экономика" и Ассоциация ФинТех.По словам Ольги Сорокиной, конференция позволила объединить представителей крупнейших российских финансовых и телекоммуникационных организаций, отраслевых объединений и IT-сферы для обмена мнениями и рассмотрения самых успешных кейсов."Решения, озвученные во время дискуссии, позволят гостям избежать типичных ошибок и провести трансформацию бизнеса наиболее эффективно", – сказала она.

https://ria.ru/20230127/obuchenie-1847805699.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вск (страховой дом), россия, технологии