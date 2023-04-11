https://ria.ru/20230411/inflyatsiya-1864573265.html
Путин пообещал снижение инфляции до трех процентов к концу апреля
Путин пообещал снижение инфляции до трех процентов к концу апреля - РИА Новости, 11.04.2023
Путин пообещал снижение инфляции до трех процентов к концу апреля
Годовая инфляция в России опустилась до 3,3% по состоянию на 3 апреля, а к концу месяца она составит менее 3%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:26
2023-04-11T17:26
2023-04-11T17:50
экономика
россия
владимир путин
инфляция
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в России опустилась до 3,3% по состоянию на 3 апреля, а к концу месяца она составит менее 3%, заявил президент РФ Владимир Путин."По состоянию на 3 апреля - от председателя Центрального банка, мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает - инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он добавил, что к концу месяца инфляция ожидается "менее 3%".
https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html
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экономика, россия, владимир путин, инфляция
Экономика, Россия, Владимир Путин, Инфляция
Путин пообещал снижение инфляции до трех процентов к концу апреля
Путин заявил, что по состоянию на 3 апреля инфляция в России опустилась до 3,3 процента
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Годовая инфляция в России опустилась до 3,3% по состоянию на 3 апреля, а к концу месяца она составит менее 3%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По состоянию на 3 апреля - от председателя Центрального банка, мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает - инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он добавил, что к концу месяца инфляция ожидается "менее 3%".
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