https://ria.ru/20230411/griner-1864616512.html

Российская тюрьма вдохновила Грайнер на написание мемуаров

Российская тюрьма вдохновила Грайнер на написание мемуаров - РИА Новости, 11.04.2023

Российская тюрьма вдохновила Грайнер на написание мемуаров

Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и в последующем освобожденная в рамках обмена заключенными американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила, что... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T20:37

2023-04-11T20:37

2023-04-11T20:37

в мире

сша

россия

абу-даби

виктор бут

бриттни грайнер

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и в последующем освобожденная в рамках обмена заключенными американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила, что пишет мемуары о времени, проведенном в тюрьме, пишет агентство Ассошиэйтед пресс. "Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна людям со всего мира за поддержку", - цитирует агентство слова Грайнер из распространенного издательством пресс-релиза. Грайнер подчеркнула, что день задержания стал началом непостижимого периода в ее жизни, которым теперь она готова поделиться. 10 месяцев под стражей она назвала невероятно сложными, поблагодарив тех, кто причастен к ее возвращению в США. Выход мемуаров намечен на весну следующего года, говорится в сообщении. В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, вывезли в США.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

сша

россия

абу-даби

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в мире, сша, россия, абу-даби, виктор бут, бриттни грайнер