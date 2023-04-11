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Российская тюрьма вдохновила Грайнер на написание мемуаров - РИА Новости, 11.04.2023
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20:37 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/griner-1864616512.html
Российская тюрьма вдохновила Грайнер на написание мемуаров
Российская тюрьма вдохновила Грайнер на написание мемуаров - РИА Новости, 11.04.2023
Российская тюрьма вдохновила Грайнер на написание мемуаров
Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и в последующем освобожденная в рамках обмена заключенными американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила, что... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:37
2023-04-11T20:37
в мире
сша
россия
абу-даби
виктор бут
бриттни грайнер
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и в последующем освобожденная в рамках обмена заключенными американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила, что пишет мемуары о времени, проведенном в тюрьме, пишет агентство Ассошиэйтед пресс. "Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна людям со всего мира за поддержку", - цитирует агентство слова Грайнер из распространенного издательством пресс-релиза. Грайнер подчеркнула, что день задержания стал началом непостижимого периода в ее жизни, которым теперь она готова поделиться. 10 месяцев под стражей она назвала невероятно сложными, поблагодарив тех, кто причастен к ее возвращению в США. Выход мемуаров намечен на весну следующего года, говорится в сообщении. В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, вывезли в США.
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в мире, сша, россия, абу-даби, виктор бут, бриттни грайнер
В мире, США, Россия, Абу-Даби, Виктор Бут, Бриттни Грайнер
Российская тюрьма вдохновила Грайнер на написание мемуаров

AP: баскетболистка Грайнер пишет мемуары о проведенном в российской тюрьме времени

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер
Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Олимпийская чемпионка по баскетболу из США, игрок БК УГМК Бриттни Грайнер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и в последующем освобожденная в рамках обмена заключенными американская баскетболистка Бриттни Грайнер сообщила, что пишет мемуары о времени, проведенном в тюрьме, пишет агентство Ассошиэйтед пресс.
"Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна людям со всего мира за поддержку", - цитирует агентство слова Грайнер из распространенного издательством пресс-релиза.
Грайнер подчеркнула, что день задержания стал началом непостижимого периода в ее жизни, которым теперь она готова поделиться. 10 месяцев под стражей она назвала невероятно сложными, поблагодарив тех, кто причастен к ее возвращению в США. Выход мемуаров намечен на весну следующего года, говорится в сообщении.
В декабре в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен Грайнер, которую задержали в феврале 2022 года за вейп с гашишным маслом, на россиянина Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам заключения за обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб, вывезли в США.
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В миреСШАРоссияАбу-ДабиВиктор БутБриттни Грайнер
 
 
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