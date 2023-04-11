https://ria.ru/20230411/fsb-1864376281.html

Обнародованы новые документы о Ленинградском процессе над нацистами

Обнародованы новые документы о Ленинградском процессе над нацистами - РИА Новости, 11.04.2023

Обнародованы новые документы о Ленинградском процессе над нацистами

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга документы, относящиеся к Ленинградскому РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T06:41

2023-04-11T06:41

2023-04-11T06:41

ленинград

ленинградская область

ссср

псковский областной суд

госдума рф

санкт-петербургский городской суд

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области передало в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга документы, относящиеся к Ленинградскому процессу 1945-1946 годов над нацистскими преступниками, виновными в массовых казнях мирных жителей на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. В числе нескольких десятков этих архивных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, - ранее не публиковавшиеся фотокопии протоколов заседаний военного трибунала Ленинградского военного округа. На них были обнародованы доказательства убийств гитлеровцами ни в чем не повинных советских людей из числа мирных жителей Ленинградской области. Сами обвиняемые рассказывали о том, как лично участвовали в этих казнях. Среди других материалов – фотокопии многих актов районных комиссий Ленинградской области, составленных в 1945 году и содержавших описания зверств гитлеровцев во время оккупации. Девятнадцатого апреля исполнится 80 лет указу президиума Верховного совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Этот документ лег в основу правовой базы судебных процессов над гитлеровцами и изменниками Родины, прошедших впоследствии в разных городах СССР, в том числе в Ленинграде. Согласно указу, лица, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также предатели карались смертной казнью через повешение. В Ленинграде в Выборгском дворце культуры 28 декабря 1945 года начался процесс над нацистскими преступниками, обвиняемыми в преступлениях на территории Ленинградской области. Регион до 1947 года включал в себя территории нынешних Псковской и Новгородской областей, поэтому на процессе судили нацистов за преступления, совершенные на этой территории, прежде всего в Псковской области. Ленинградский процесс проводился, когда уже шли заседания Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге. Ленинградский процесс, как и другие советские процессы декабря 1945 года – января 1946 годов (Смоленский, Брянский, Киевский, Великолукский, Рижский), должен был пройти до выступления советской стороны обвинения в Нюрнберге (в феврале 1946 года) и подкрепить их позицию доказательствами и судебными решениями. На скамье подсудимых в Ленинграде оказались 11 нацистских преступников, самым высокопоставленным из которых был генерал-майор вермахта Генрих Ремлингер – военный комендант Пскова. Он лично отвечал за организацию карательных экспедиций на территории Ленобласти, в которых нацисты и их пособники сожгли сотни населенных пунктов и убили более 8 тысяч мирных жителей, а также за массовые депортации десятков тысяч жителей Псковской области в Германию. В основе обвинения находились преступления, которые Ремлингер и его подчиненные совершали в основном в период отступления нацистских войск: насильственный угон населения, уничтожение городов, сел, деревень, промышленных и транспортных объектов, убийства мирных жителей, заподозренных в симпатиях к партизанам или просто отказывавшихся "эвакуироваться" в немецкий тыл. Наряду с Ремлингером судили командиров подразделений "особого батальона", выполнявшего карательные функции. Это капитан Карл-Герман Штрюфинг, обер-лейтенант Франц Визе, лейтенант Эдуард Зоненфельд, а также семь их подчиненных унтер-офицеров и рядовых: Эрнст Бем, Фриц Энгель, Эрвин Скотки, Герхард Янике, Эрвин Эрнст Герер, Эрих-Пауль Фогель, Арно Дюре. Обвинением было доказано, что каждый из этих исполнителей убил до 350 человек. Причем каратели не только расстреливали, но и сжигали жителей деревень прямо в их домах. Военный трибунал Ленинградского военного округа 4 января 1946 года приговорил восемь подсудимых во главе с Ремлингером к смертной казни через повешение, Фогель и Визе получили по 20 лет заключения, а Дюре – 15 лет. На следующий день в Ленинграде на площади Калинина при большом стечении народа приговор привели в исполнение. В октябре 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовое убийство 2,6 тысячи мирных граждан в деревне Жестяная Горка Батецкого района Новгородской (Ленинградской) области в 1942–1943 годах. В августе 2021 года Псковский областной суд признал геноцидом зверства нацистов в период с июля 1941 по август 1944 года на территориях Псковской и Великолукской областей. В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда, а Ленинградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории региона. Госдума в конце марта на пленарном заседании приняла проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Там отмечается, что Дума, принимая во внимание положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, "признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза".

https://ria.ru/20230411/minoborony-1864373696.html

https://ria.ru/20230411/osventsim-1864362279.html

https://ria.ru/20230202/germaniya-1849370762.html

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