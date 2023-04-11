https://ria.ru/20230411/draka-1864467898.html
Полиция проверит данные о драке родителей в детсаду в Екатеринбурге
Полиция проверит данные о драке родителей в детсаду в Екатеринбурге - РИА Новости, 11.04.2023
Полиция проверит данные о драке родителей в детсаду в Екатеринбурге
Две мамы устроили драку в детском саду в Екатеринбурге, в инциденте разбирается полиция, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:00
2023-04-11T13:00
2023-04-11T13:01
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Две мамы устроили драку в детском саду в Екатеринбурге, в инциденте разбирается полиция, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. По информации местных СМИ, конфликт в помещении детского сада в микрорайоне Светлом в Екатеринбурге начался с того, что одна из воспитанниц толкнула 7-летнего мальчика, у которого сломались очки. Мать мальчика потребовала оплатить ремонт очков, а когда родительница отказалась, началась драка. После этого мать девочки, у которой якобы выдраны волосы и разодрана куртка, написала заявление в полицию. "Заявление о причинении телесных повреждений поступило в отдел №13 Чкаловского района, в ситуации разбирается участковый уполномоченный полиции. По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - уточнили в управлении МВД. "Разбираться, кто прав, кто виноват, будет полиция, но это недопустимое поведение (родителей) ни в стенах дошкольного учреждения, ни за его пределами. Людям дан язык, чтобы уметь словами договариваться, объяснять, предъявлять претензии и делать это спокойно", - сказала РИА Новости заведующая детсадом Елена Ермакова.
https://ria.ru/20230407/draka-1863704073.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
Полиция проверит данные о драке родителей в детсаду в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мамы устроили драку в детском саду, в инциденте разбирается полиция
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Две мамы устроили драку в детском саду в Екатеринбурге, в инциденте разбирается полиция, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД.
По информации местных СМИ, конфликт в помещении детского сада в микрорайоне Светлом
в Екатеринбурге начался с того, что одна из воспитанниц толкнула 7-летнего мальчика, у которого сломались очки. Мать мальчика потребовала оплатить ремонт очков, а когда родительница отказалась, началась драка. После этого мать девочки, у которой якобы выдраны волосы и разодрана куртка, написала заявление в полицию.
"Заявление о причинении телесных повреждений поступило в отдел №13 Чкаловского района
, в ситуации разбирается участковый уполномоченный полиции. По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - уточнили в управлении МВД.
"Разбираться, кто прав, кто виноват, будет полиция, но это недопустимое поведение (родителей) ни в стенах дошкольного учреждения, ни за его пределами. Людям дан язык, чтобы уметь словами договариваться, объяснять, предъявлять претензии и делать это спокойно", - сказала РИА Новости заведующая детсадом Елена Ермакова.
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