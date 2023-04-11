https://ria.ru/20230411/draka-1864467898.html

Полиция проверит данные о драке родителей в детсаду в Екатеринбурге

Полиция проверит данные о драке родителей в детсаду в Екатеринбурге - РИА Новости, 11.04.2023

Полиция проверит данные о драке родителей в детсаду в Екатеринбурге

Две мамы устроили драку в детском саду в Екатеринбурге, в инциденте разбирается полиция, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:00

2023-04-11T13:00

2023-04-11T13:01

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Две мамы устроили драку в детском саду в Екатеринбурге, в инциденте разбирается полиция, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. По информации местных СМИ, конфликт в помещении детского сада в микрорайоне Светлом в Екатеринбурге начался с того, что одна из воспитанниц толкнула 7-летнего мальчика, у которого сломались очки. Мать мальчика потребовала оплатить ремонт очков, а когда родительница отказалась, началась драка. После этого мать девочки, у которой якобы выдраны волосы и разодрана куртка, написала заявление в полицию. "Заявление о причинении телесных повреждений поступило в отдел №13 Чкаловского района, в ситуации разбирается участковый уполномоченный полиции. По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - уточнили в управлении МВД. "Разбираться, кто прав, кто виноват, будет полиция, но это недопустимое поведение (родителей) ни в стенах дошкольного учреждения, ни за его пределами. Людям дан язык, чтобы уметь словами договариваться, объяснять, предъявлять претензии и делать это спокойно", - сказала РИА Новости заведующая детсадом Елена Ермакова.

https://ria.ru/20230407/draka-1863704073.html

екатеринбург

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

екатеринбург, происшествия