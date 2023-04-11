https://ria.ru/20230411/dobrovoltsy-1864446998.html

Добровольцы пожаловались в Генпрокуратуру на сложности со статусом ветерана

Добровольцы пожаловались в Генпрокуратуру на сложности со статусом ветерана - РИА Новости, 11.04.2023

Добровольцы пожаловались в Генпрокуратуру на сложности со статусом ветерана

Добровольцы, заключавшие контракт не с Минобороны РФ и оставшиеся инвалидами, пожаловались в Генпрокуратуру на невозможность получить статус ветерана боевых... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:19

2023-04-11T12:19

2023-04-11T12:19

безопасность

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Добровольцы, заключавшие контракт не с Минобороны РФ и оставшиеся инвалидами, пожаловались в Генпрокуратуру на невозможность получить статус ветерана боевых действий. Об этом рассказала во вторник на заседании экспертного совета в Госдуме представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ГП РФ Наталья Емелькина. "К нам уже поступают обращения участников частных военных компаний, которые, как известно, не заключают с Минобороны контракты, не являются военнослужащими в смысле федерального закона о статусе военнослужащих. Многие из них, получив увечья, возвращаются домой. Им, как правило, назначается социальная пенсия в связи с инвалидностью", - рассказала Емелькина. По ее словам, для получения льгот они пытаются получить удостоверения ветеранов боевых действий, "однако пока они не приравнены к военнослужащим, соответственно, в получении статуса ветерана и в предоставлении льгот мы им отказываем". Кроме того, по словам Емелькиной, Генпрокуратура РФ предлагает на федеральном уровне "закрепить базовые, основные меры поддержки военнослужащих, особенно касающиеся денежных выплат". Сейчас меры социальной поддержки разнятся в зависимости от региона. Предстоит устранить и противоречия в законах. Так, в доход семьи военнослужащего не должно засчитывать социальные "военные" выплаты, иначе эти доходы могут помешать получить субсидии, например на оплату ЖКХ, которые семья получает как малообеспеченная.

https://ria.ru/20230402/donbass-1862163669.html

https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, генеральная прокуратура рф