Молдавии нужно эффективнее бороться с дезинформацией, считает Санду
Президент Санду: властям Молдавии нужно эффективнее бороться с дезинформацией
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полагает, что власти республики должны стать эффективнее в борьбе с дезинформацией, в том числе путем создания для этого специальных структур.
"Я считаю, что мы должны быть более эффективными в борьбе с дезинформацией. И да: мы примем некоторые меры в ближайшее время, чтобы у нас были гораздо более слаженные и гораздо более серьезные действия на государственном уровне", - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV.
По ее словам, для этого может быть создан отдельный профильный орган. "Мы создадим специальную структуру, которая будет направлена на борьбу с пропагандой и дезинформацией, как это делается в ряде стран ЕС. По их образцу мы тоже создадим такую структуру, которая будет действовать при Высшем совете безопасности", - подчеркнула Санду.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что власти могут создать отдельный орган, который будет бороться с дезинформацией и фейками в онлайн-пространстве.
В конце декабря Высший совет безопасности республики провел заседание, посвященное кибернетической безопасности. Также глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ выразил сожаление, что власти не могут контролировать телеграм-каналы, через которые якобы распространяется дезинформация. Тогда же президент Молдавии Майя Санду призвала строже отнестись к вопросу защиты от дезинформации, в том числе в онлайн-пространстве.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".