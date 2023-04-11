Рейтинг@Mail.ru
Молдавии нужно эффективнее бороться с дезинформацией, считает Санду - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 11.04.2023 (обновлено: 18:30 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/dezinformatsiya-1864594814.html
Молдавии нужно эффективнее бороться с дезинформацией, считает Санду
Молдавии нужно эффективнее бороться с дезинформацией, считает Санду - РИА Новости, 11.04.2023
Молдавии нужно эффективнее бороться с дезинформацией, считает Санду
Президент Молдавии Майя Санду полагает, что власти республики должны стать эффективнее в борьбе с дезинформацией, в том числе путем создания для этого... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:29
2023-04-11T18:30
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
игорь гросу
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853935204_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_9ec9a2a9bcb9814f63c308b94dc3cd9a.jpg
КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полагает, что власти республики должны стать эффективнее в борьбе с дезинформацией, в том числе путем создания для этого специальных структур. "Я считаю, что мы должны быть более эффективными в борьбе с дезинформацией. И да: мы примем некоторые меры в ближайшее время, чтобы у нас были гораздо более слаженные и гораздо более серьезные действия на государственном уровне", - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV. По ее словам, для этого может быть создан отдельный профильный орган. "Мы создадим специальную структуру, которая будет направлена на борьбу с пропагандой и дезинформацией, как это делается в ряде стран ЕС. По их образцу мы тоже создадим такую структуру, которая будет действовать при Высшем совете безопасности", - подчеркнула Санду. Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что власти могут создать отдельный орган, который будет бороться с дезинформацией и фейками в онлайн-пространстве. В конце декабря Высший совет безопасности республики провел заседание, посвященное кибернетической безопасности. Также глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ выразил сожаление, что власти не могут контролировать телеграм-каналы, через которые якобы распространяется дезинформация. Тогда же президент Молдавии Майя Санду призвала строже отнестись к вопросу защиты от дезинформации, в том числе в онлайн-пространстве. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864557728.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230411/moldaviya-1864562181.html
https://ria.ru/20230314/tupik-1857680361.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853935204_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_e0c0ff8c5bb2c4ef98fde6a5c8c8f769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, игорь гросу, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Гросу, Евросоюз
Молдавии нужно эффективнее бороться с дезинформацией, считает Санду

Президент Санду: властям Молдавии нужно эффективнее бороться с дезинформацией

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полагает, что власти республики должны стать эффективнее в борьбе с дезинформацией, в том числе путем создания для этого специальных структур.
"Я считаю, что мы должны быть более эффективными в борьбе с дезинформацией. И да: мы примем некоторые меры в ближайшее время, чтобы у нас были гораздо более слаженные и гораздо более серьезные действия на государственном уровне", - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Молдавия назвала причины развития отношений с НАТО
Вчера, 16:42
По ее словам, для этого может быть создан отдельный профильный орган. "Мы создадим специальную структуру, которая будет направлена на борьбу с пропагандой и дезинформацией, как это делается в ряде стран ЕС. По их образцу мы тоже создадим такую структуру, которая будет действовать при Высшем совете безопасности", - подчеркнула Санду.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что власти могут создать отдельный орган, который будет бороться с дезинформацией и фейками в онлайн-пространстве.
В конце декабря Высший совет безопасности республики провел заседание, посвященное кибернетической безопасности. Также глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ выразил сожаление, что власти не могут контролировать телеграм-каналы, через которые якобы распространяется дезинформация. Тогда же президент Молдавии Майя Санду призвала строже отнестись к вопросу защиты от дезинформации, в том числе в онлайн-пространстве.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
КС Молдавии назвал условие для ношения георгиевской ленты
Вчера, 16:58
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Помещение общеобразовательной школы, пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды
14 марта, 04:37
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуИгорь ГросуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала