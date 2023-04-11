https://ria.ru/20230411/dezinformatsiya-1864594814.html

Молдавии нужно эффективнее бороться с дезинформацией, считает Санду

Молдавии нужно эффективнее бороться с дезинформацией, считает Санду - РИА Новости, 11.04.2023

Молдавии нужно эффективнее бороться с дезинформацией, считает Санду

Президент Молдавии Майя Санду полагает, что власти республики должны стать эффективнее в борьбе с дезинформацией, в том числе путем создания для этого... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:29

2023-04-11T18:29

2023-04-11T18:30

в мире

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россия

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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду полагает, что власти республики должны стать эффективнее в борьбе с дезинформацией, в том числе путем создания для этого специальных структур. "Я считаю, что мы должны быть более эффективными в борьбе с дезинформацией. И да: мы примем некоторые меры в ближайшее время, чтобы у нас были гораздо более слаженные и гораздо более серьезные действия на государственном уровне", - заявила Санду в эфире телеканала Pro TV. По ее словам, для этого может быть создан отдельный профильный орган. "Мы создадим специальную структуру, которая будет направлена на борьбу с пропагандой и дезинформацией, как это делается в ряде стран ЕС. По их образцу мы тоже создадим такую структуру, которая будет действовать при Высшем совете безопасности", - подчеркнула Санду. Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что власти могут создать отдельный орган, который будет бороться с дезинформацией и фейками в онлайн-пространстве. В конце декабря Высший совет безопасности республики провел заседание, посвященное кибернетической безопасности. Также глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ выразил сожаление, что власти не могут контролировать телеграм-каналы, через которые якобы распространяется дезинформация. Тогда же президент Молдавии Майя Санду призвала строже отнестись к вопросу защиты от дезинформации, в том числе в онлайн-пространстве. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864557728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230411/moldaviya-1864562181.html

https://ria.ru/20230314/tupik-1857680361.html

молдавия

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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, игорь гросу, евросоюз