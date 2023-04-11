https://ria.ru/20230411/biolaboratorii-1864426625.html

Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира

Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира - РИА Новости, 11.04.2023

Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира

Итоговый доклад о результатах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет направлен во все страны мира и... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:24

2023-04-11T11:24

2023-04-11T11:37

сша

в мире

ирина яровая

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Итоговый доклад о результатах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет направлен во все страны мира и парламенты, сообщила вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии Ирина Яровая.Депутаты на пленарном заседании Госдумы 11 апреля планируют заслушать итоговый доклад о результатах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.Парламентская комиссия по биолабораториям была создана 23 марта 2022 года, ее возглавили сопредседатели вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

https://ria.ru/20230407/bioprogrammy-1863782308.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, в мире, ирина яровая, госдума рф, совет федерации рф