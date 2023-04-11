Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира
Яровая: доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира и парламенты
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУчастники заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Участники заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Итоговый доклад о результатах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет направлен во все страны мира и парламенты, сообщила вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии Ирина Яровая.
Депутаты на пленарном заседании Госдумы 11 апреля планируют заслушать итоговый доклад о результатах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Парламентская комиссия по биолабораториям была создана 23 марта 2022 года, ее возглавили сопредседатели вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
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"Доклад будет опубликован, направлен президенту Российской Федерации, в Следственный комитет... Доклад парламентской комиссии - это 207 страниц, это огромное множество документов... Мы намерены направить информацию во все страны мира и парламенты, чтобы наши коллеги смогли осознать и осмыслить ту реальность угрозу, которая существует в мире", - сказала она журналистам.