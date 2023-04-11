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Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира - РИА Новости, 11.04.2023
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11:24 11.04.2023 (обновлено: 11:37 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/biolaboratorii-1864426625.html
Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира
Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира - РИА Новости, 11.04.2023
Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира
Итоговый доклад о результатах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет направлен во все страны мира и... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:24
2023-04-11T11:37
сша
в мире
ирина яровая
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Итоговый доклад о результатах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет направлен во все страны мира и парламенты, сообщила вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии Ирина Яровая.Депутаты на пленарном заседании Госдумы 11 апреля планируют заслушать итоговый доклад о результатах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.Парламентская комиссия по биолабораториям была создана 23 марта 2022 года, ее возглавили сопредседатели вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
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сша, в мире, ирина яровая, госдума рф, совет федерации рф
США, В мире, Ирина Яровая, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира

Яровая: доклад комиссии по биолабораториям США направят во все страны мира и парламенты

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУчастники заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Участники заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Участники заседания парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Итоговый доклад о результатах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет направлен во все страны мира и парламенты, сообщила вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии Ирина Яровая.
Депутаты на пленарном заседании Госдумы 11 апреля планируют заслушать итоговый доклад о результатах работы парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Парламентская комиссия по биолабораториям была создана 23 марта 2022 года, ее возглавили сопредседатели вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«
"Доклад будет опубликован, направлен президенту Российской Федерации, в Следственный комитет... Доклад парламентской комиссии - это 207 страниц, это огромное множество документов... Мы намерены направить информацию во все страны мира и парламенты, чтобы наши коллеги смогли осознать и осмыслить ту реальность угрозу, которая существует в мире", - сказала она журналистам.
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СШАВ миреИрина ЯроваяГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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