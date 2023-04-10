https://ria.ru/20230410/zhku-1864286577.html

В Госдуму внесли проект о субсидиях для некоторых должников по ЖКУ

В Госдуму внесли проект о субсидиях для некоторых должников по ЖКУ - РИА Новости, 10.04.2023

В Госдуму внесли проект о субсидиях для некоторых должников по ЖКУ

Законопроект о возможности получения субсидий категориям граждан, которые имеют долг по оплате жилищно-коммунальных услуг и заключившим соглашение по погашению... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:09

2023-04-10T16:09

2023-04-10T16:09

жилищно-коммунальные услуги

общество

жкх

сергей миронов

галина хованская

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

россия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Законопроект о возможности получения субсидий категориям граждан, которые имеют долг по оплате жилищно-коммунальных услуг и заключившим соглашение по погашению задолженности, внесен в Госдуму лидером "Справедливой России – За Правду" Сергеем Мироновым, Галиной Хованской и другими депутатами фракции, он доступен в думской базе данных. С 1 марта 2005 года допускалось предоставление субсидии при наличии задолженности в случае заключения (выполнения) гражданами соглашений по ее погашению, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту. Также там отмечается, что данная категория граждан с 1 января 2022 года утратила такое право при наличии установленной решением суда задолженности вне зависимости от заключения (выполнения) соглашения по ее погашению. Проект разработан в целях восстановления нарушенной социальной справедливости, а также в целях стабилизации платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отмечается в материалах.

https://ria.ru/20230403/schetchiki-1862555883.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

жилищно-коммунальные услуги, общество, жкх, сергей миронов, галина хованская, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", россия