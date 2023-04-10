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В Госдуму внесли проект о субсидиях для некоторых должников по ЖКУ - РИА Новости, 10.04.2023
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16:09 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/zhku-1864286577.html
В Госдуму внесли проект о субсидиях для некоторых должников по ЖКУ
В Госдуму внесли проект о субсидиях для некоторых должников по ЖКУ - РИА Новости, 10.04.2023
В Госдуму внесли проект о субсидиях для некоторых должников по ЖКУ
Законопроект о возможности получения субсидий категориям граждан, которые имеют долг по оплате жилищно-коммунальных услуг и заключившим соглашение по погашению... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:09
2023-04-10T16:09
жилищно-коммунальные услуги
общество
жкх
сергей миронов
галина хованская
госдума рф
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россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Законопроект о возможности получения субсидий категориям граждан, которые имеют долг по оплате жилищно-коммунальных услуг и заключившим соглашение по погашению задолженности, внесен в Госдуму лидером "Справедливой России – За Правду" Сергеем Мироновым, Галиной Хованской и другими депутатами фракции, он доступен в думской базе данных. С 1 марта 2005 года допускалось предоставление субсидии при наличии задолженности в случае заключения (выполнения) гражданами соглашений по ее погашению, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту. Также там отмечается, что данная категория граждан с 1 января 2022 года утратила такое право при наличии установленной решением суда задолженности вне зависимости от заключения (выполнения) соглашения по ее погашению. Проект разработан в целях восстановления нарушенной социальной справедливости, а также в целях стабилизации платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отмечается в материалах.
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жилищно-коммунальные услуги, общество, жкх, сергей миронов, галина хованская, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", россия
Жилищно-коммунальные услуги, Общество, ЖКХ, Сергей Миронов, Галина Хованская, Госдума РФ, Партия "Справедливая Россия - за правду", Россия
В Госдуму внесли проект о субсидиях для некоторых должников по ЖКУ

В ГД внесли проект о субсидиях для должников по ЖКУ, заключивших соглашение по погашению

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Законопроект о возможности получения субсидий категориям граждан, которые имеют долг по оплате жилищно-коммунальных услуг и заключившим соглашение по погашению задолженности, внесен в Госдуму лидером "Справедливой России – За Правду" Сергеем Мироновым, Галиной Хованской и другими депутатами фракции, он доступен в думской базе данных.
«
"Законопроектом предлагается вернуть право граждан на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, при заключении и (или) выполнении ими соглашений по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
С 1 марта 2005 года допускалось предоставление субсидии при наличии задолженности в случае заключения (выполнения) гражданами соглашений по ее погашению, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту. Также там отмечается, что данная категория граждан с 1 января 2022 года утратила такое право при наличии установленной решением суда задолженности вне зависимости от заключения (выполнения) соглашения по ее погашению.
Проект разработан в целях восстановления нарушенной социальной справедливости, а также в целях стабилизации платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отмечается в материалах.
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Жилищно-коммунальные услугиОбществоЖКХСергей МироновГалина ХованскаяГосдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"Россия
 
 
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