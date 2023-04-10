В Госдуму внесли проект о субсидиях для некоторых должников по ЖКУ
В ГД внесли проект о субсидиях для должников по ЖКУ, заключивших соглашение по погашению
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Законопроект о возможности получения субсидий категориям граждан, которые имеют долг по оплате жилищно-коммунальных услуг и заключившим соглашение по погашению задолженности, внесен в Госдуму лидером "Справедливой России – За Правду" Сергеем Мироновым, Галиной Хованской и другими депутатами фракции, он доступен в думской базе данных.
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"Законопроектом предлагается вернуть право граждан на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, при заключении и (или) выполнении ими соглашений по погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
С 1 марта 2005 года допускалось предоставление субсидии при наличии задолженности в случае заключения (выполнения) гражданами соглашений по ее погашению, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту. Также там отмечается, что данная категория граждан с 1 января 2022 года утратила такое право при наличии установленной решением суда задолженности вне зависимости от заключения (выполнения) соглашения по ее погашению.
Проект разработан в целях восстановления нарушенной социальной справедливости, а также в целях стабилизации платежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отмечается в материалах.