https://ria.ru/20230410/zaem-1864127214.html

Названы регионы — лидеры по доле просроченных кредитов

Названы регионы — лидеры по доле просроченных кредитов - РИА Новости, 10.04.2023

Названы регионы — лидеры по доле просроченных кредитов

Самую высокую платежную дисциплину среди российских регионов демонстрируют Севастополь, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T00:41

2023-04-10T00:41

2023-04-10T03:02

россия

республика ингушетия

республика тыва

риа рейтинг

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814886704_0:9:2839:1606_1920x0_80_0_0_f4acf5fae7a17058e89451c07bdfd9e6.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самую высокую платежную дисциплину среди российских регионов демонстрируют Севастополь, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце списка оказались республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости*.Рост кредитной нагрузкиКак отмечают эксперты, прошедший 2022 год для розничного банковского кредитования был хорошим, даже несмотря на сложности первого полугодия. Основным негативным фактором для розничного кредитования стало сильное повышение ставок в первом квартале. При этом во втором полугодии, по мере снижения ставок и стабилизации ситуации, темпы прироста кредитования начали восстанавливаться.По статистике Центробанка, розничное кредитование в последние 12 месяцев (с 1 марта 2022 года по 1 марта 2023 года) характеризовалось приростом на 8,7%, при этом за последние шесть месяцев прирост был на уровне 6,6%. Таким образом, динамика последних месяцев укладывается в тенденцию уверенного роста объемов розничного кредитования, сформировавшуюся в последние годы, отмечают аналитики.Согласно исследованию РИА Новости, в отдельных видах розничного кредитования (беззалоговое, жилищное и автокредитование) в 2022 году наблюдалась неоднородная динамика. Наибольшим приростом за 12 месяцев, по состоянию на 1 марта, характеризовалась ипотека (+15,5%), а объем задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков составил 14,4 триллиона рублей. Беззалоговое кредитование в 2022 году показало почти околонулевую динамику — прирост на скользящем 12 месячном отрезке на 1 марта составил 1,7%. Автокредитование и вовсе в последнее время характеризовалось снижением на 4,7%, до 1,2 триллиона рублей.На фоне роста кредитной нагрузки платежная дисциплина оставалась на хорошем уровне, несмотря на рост доли просроченной задолженности, отмечают эксперты. За последние 12 месяцев доля просроченной задолженности в кредитном портфеле на 1 марта увеличилась до 4,03% (против 3,85% на 1 марта 2022 года). Аналитики отмечают, что на фоне сложностей в экономике можно было бы ожидать и более сильного роста просрочки, однако ситуация в целом развивалась благоприятно. Для сравнения в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала 8%, то есть за последние шесть лет эта доля снизилась почти вдвое.Рост просрочки по кредитам в 79 регионахДля оценки платежной дисциплины в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели седьмое ежегодное исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам (на основе данных Центробанка России).Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению.По состоянию на 1 марта 2023 года, доля просрочки между регионами варьируется от 2% до 10%, а медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населения равнялось 4,39%, против 3,97% на ту же дату прошлого года.Согласно исследованию, в начале 2023 года 79 регионов характеризовались ухудшением платежной дисциплины населения. Наибольший рост доли просрочки в 2022 году наблюдался в Республике Ингушетия, где она за прошедшие 12 месяцев выросла на 1,3 процентного пункта, и в Республике Северная Осетия, где рост составил 1 процентный пункт. Еще в шести регионах просрочка по кредитам населения за 12 месяцев выросла более чем на 0,5 процентного пункта.Масштаб снижения доли просрочки у регионов с положительной динамикой был существенно меньше. Если максимальный рост доли просроченной задолженности был на уровне 1,3 процентного пункта, то максимально снижение доли просрочки было на 0,2 процентных пункта.Лидером по повышению платежной дисциплины стала Республика Тыва, в которой доля просроченной задолженности снизилась на 0,22 процентного пункта. Вторым регионом по темпам снижения доли просрочки стал Краснодарский край, где за год этот показатель снизился на 0,17 процентного пункта. В текущем рейтинге Республика Тыва занимает 14-е место по доле просроченной задолженности, а Краснодарский край – 64-е место.Лидеры и аутсайдеры рейтингаЛидерами с заметным отрывом по платежной дисциплине населения стали жители Севастополя (2%), Ненецкого автономного округа (2,3%), Ямало-Ненецкого автономного округа (2,4%), Санкт-Петербурга (2,6%) и Чукотского автономного округа (2,8%). Таким образом, среди регионов с низкой долей просрочки преобладают северные регионы, то есть субъекты Федерации с высокими зарплатами.Эксперты отмечают, что имеется сильная статистическая связь между средним уровнем задолженности по банковским кредитам и долей просрочки. Где больше банковских кредитов, там меньше просрочка. Хотя можно было бы предположить, что с ростом кредитной нагрузки качество обслуживания долгов может, напротив, падать. Однако, во-первых, в регионах, где основная масса населения имеет высокие зарплаты, именно хорошие заемщики формируют основной спрос на розничные кредитные. Во-вторых, банки, видя меньшую просрочку в таких регионах, стремятся выдавать больше кредитов именно тут, объясняют эксперты.Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Ингушетии (10,2%). Аналитики отмечают, что республика характеризуется высокой долей просрочки уже долго, но ситуация с просрочкой в этом регионе сильно улучшилась в последние годы. Для сравнения в начале 2018 года она составляла 24%, в начале 2019 года – 16%, а в начале 2020 года – 13 %.Также высокая доля просрочки зафиксирована у следующих регионов: в Северной Осетии (7,8%), в Карачаево-Черкессии (6,9%), в Чечне (6,5%) и Республике Адыгея (6,5%). Таким образом, лидеры по просрочке в основном представляют республики Северного Кавказа. Высокий уровень просрочки здесь наблюдается на фоне сравнительно слабого развития розничного кредитования, поясняют аналитики.ПрогнозЭксперты РИА Новости ожидают, что в 2023 году темпы прироста розничного кредитования будут хорошими, а доля просрочки может немного снизиться. Основным драйвером роста розничного кредитования выступит ипотека. В свою очередь прирост беззалогового кредитования по итогам 2022 года может составить порядка 10%, за счет стабилизации ситуации и роста трат населения.При этом уровень просроченной задолженности сильно зависит от типа кредитования. В частности, ипотека характеризуется наименьшей долей просрочки, таким образом, более высокие темпы прироста ипотеки, по сравнению с беззалоговым кредитованием, приведут к улучшению качества кредитного портфеля и небольшому снижению доли просрочки в нем, заключают эксперты.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг

https://ria.ru/20230410/kredit-1863180346.html

https://ria.ru/20230117/kredit-1845344526.html

https://ria.ru/20230219/zaem-1852931066.html

https://ria.ru/20230406/zaym-1863365585.html

https://ria.ru/20230211/moshennichestvo-1851354718.html

россия

республика ингушетия

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика ингушетия, республика тыва, риа рейтинг, экономика