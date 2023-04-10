https://ria.ru/20230410/vsu-1864176218.html

В Совфеде считают, что контрнаступление ВСУ обречено на провал

В Совфеде считают, что контрнаступление ВСУ обречено на провал - РИА Новости, 10.04.2023

В Совфеде считают, что контрнаступление ВСУ обречено на провал

Силы украинской армии истощены, контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Владимиром Зеленским, обречено на провал, заявил глава оборонного... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:09

2023-04-10T11:09

2023-04-10T11:09

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

виктор бондарев

совет федерации рф

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Силы украинской армии истощены, контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Владимиром Зеленским, обречено на провал, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Украинские пропагандисты сейчас блефуют, делают вид, будто ВСУ вооружены до зубов, а территория "незалежной" надёжно защищена. Однако это далеко не так, и "прорехи" у них наблюдаются по многим направлениям. Помимо средств ПВО, тревогу Пентагона также вызывает сокращение артиллерийских запасов, которые, судя по прогнозам, могут закончиться в течение нескольких дней", - написал российский политик в своем телеграм-канале. По сути, у Украины нет более правильного выхода, чем "скорейшее инициирование переговорного процесса", отметил он. "Ведь контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Зеленским, обречено на провал", - уверен Бондарев. По его словам, силы украинской армии истощены. Кроме того, при наступлении, в том числе контрнаступлении, потери составляют 1:3 в пользу обороняющейся стороны, добавил сенатор. "Атакующая сторона теряет в три раза больше. И на что, точнее на кого рассчитывает украинское руководство с их обескровленной армией? На наёмников из-за рубежа?" - написал парламентарий. Бондарев подчеркнул, что "когда небо Украины будет полностью уязвимо, Россия сможет ставить собственные условия переговоров и мирного соглашения". И нормальные люди, которых достаточно много среди мирных граждан Украины, это поддержат, заключил он.

https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864049562.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр