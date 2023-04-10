Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде считают, что контрнаступление ВСУ обречено на провал - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/vsu-1864176218.html
В Совфеде считают, что контрнаступление ВСУ обречено на провал
В Совфеде считают, что контрнаступление ВСУ обречено на провал - РИА Новости, 10.04.2023
В Совфеде считают, что контрнаступление ВСУ обречено на провал
Силы украинской армии истощены, контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Владимиром Зеленским, обречено на провал, заявил глава оборонного... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:09
2023-04-10T11:09
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
виктор бондарев
совет федерации рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Силы украинской армии истощены, контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Владимиром Зеленским, обречено на провал, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Украинские пропагандисты сейчас блефуют, делают вид, будто ВСУ вооружены до зубов, а территория "незалежной" надёжно защищена. Однако это далеко не так, и "прорехи" у них наблюдаются по многим направлениям. Помимо средств ПВО, тревогу Пентагона также вызывает сокращение артиллерийских запасов, которые, судя по прогнозам, могут закончиться в течение нескольких дней", - написал российский политик в своем телеграм-канале. По сути, у Украины нет более правильного выхода, чем "скорейшее инициирование переговорного процесса", отметил он. "Ведь контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Зеленским, обречено на провал", - уверен Бондарев. По его словам, силы украинской армии истощены. Кроме того, при наступлении, в том числе контрнаступлении, потери составляют 1:3 в пользу обороняющейся стороны, добавил сенатор. "Атакующая сторона теряет в три раза больше. И на что, точнее на кого рассчитывает украинское руководство с их обескровленной армией? На наёмников из-за рубежа?" - написал парламентарий. Бондарев подчеркнул, что "когда небо Украины будет полностью уязвимо, Россия сможет ставить собственные условия переговоров и мирного соглашения". И нормальные люди, которых достаточно много среди мирных граждан Украины, это поддержат, заключил он.
https://ria.ru/20230409/artemovsk-1864049562.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_8fa35867b41f593f01123d3cbbaa0c8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Совфеде считают, что контрнаступление ВСУ обречено на провал

Сенатор Бондарев заявил, что планируемое Украиной контрнаступление обречено на провал

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Силы украинской армии истощены, контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Владимиром Зеленским, обречено на провал, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Украинские пропагандисты сейчас блефуют, делают вид, будто ВСУ вооружены до зубов, а территория "незалежной" надёжно защищена. Однако это далеко не так, и "прорехи" у них наблюдаются по многим направлениям. Помимо средств ПВО, тревогу Пентагона также вызывает сокращение артиллерийских запасов, которые, судя по прогнозам, могут закончиться в течение нескольких дней", - написал российский политик в своем телеграм-канале.
Украинские солдаты в Артемовске - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
NYT: Киев бросил под Артемовск войска, которые готовил для контрнаступления
Вчера, 10:47
По сути, у Украины нет более правильного выхода, чем "скорейшее инициирование переговорного процесса", отметил он. "Ведь контрнаступление, которое сейчас так усиленно готовится Зеленским, обречено на провал", - уверен Бондарев.
По его словам, силы украинской армии истощены. Кроме того, при наступлении, в том числе контрнаступлении, потери составляют 1:3 в пользу обороняющейся стороны, добавил сенатор. "Атакующая сторона теряет в три раза больше. И на что, точнее на кого рассчитывает украинское руководство с их обескровленной армией? На наёмников из-за рубежа?" - написал парламентарий.
Бондарев подчеркнул, что "когда небо Украины будет полностью уязвимо, Россия сможет ставить собственные условия переговоров и мирного соглашения". И нормальные люди, которых достаточно много среди мирных граждан Украины, это поддержат, заключил он.
Высадка десанта морской пехоты во время учений в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Решающая битва за Россию назначена на весну
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВиктор БондаревСовет Федерации РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала