https://ria.ru/20230410/vozdukh-1864212099.html

Воздух в Москве в марте 2023 года оказался чище, чем год назад

Воздух в Москве в марте 2023 года оказался чище, чем год назад - РИА Новости, 10.04.2023

Воздух в Москве в марте 2023 года оказался чище, чем год назад

Воздух в столице в марте 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:41

2023-04-10T12:41

2023-04-10T12:41

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздух в столице в марте 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Частая смена погоды с резкими перепадами атмосферного давления, порывистым ветром и осадками, которых за месяц выпало более 1,5 месячной нормы, характеризовали прошедший март. Такая погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха, концентрации основных загрязняющих веществ были значительно ниже, чем год назад", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что, согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций оксида углерода на 21%, диоксида азота - на 18%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 25%. "Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.

https://realty.ria.ru/20230216/moek-1852452030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экология, экология в россии, общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы