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Воздух в Москве в марте 2023 года оказался чище, чем год назад
Воздух в Москве в марте 2023 года оказался чище, чем год назад - РИА Новости, 10.04.2023
Воздух в Москве в марте 2023 года оказался чище, чем год назад
Воздух в столице в марте 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:41
2023-04-10T12:41
2023-04-10T12:41
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздух в столице в марте 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Частая смена погоды с резкими перепадами атмосферного давления, порывистым ветром и осадками, которых за месяц выпало более 1,5 месячной нормы, характеризовали прошедший март. Такая погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха, концентрации основных загрязняющих веществ были значительно ниже, чем год назад", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что, согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций оксида углерода на 21%, диоксида азота - на 18%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 25%. "Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, экология в россии, общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экология, Экология в России, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздух в столице в марте 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Частая смена погоды с резкими перепадами атмосферного давления, порывистым ветром и осадками, которых за месяц выпало более 1,5 месячной нормы, характеризовали прошедший март. Такая погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха, концентрации основных загрязняющих веществ были значительно ниже, чем год назад", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что, согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций оксида углерода на 21%, диоксида азота - на 18%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 25%.
"Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ
признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области
в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
Ряду объектов МОЭК снижена категория негативного воздействия на экологию