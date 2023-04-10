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Воздух в Москве в марте 2023 года оказался чище, чем год назад - РИА Новости, 10.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:41 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/vozdukh-1864212099.html
Воздух в Москве в марте 2023 года оказался чище, чем год назад
Воздух в Москве в марте 2023 года оказался чище, чем год назад - РИА Новости, 10.04.2023
Воздух в Москве в марте 2023 года оказался чище, чем год назад
Воздух в столице в марте 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:41
2023-04-10T12:41
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздух в столице в марте 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Частая смена погоды с резкими перепадами атмосферного давления, порывистым ветром и осадками, которых за месяц выпало более 1,5 месячной нормы, характеризовали прошедший март. Такая погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха, концентрации основных загрязняющих веществ были значительно ниже, чем год назад", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что, согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций оксида углерода на 21%, диоксида азота - на 18%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 25%. "Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
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экология, экология в россии, общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Экология, Экология в России, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Воздух в Москве в марте 2023 года оказался чище, чем год назад

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве
Вид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Пушкинский (на первом плане) и Крымский мосты в Москве
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Воздух в столице в марте 2023 года был чище, чем год назад, благодаря ветреной погоде и обильным осадкам, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Частая смена погоды с резкими перепадами атмосферного давления, порывистым ветром и осадками, которых за месяц выпало более 1,5 месячной нормы, характеризовали прошедший март. Такая погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха, концентрации основных загрязняющих веществ были значительно ниже, чем год назад", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что, согласно данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, зафиксировано снижение концентраций оксида углерода на 21%, диоксида азота - на 18%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 25%.
"Контролю состояния воздуха в столице уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием. Системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 микрометра - РМ 2,5, которые ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.
Работа МОЭК - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Ряду объектов МОЭК снижена категория негативного воздействия на экологию
16 февраля, 16:22
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЭкологияЭкология в РоссииОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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