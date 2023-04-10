Эксперт сомневается в достоверности утечек из Пентагона и Киева
Эксперт: утечки из Пентагона и Киева вызывают большой скепсис по поводу их достоверности
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Компрометация информации Пентагона и Киева о состоянии украинских войск и о военных планах вызывает большой скепсис и сомнения по поводу того, не являются ли такие случаи намеренной дезинформацией, заявил РИА Новости директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.
"Подобные утечки вызывают большие скепсис и сомнения с точки зрения их достоверности и с точки зрения того, насколько они правдоподобны, не срежиссированы ли и не являются ли компанией по дезинформации", - сказал Войтоловский.
Он предположил, что значимая часть чувствительных документов может либо существовать на компьютерах без подключения к интернету, либо вовсе на бумажном носителе.
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"Я могу предполагать, что американская система работы с секретной документацией должна быть не менее надежна, чем российская. Это означает, что большинство действительно чувствительных документов не находятся на компьютерах, которые могут быть подключены к интернету. Это, скорее всего, автономная система работы с документацией, и, скорее всего, значительная часть документов существует именно в бумаге", - подчеркнул эксперт.
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"Я думаю, что, учитывая нынешнее состояние политической системы и степень интеграции американцев в систему принятия решений, управление, наличие американских советников в администрации Зеленского, работавших и в гражданском, и военном секторе, уверен, что американцы обладают всей полнотой информации о деятельности и жизни (украинских властей - ред.)... и Зеленского, и так было на протяжении нескольких лет", - заключил эксперт.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Еще в пятницу офис Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.