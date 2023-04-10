https://ria.ru/20230410/utechka-1864168411.html

Эксперт сомневается в достоверности утечек из Пентагона и Киева

Эксперт сомневается в достоверности утечек из Пентагона и Киева - РИА Новости, 10.04.2023

Эксперт сомневается в достоверности утечек из Пентагона и Киева

Компрометация информации Пентагона и Киева о состоянии украинских войск и о военных планах вызывает большой скепсис и сомнения по поводу того, не являются ли... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:52

2023-04-10T10:52

2023-04-10T10:52

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дмитрий песков

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Компрометация информации Пентагона и Киева о состоянии украинских войск и о военных планах вызывает большой скепсис и сомнения по поводу того, не являются ли такие случаи намеренной дезинформацией, заявил РИА Новости директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск. "Подобные утечки вызывают большие скепсис и сомнения с точки зрения их достоверности и с точки зрения того, насколько они правдоподобны, не срежиссированы ли и не являются ли компанией по дезинформации", - сказал Войтоловский. Он предположил, что значимая часть чувствительных документов может либо существовать на компьютерах без подключения к интернету, либо вовсе на бумажном носителе. Войтоловский прокомментировал информацию CNN о том, что США следили за Зеленским: Вашингтон, по словам эксперта, наверняка обладает всей полнотой информации о работе украинских властей. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Еще в пятницу офис Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.

https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864139373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, сша, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша, российская академия наук