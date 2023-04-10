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Страны, за которыми следили США, хотят обсудить это с Вашингтоном - РИА Новости, 10.04.2023
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10:36 10.04.2023 (обновлено: 10:45 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/utechka-1864164950.html
Страны, за которыми следили США, хотят обсудить это с Вашингтоном
Страны, за которыми следили США, хотят обсудить это с Вашингтоном - РИА Новости, 10.04.2023
Страны, за которыми следили США, хотят обсудить это с Вашингтоном
Страны, за которыми, согласно утекшим в сеть секретным документам Пентагона, следили США, намерены поднять этот вопрос с Вашингтоном, но пока ждут комментариев... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:36
2023-04-10T10:45
в мире
сша
вашингтон (штат)
южная корея
дмитрий песков
владимир зеленский
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Страны, за которыми, согласно утекшим в сеть секретным документам Пентагона, следили США, намерены поднять этот вопрос с Вашингтоном, но пока ждут комментариев от администрации президента США Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатов. Ранее сообщалось, что некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США своих ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину. В воскресенье агентство Рёнхап сообщило со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи, что Сеул рассмотрит пути ответа на факт возможной прослушки разведслужбами США южнокорейских чиновников. В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск. Ранее телеканал CNN сообщал, что утечка секретных документов Пентагона глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения.
https://ria.ru/20230410/utechka-1864146968.html
https://ria.ru/20230409/pentagon-1864041239.html
сша
вашингтон (штат)
южная корея
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в мире, сша, вашингтон (штат), южная корея, дмитрий песков, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Южная Корея, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Джо Байден, Министерство обороны США, НАТО
Страны, за которыми следили США, хотят обсудить это с Вашингтоном

CNN: страны, за которыми следили США, ждут комментариев от администрации Джо Байдена

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Страны, за которыми, согласно утекшим в сеть секретным документам Пентагона, следили США, намерены поднять этот вопрос с Вашингтоном, но пока ждут комментариев от администрации президента США Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатов.
Ранее сообщалось, что некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США своих ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
СМИ: США боятся, что утечка документов подорвет отношения с союзниками
08:54
В воскресенье агентство Рёнхап сообщило со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи, что Сеул рассмотрит пути ответа на факт возможной прослушки разведслужбами США южнокорейских чиновников.
«
"Чиновники из других стран планируют поднять этот вопрос с Вашингтоном, но пока они не вели обсуждений на этот счет, так как хотят увидеть, что скажет администрация Байдена в ближайшие дни по поводу просочившихся в сеть документов", - приводит телеканал слова ряда дипломатов.
В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск.
Ранее телеканал CNN сообщал, что утечка секретных документов Пентагона глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
СМИ: утечка секретных документов по Украине вызвала панику в Пентагоне
Вчера, 09:17
 
В миреСШАВашингтон (штат)Южная КореяДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийДжо БайденМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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