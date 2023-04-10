https://ria.ru/20230410/utechka-1864164950.html

Страны, за которыми следили США, хотят обсудить это с Вашингтоном

Страны, за которыми следили США, хотят обсудить это с Вашингтоном - РИА Новости, 10.04.2023

Страны, за которыми следили США, хотят обсудить это с Вашингтоном

Страны, за которыми, согласно утекшим в сеть секретным документам Пентагона, следили США, намерены поднять этот вопрос с Вашингтоном, но пока ждут комментариев... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:36

2023-04-10T10:36

2023-04-10T10:45

в мире

сша

вашингтон (штат)

южная корея

дмитрий песков

владимир зеленский

джо байден

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Страны, за которыми, согласно утекшим в сеть секретным документам Пентагона, следили США, намерены поднять этот вопрос с Вашингтоном, но пока ждут комментариев от администрации президента США Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатов. Ранее сообщалось, что некоторые из документов, которые официальные лица США называют подлинными, разоблачают масштабы прослушивания США своих ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину. В воскресенье агентство Рёнхап сообщило со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи, что Сеул рассмотрит пути ответа на факт возможной прослушки разведслужбами США южнокорейских чиновников. В четверг СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что в США не исключали, что документы, попавшие в сеть, могли быть подделаны. Тем не менее еще в пятницу офис Владимира Зеленского сообщал о том, что сам Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск. Ранее телеканал CNN сообщал, что утечка секретных документов Пентагона глубоко встревожила американских официальных лиц, которые опасаются, что эта ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения.

https://ria.ru/20230410/utechka-1864146968.html

https://ria.ru/20230409/pentagon-1864041239.html

сша

вашингтон (штат)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), южная корея, дмитрий песков, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша, нато