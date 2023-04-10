https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

Военная помощь, выделенная Украине зарубежными странами

Военная помощь, выделенная Украине зарубежными странами - РИА Новости, 10.04.2023

Военная помощь, выделенная Украине зарубежными странами

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу нарушений при экспорте продукции военного назначения состоится в понедельник в Нью-Йорке (США). РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T03:52

2023-04-10T03:52

2023-04-10T03:52

справки

украина

сша

киев

анджей дуда

педро санчес

бен уоллес

государственный департамент сша

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу нарушений при экспорте продукции военного назначения состоится в понедельник в Нью-Йорке (США).Ниже приводится справочная информация об объемах военной помощи, выделенной Украине зарубежными странами.СШАПо данным Госдепартамента США на 4 апреля 2023 года, с января 2021 года США выделили Украине около 35,8 миллиарда долларов на помощь в области безопасности, из них 35,1 миллиарда долларов с февраля 2022 года.Помощь Соединенных Штатов в области безопасности, предоставленная Украине, включает:– более 1600 зенитных комплексов Stinger;– более 10 тысяч противотанковых систем Javelin;– более 58 тысяч других противотанковых систем;– 160 155-мм гаубиц и более полутора миллионов снарядов для них;– более 6500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;– более 14 тысяч 155-мм снарядов дистанционного противотанкового минирования (RAAM);– 100 тысяч танковых снарядов калибра 125 мм;– более 50 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;– около 40 тысяч 130-мм артиллерийских снарядов;– 40 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов;– 70 тысяч 122-мм реактивных снарядов "Град";– 72 105-мм гаубицы и 450 тысяч снарядов для них;– более 300 тактических машин для буксировки вооружения;– 54 тактических автомобиля для эвакуации оборудования;– 30 машин огневой поддержки;– 14 бронемостов;– 38 высокомобильных артиллерийских реактивных систем и боеприпасов;– 47 120-мм минометных систем;– 10 82-мм минометных систем;– 67 81-мм минометных систем;– 58 60-мм минометных систем;– более 345 тысяч минометных снарядов;– более 2800 противотанковых ракетных комплексов TOW;– более 1,8 миллионов патронов калибра 25 мм;– ракетные установки и боеприпасы;– высокоточные ракеты;– 10 машин командно-штабного управления;– одна батарея ПВО Patriot и боеприпасы;– восемь передвижных зенитных ракетных систем (NASAMS) и боеприпасы;– ракеты для зенитного ракетного комплекса HAWK;– зенитные ракеты малой дальности RIM-7;– 12 зенитно-ракетных комплексов Avenger;– 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением;– зенитные орудия и боеприпасы;– оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;– оборудование для поддержания существующих возможностей ПВО Украины;– высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARMs;– высокоточные авиационные боеприпасы;– четыре тысячи авиационных ракет Zuni;– 20 вертолетов Ми-17;– 31 танк Abrams;– 45 танков Т-72Б;– 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;– 109 боевых машин пехоты Bradley;– четыре машины группы огневой поддержки Bradley;– более двух тысяч бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);– более 100 легких тактических машин;– 60 грузовиков и 108 прицепов для перевозки тяжелой техники;– 90 бронетранспортеров Stryker;– 300 бронетранспортеров M113;– 250 бронированных машин М1117;– более 500 машин с противоминной защитой от засад (MRAP);– шесть бронированных грузовых автомобилей;– оборудование и системы разминирования;– более 35 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;– более 175 миллионов патронов к стрелковому оружию;– более 100 тысяч комплектов бронежилетов и касок;– беспилотные авиационные системы Switchblade;– беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Phoenix Ghost;– БПЛА CyberLux K8;– беспилотные авиационные системы Altius-600;– беспилотные авиационные системы Jump-20;– беспилотные воздушные системы Puma;– БПЛА Scan Eagle;– два радара для беспилотных летательных аппаратов;– ракетные системы с лазерным наведением;– беспилотные корабли береговой обороны;– более 70 контрартиллерийских РЛС;– 20 многоцелевых радаров;– противобеспилотные воздушные системы;– системы ПВО;– 21 радар воздушного наблюдения;– две гарпунные системы береговой обороны;– 62 прибрежных и речных патрульных катеров;– противопехотные мины M18A1 Claymore;– взрывчатое вещество С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование для расчистки препятствий;– оборудование для создания препятствий;– тактические защищенные системы связи;– четыре антенны спутниковой связи;– тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров;– защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов и др.США также оказывают коммерческие услуги спутниковой съемки, поставляют генераторы, медицинские принадлежности и др., финансируют обучение военнослужащих.Отдельной строкой в перечне американских вливаний на Украину идут поставки в рамках PDA (Presidential Drawdown Authority – это механизм передачи решением президента Соединенных Штатов запасов находящегося в федеральной собственности госимущества, то есть речь идет о передаче Киеву запасов вооружений с американских складов). По информации Госдепа, с августа 2021 года по поручению президента Байдена власти США 35 раз использовали этот механизм, чтобы предоставить Украине военную помощь примерно на 20,4 миллиарда долларов непосредственно из запасов Минобороны.США выделяют деньги Украине в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF (Foreign Military Financing). 8 сентября 2022 года Пентагон уведомил Конгресс о намерении предоставить дополнительные 2,2 миллиарда долларов в качестве долгосрочных инвестиций для укрепления безопасности Украины и 17 ее региональных соседей.В рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в 2022 финансовом году Министерство обороны США предоставило Украине помощь в области безопасности на сумму 6,3 миллиарда долларов семью отдельными траншами. (В 2021 финансовом году Украина по программе USAI получила 275 миллионов долларов).В 2023 финансовом году Министерство обороны США предоставило Украине помощь в области безопасности на сумму 3,8 миллиарда долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) тремя отдельными траншами.Соединенные Штаты также одобрили передачу союзниками по НАТО и близкими партнерами американского оборудования из своих запасов для использования украинскими силами. Эти поставки включают около 12 тысяч противотанковых систем всех типов; более 1550 зенитных ракет; радары; приборы ночного видения; пулеметы; винтовки и боеприпасы; бронежилеты.ВеликобританияКильский институт мировой экономики оценивает военную помощь Великобритании Украине в 6,6 миллиарда евро.По официальным данным, британская военная помощь Киеву в 2022 году составила 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро), и ожидается, что в 2023 году она будет не меньше.Как говорится в официальных данных, в 2022 году Великобритания предоставила Украине несколько ракетных систем, 125 зенитных орудий, VALLON, 100 комплектов для обезвреживания бомб, артиллерийские орудия, системы ПВО, бронированные машины, противотанковые боеприпасы и три реактивные системы залпового огня дальнего действия M270.Известно, что в распоряжении украинских военных оказались БТР FV103 Spartan, минозащищенные бронеавтомобили Mastiff, Wolfhound и Husky TSV, самоходные зенитные установки Stormer HVM с ракетами Starstreak HVM, самонаводящиеся ракеты Brimstone класса "воздух-земля". Также ВСУ получили РСЗО M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), которые используют боеприпасы, аналогичные ракетам для HIMARS, САУ M109, буксируемые пушки L119 калибра 105 миллиметров и микро БПЛА Black Hornet Nano, семь тысяч противотанковых ракетных комплексов NLAW.В ноябре 2022 года Великобритания пообещала поставить три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов в рамках нового пакета военной помощи. Один вертолет был доставлен в том же месяце.Также Великобритания сообщала о поставках беспилотных авиационных комплексов, бронежилетов, касок, приборов ночного видения, медицинского оборудования и зимней одежды.В январе 2023 года Великобритания объявила о поставке Украине 14 танков Challenger 2, 30 самоходных гаубиц AS-90D.В 2023 году также британское государство поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов стерлингов.Были анонсированы поставки бронетранспортеров Bulldog, самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня GMLRS и другого вооружения.В январе 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о планах отправить на Украину 600 ракет Brimstone. Это ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения бронетехники и танков.Британская поддержка также включает обучение украинских солдат. 22 тысячи солдат уже проходили его до начала СВО. По данным на апрель 2023 года, уже более 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение на территории Соединенного Королевства в рамках операции Interflex.КанадаКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Канады в 1,4 миллиарда евро.В рамках военной помощи Украине власти Канада предоставили:– не менее 100 систем противотанкового вооружения – безоткатных орудий Carl Gustav M2;– две тысячи патронов калибра 84 мм;– три тактических транспортных самолетов CC-130J Hercules;– 4500 гранатометов M72;– 7500 ручных гранат;– гаубицы M777 и совместимые артиллерийские снарядов 155-мм, включая взрыватели и зарядные устройства;– противотанковые боеприпасы Carl Gustaf;– 39 боевых бронированных машин поддержки, включая элементы для ремонта и обслуживания;– приборы ночного видения, каски и бронежилеты;– узкоспециализированное оборудование, в том числе камеры для беспилотников и камеры наблюдения за дронами;– 390 тысяч индивидуальных наборов питания и примерно 1600 противоосколочных жилетов;– 400 тысяч единиц зимней одежды;– оборудования для наблюдения и связи, топливо и медикаменты.Власти Канады также выделили финансирование на покупку спутниковых изображений высокого разрешения и услуг спутниковой связи.В январе 2023 года министр обороны Анита Ананд объявила, что Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator и закупит в США национальную усовершенствованную зенитно-ракетную систему NASAMS и связанные с ней боеприпасы.Канада также отправила Украине четыре боевых танка Leopard 2.Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии. С момента начала операции более 35 тысяч украинских военных и сотрудников службы безопасности прошли обучение тактике боя и передовым военным навыкам. В начале 2022 года операция была расширена и продлена до марта 2025 года. В феврале 2022 года тренировки были приостановлены, но затем возобновились в третьих странах.ГерманияКильский институт мировой экономики оценивает военную помощь Германии в 3,57 миллиарда евро. По данным германского правительства на апрель 2023 года, военная помощь Украине составляет 2,742 миллиарда евро.Согласно официальным данным властями Германии в целях поддержки Украины было поставлено:– четыре инженерные бронированные машины DACHS;– 60 грузовиков Zetros;– 42 мобильные антенно-мачтовые системы;– 34 разведывательных дрона;– боекомплект 83 520 патронов калибра 40 мм;– 18 основных боевых танков Leopard 2A 6 с боезапасом (совместный проект с другими операторами Leopard 2);– 40 боевых машин пехоты MARDER с боеприпасами (со складов Бундесвера и промышленности);– две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;– два танка разминирования WISENT 1;– 100 пулеметов MG3 для Leopard 2, MARDER и DACHS;– запчасти для Leopard 2 и MARDER;– 90 систем обнаружения дронов;– 500 пистолетов SFP9;– 23 500 снарядов калибра 155 мм;– 155-мм высокоточные боеприпасы;– боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;– восемь автопогрузчиков;– 34 самоходные зенитные установки GEPARD, в том числе около шести тысяч патронов;– 122 машины охраны границы;– шесть мостоукладчиков BEAVER;– 26 погрузчиков 15т;– 32 расширения частотного диапазона для устройств защиты от дронов;– 10 выкатных контейнеров;– ракеты Iris-T SLM;– три мобильные, дистанционно управляемые и защищенные системы разминирования;– 40 лазерных целеуказателей;– 12 автопоездов и четыре полуприцепа;– 145 пикапов;– восемь мобильных и защищенных комплексов разминирования;– 20 гранатометов 70-мм на пикапах с ракетами;– 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2;– 12 тягачей танк-транспортеров Oshkosh M1070;– семь гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки;– 35 погрузчиков 8x8;– 12 большегрузных прицепов;– 55 датчиков и глушителей для защиты от дронов;– 50 машин MRAP DINGO;– 10 беспилотных надводных кораблей;– запчасти к Ми-24;– запчасти к крупнокалиберному пулемету М2;– 17 тяжелых и средних мостовых систем;– пять реактивных систем залпового огня MARS II с боезапасом;– 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместный проект с Нидерландами);– ЗРК IRIS-T SLM;– радиолокационная система противодействия батареям COBRA;– четыре тысячи боеприпасов к зенитным самоходным установкам;– 54 бронетранспортера M113 (системы Дании, модернизация финансируется Германией);– 53 тысячи боеприпасов к зенитным самоходным установкам;– три тысячи противотанковых орудий Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами;– 14 900 противотанковых мин (9 300 из запасов промышленности);– 500 переносных систем ПВО Stinger;– 2700 переносных зенитно-ракетных комплексов "СТРЕЛА";– 22 миллиона патронов к огнестрельному оружию;– 50 противобункерных ракет;– 100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами;– 100 тысяч ручных гранат;– 5300 зарядов взрывчатого вещества;– 100 тысяч метров детонирующего шнура и 100 тысяч детонаторов;– 350 тысяч детонаторов;– 10 противодронов;– 100 автоинжекторных устройств;– 280 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);– шесть поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;– одна радиочастотная система;– три тысячи полевых телефонов с пятью тысячами кабельных барабанов и ремнями для переноски;– 12 электронных устройств защиты от дронов;– 38 лазерных дальномеров;– запчасти к МиГ-29;– 30 защищенных автомобилей;– 7944 переносных противотанковых орудия RGW 90 Matador;– шесть мобильных дезактивационных машин HEP 70, включая дезактивационный материал;– 10 высокоподвижных многоцелевых колесных транспортных средства HMMWV;– семь подавителей радиосигнала;– восемь мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизионных камер;– один блок ВЧ с оборудованием.Также были поставлены мобильные системы отопления, генераторы, ангарные тенты, машины скорой помощи, шерстяные одеяла, спальные мешки, палатки, зимнее обмундирование, каски, бинокли, очки ночного видения, готовые обеды, аптечки, холодильники для медицинского материала, больничные койки, медицинский материал, полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией), защитная одежда и очки, дизель и бензин (постоянные поставки) и др.Ожидаются поставки двух РЛС воздушного наблюдения, ЗРК Patriot с ракетами, 108 разведывательных дронов, 18 колесных самоходных гаубиц РЧ 155, трех зенитных самоходных установок Gepard, семи гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты, шести мобильных и защищенных комплексов разминирования, 40 танков разминирования WISENT 1, пяти мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах), 378 машин охраны границы, боекомплекта 132 480 патронов 40 мм, одна бронированной инженерной машины DACHS, 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 (совместный проект с Данией и Норвегией), трех ЗРК IRIS-T SLM, 12 коммуникационных электронных сканеров/постановщиков помех, восьми расширений частотного диапазона для устройств защиты от дронов, 5032 переносных противотанковых орудия и др.Кроме того, в Германии проводились обучения украинских танковых экипажей управлению танками Leopard 2.НидерландыКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Нидерландов Украине в 2,4 миллиарда евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, Нидерланды заявили о поставках Украине:– 50 пусковых установок ПЗРК Stinger с 200 ракетами;– 50 противотанковых орудий Panzerfaust с 400 ракетами;– пяти гаубиц Panzerhaubitze 2000;– неустановленного количества тяжелой техники, в том числе бронетехники;– 100 снайперских винтовок и 30 тысяч патронов;– зенитных управляемых ракет;– двух пусковых установок ЗРК Patriot и ракет;– 100 машин, оснащенных зенитными орудиями;– 30 металлодетекторов, двух роботов с проводным наведением для обнаружения подводных мин;– бронежилетов, касок.Нидерланды выделили 45 миллионов евро на поставку танков Т-72 и объявили, что работают с США и Чехией над поставкой 90 модернизированных чешских танков. Амстердам также объявил о выделении 10 миллионов евро на разминирование.В феврале 2023 года было объявлено, что Нидерланды вместе с Германией и Данией поставят Украине порядка 100 танков Leopard 1 и боеприпасы.ПольшаКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Польши перед Украиной в 2,423 миллиарда евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, было заявлено о поставке 60 танков, в том числе 30 танков PT-91 Twardy, 14 танках Leopard 2, неустановленном количестве зенитных орудий С-60 с боезапасом 70 тысяч снарядов, неустановленном количестве танков PT-91 Twardy, 18 самоходных гаубиц Krab, беспилотных летательных аппаратов FlyEye, зенитных комплексов Piorun, 30 тысяч единиц боеприпасов, 1770 комплектов артиллерийских боеприпасов, легких противотанковых средствах, 10 тысяч автоматических винтовок GROT, 100 минометов с боезапасом 1500 снарядов и 42 тысяч касок.Отправлено 240 танков Т-72, гаубиц, реактивных установок "Град" и другого советского вооружения.8 июня 2022 года Польша заключила контракт на продажу примерно 60 самоходных гаубиц Krab Украине.В апреле 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что всего Варшава передаст Украине 14 истребителей МиГ-29. При этом он добавил, что в будущем может быть передан весь оставшийся у Польши флот МиГ-29 Украине, если будет необходимость. В апреле 2023 года Дуда также заявил, что за все время событий на Украине потратили на военную помощь Киеву более 1% ВВП.СловакияПо данным Кильского института мировой экономики, военные обязательства Словакии перед Украиной составляют 213 миллионов евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, пакет помощи на сумму 10,1 миллиона евро включает зимнее снаряжение, электрогенераторы, блоки питания, трансформаторы, материалы для теплосети, продовольствие, машины для разминирования Božena, системы бронезащиты и дополнительную военную помощь. Также были поставлены 30 боевых машин пехоты БВП-1, пять вертолетов серии "Ми", тысячи реактивных систем залпового огня "Град", восемь самоходных гаубиц Zuzana 2, ЗРК С-300, военные материалы на 32,2 миллиона евро.Выделялись еще 4,5 миллиона евро на военные материалы, включая системы ПВО и противотанковые ракеты, а также 11 миллионов евро на военные материалы, в том числе 12 тысяч патронов, 10 миллионов литров дизельного топлива и 2,4 миллиона литров авиационного топлива.Словакия также произведет 16 самоходных гаубиц Zuzana 2, которые будут финансироваться Данией, Германией и Норвегией.18 марта 2023 года Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны "Куб".Словакия также передаст Украине запчасти к истребителям. Сроки поставки не назывались.ШвецияКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Швеции в 1,1 миллиарда евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, Швеция выделила Украине:– 10 тысяч противотанковых гранатометов Pansarskott;– пять тысяч противотанковых орудий AT-4;– противокорабельный ракетный комплекс RBS 17, противотанковые снайперские винтовки AG 90 и боеприпасы к ним;– неустановленное количество противотанковых средств, средств поддержки пехоты и оборудования для разминирования;– артиллерийские боеприпасы;– самоходные артиллерийские системы Archer;– легкие противотанковые орудия Robot 57;– шведские боевые машины пехоты CV 90;Швеция также выделила пакет помощи в размере 4,11 миллиарда шведских крон (403 миллиона долларов) в партнерстве с Финляндией, который включает в себя неназванное тяжелое вооружение.Швеция также выделила пять тысяч бронежилетов, пять тысяч касок и 135 тысяч сухих пайков.ГрецияКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Греции перед Украиной в 188 миллионов евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, военная помощь включает боевые бронированные машины БМП-1, 15 тысяч 73-мм ракет, 2100 122-мм реактивных снарядов, 60 ракетных комплексов Stinger, 17 тысяч артиллерийских ракет и 1100 противотанковых ракет РПГ-18, 20 тысяч автоматов АК-47, 815 советских противотанковых гранатометов РПГ-18 и 122 чешских реактивных гранатомета RM-70, а также неустановленное количество переносных гранатометов, автоматов Калашникова и боеприпасов.В апреле 2023 года начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности передать Украине еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы, обучать экипажи танков Leopard. Всего было отправлено 3870 тонн вооружений.ФранцияКильский институт мировой экономики оценивает военную помощь Франции Украине в 0,6 миллиарда евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, Франция поставила Украине:– 30 артиллерийских установок CAESAR;– ПТРК Milan и снаряды к ним;– буксируемые гаубицы TRF1;– 30 бронеавтомобилей AMX-10 RC;– радиолокационные системы Ground Master 200;– зенитные ракетные комплексы SAMP/T (в сотрудничестве с Италией).Кроме того, Франция поставила Украине неустановленное оборонительное вооружение и топливо.ЧехияКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Чехии перед Украиной в 566 миллионов евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, военная помощь включает боевые вертолеты Ми-24, танки Т-72, боевые машины пехоты BVP-1, 56 боевых машин пехоты PbV-501, пистолеты, автоматы, пулеметы, снайперские винтовки Драгунова, снайперские винтовки Falcon, патроны, артиллерийские снаряды и др.В апреле 2023 года глава минобороны Яна Чернохова сообщила, что Чехия планирует оказать военную помощь Украине на 600-700 миллионов крон (около 28-32 миллионов долларов).НорвегияПо данным Кильского института мировой экономики, всего военная помощь Норвегии Украине составила 1,3 миллионов евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, Норвегия объявила о поставках Украине:– четырех тысяч противотанковых орудий M72;– 100 ракет Mistral и неустановленное количество пусковых установок;– 22 самоходных гаубиц M109, снаряжении, запчастей и боеприпасов;– трех реактивных систем залпового огня (MLRS) в сотрудничестве с Великобританией и пять тысяч артиллерийских выстрелов;– 160 ракет Hellfire и пусковые установки;– 14 бронеавтомобилей IVECO LMV;– 10 тысяч артиллерийских снарядов;– восьми танков Leopard 2 и до четырех танков специального назначения.Норвегия внесла свой вклад в покупку микродрона Black Hornet при содействии Великобритании и системы защиты от дронов SteelRock NightFighter стоимостью 100 миллионов норвежских крон (87,6 миллиона евро). Норвегия также намерена внести свой вклад в финансирование безвозмездной передачи словацких артиллерийских систем на сумму 92 миллиона евро.Кроме того, Норвегия поставила Украине каски, бронежилеты, блоки наведения и очки ночного видения.ПортугалияКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Португалии перед Украиной в 71 миллион евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, военная помощь включает три боевых танка Leopard 2, бронетранспортеры M113, бронеавтомобили Iveco, шесть вертолетов Камов, дроны, боеприпасы, бронежилеты, каски, очки ночного видения, гранаты, портативные радиостанции, аналоговые ретрансляторы и др. ДанияКильский институт мировой экономики оценивает военную помощь Дании Украине в 0,8 миллиарда евро. По данным американского аналитического центра Atlantic Council, Дания заявляла о поставках Украине:– 2700 переносных противотанковых ракет;– бронетранспортеры M113, противотанковые мины и минометные снаряды;– противокорабельные ракеты Harpoon;– 19 гаубиц Caesar.Украине также были поставлены две тысячи тактических защитных жилетов TYR и 700 аптечек первой помощи.Дания также выделила пакет помощи в размере 820 миллионов датских крон (110,3 миллиона евро) на покупку оружия, поддержку производства оружия и финансирование военной подготовки украинских военнослужащих.ЛатвияКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Латвии перед Украиной в 370 миллионов евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, военная помощь включает девять вездеходов, четыре военных скутера, десятки зенитно-ракетных комплексов Stinger, два вертолета Ми-17, два вертолета Ми-2, десятки пулеметов, боеприпасы, десятки беспилотных летательных аппаратов, запчасти для гаубиц, шесть самоходных гаубиц и др.Также Латвия поставляет каски, сухие пайки, медицинские приборы, лекарства, дизельное топливо.ЛитваКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Литвы перед Украиной в 405 миллионов евро.В 2022 году Литва поставила на Украину тепловизоры и антидроны.Также были поставлены не менее 50 БТР M113, 120-мм тяжелых минометов, неустановленное количество ПЗРК FIM-92 Stinger, ряд противотанковых средств, боеприпасов, гранат, стрелкового оружия, транспортных средств и средств связи.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, пакет в размере 125 миллионов евро на 2023 год включает несколько десятков зенитных установок L70 с боезапасом, вертолеты Ми-8, средства подавления беспилотных летательных аппаратов, приборы ночного видения, тепловизоры, беспилотники и др.Также Литва ремонтирует технику союзников, чтобы вернуть ее Украине, в том числе самоходные гаубицы.ЭстонияКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Эстонии перед Украиной в 308 миллионов евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, военная помощь включает десятки гаубиц, более 100 противотанковых орудий Gustav, противотанковые ракеты Javelin, тральщики, грузовики, боеприпасы, противотанковые ракеты, неустановленное количество минометов и противотанковых средств, бронемашины, зимнее обмундирование и бронежилеты, ручные гранаты и др.ЛюксенбургПо данным Кильского института мировой экономики, всего военная помощь Люксембурга Украине составила 88 миллиона евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, Люксембург предоставил Украине:– 102 противотанковых комплекса NLAW;– 20 тысяч патронов;– семь внедорожников Wrangler;– 12 500 патронов к противотанковым боеприпасам RPG7;– 22 400 противогазов, 44 800 противогазовых фильтров;– 200 реактивных снарядов для РСЗО БМ-21 (реактивная система залпового огня);– 10 систем спутниковой связи.Кроме того, Люксембург поставил Украине военные палатки, тактические и бронежилеты, арктические спальные мешки, переносные обогреватели, боевые пайки, приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты, 3D-сканеры, генераторы, комплекты фонарных столбов и др.ТурцияПо данным Кильского института мировой экономики, военная помощь Турции оценивается в 60 миллионов евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, Турция отправляет на Украину усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения. Также она поставила 50 бронетранспортеров Kirpi.Турция сообщила, что ее поставки беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в Украину являются частными продажами, а не военной помощью.БолгарияПо данным Кильского института мировой экономики, военная помощь Болгарии Украине оценивается в 239 миллионов долларов.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, за первые четыре месяца конфликта она отправила Украине 4200 тонн боеприпасов, а 31 октября 2022 года болгарская оружейная промышленность сообщала, что с февраля 2022 года она поставила Украине оружие и боеприпасы советской эпохи на сумму не менее одного миллиарда евро. В декабре 2022 года парламент Болгарии одобрил первый официальный пакет военной помощи, который включает легкое оружие и боеприпасы. Кроме того, Болгария осуществляет ремонт украинской военной техники.Atlantic Council отмечает, что в январе 2023 года появились сообщения о том, что Болгария тайно отправляла военную помощь с начала конфликта на Украине, включая треть боеприпасов, необходимых украинской армии на ранних этапах военных действий, дизельное топливо и другое оружие.ФинляндияПо данным Кильского института мировой экономики, военные обязательства Финляндии Украине оценивается в 767 миллионов долларов.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, Финляндия осуществила следующие поставки военной помощи Украине:– две тысячи пуленепробиваемых жилетов, две тысячи шлемов, 100 носилок, оборудование для двух пунктов неотложной помощи;– 2500 штурмовых винтовок, 150 тысяч патронов, 1500 единиц противотанкового оружия и 70 тысяч упаковок продовольствия;– три танка для разминирования Leopard 2.По информации Atlantic Council, большая часть военной техники и снаряжения, поставленных Финляндией на Украину, не раскрывается.АвстралияКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Австралии перед Украиной в 379 миллионов евро.В июне 2022 года в партию военной помощи для Украины вошли противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и защитное снаряжение для солдат. Кроме того, Австралия направила Киеву 30 бронетранспортеров Bushmaster, 28 бронемашин M113, шесть гаубиц M777. Также сообщалось, что Австралия поставила Украине 14 защищенных систем вооружения, боевые пайки, медикаменты и др.В июле 2022 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе анонсировал пакет военной помощи Украине на сумму почти 74 миллиона долларов, из которых часть должна была пойти на укрепление ее кибербезопасности. 99,5 миллиона австралийских долларов (67,8 миллиона долларов США) планировали выделить на поставку 14 бронетранспортеров, 20 автомобилей Bushmaster и другой военной техники. Еще 8,7 миллиона австралийских долларов (5,9 миллиона долларов США) хотели направить пограничной службе Украины для модернизации ее оборудования и обеспечения кибербезопасности.В феврале 2023 года телеканал ABC сообщил, что Австралия предоставит Украине дроны в рамках пакета помощи на 33 миллиона долларов. По данным газеты Guardian, речь идет о невооруженных дронах, которые могут быть использованы для отслеживания перемещения войск.БельгияКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Бельгии перед Украиной в 241 миллион евро.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, пакет помощи на сумму 93,8 миллиона евро включает неустановленное количество зенитных ракет, противотанковых ракет, пулеметов, гранат и другого военного оборудования, крупнокалиберные пулеметы, боеприпасы и др., а также зимнее снаряжение, каски, продукты и очки ночного видения на сумму 12 миллионов евро.Тяжелое вооружение, в том числе противотанковое оружие, пять тысяч пулеметов, 200 противотанковых орудий, 3800 тонн топлива тоже входят в пакет помощи. К маю 2023 года будет доставлено десять подводных дронов.ИталияКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Италии для Украины в 661 миллион долларов.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, Италия поставила Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, минометы, ручные пулеметы M2 Browning, противотанковые ракеты, гаубицы FH70 и боеприпасы, зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, Skyguard и Spada, военные транспортные средства.АвстрияКак нейтральное государство, в 2022 году Австрия не поддерживала Украину в военном отношении, только товарами гражданского назначения. В частности, Австрия поставила на Украину горючее, каски средства защиты, генераторы и трансформаторы. 30 января 2023 года министры обороны Венгрии и Австрии Криштоф Салай-Бобровницки и Клаудия Таннер после переговоров подтвердили, что не будут поставлять оружие Киеву.ИспанияПо данным премьер-министра Испании Педро Санчеса, с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре 2022 года минобороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.Также Испания поставляла 1370 противотанковых гранатометов Instalaza C-90, нераскрытое количество ручных пулеметов, 700 тысяч патронов, бронеавтомобили и др.В 2023 году премьер-министр королевства Педро Санчес взял на себя обязательство направить Киеву 10 танков Leopard, шесть из них будут переданы в апреле. В феврале 2023 года стало известно об отправке Испанией Киеву 20 бронетранспортеров М-113 американского производства.В Испании проводится обучение украинских военных. В конце декабря 2022 года министерство обороны Испании сообщило, что планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год.ЧерногорияКильский институт мировой экономики оценивает военную помощь, обещанную Черногорией Украине в 0,36% ВВП страны.По данным американского аналитического центра Atlantic Council, Черногория отправила на Украину более 216 переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-2М" (ПЗРК), 60- и 82-мм минометы, боеприпасы калибра 57 и 76 мм, 2,3 миллиона патронов легкого калибра и запасные части для вертолетов Ми-8. Кроме того Черногория поставила Украине пуленепробиваемые жилеты и бронепластины, каски и сухие повязки.Новая ЗеландияКильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Новой Зеландии перед Украиной в 18 миллионов евро.В сентябре 2022 года на помощь ВСУ Новая Зеландия выделяла 12,1 миллиона долларов США. Этих средств хватит для отправки Украине 1066 бронежилетов, 571 маскировочного жилета и 473 шлемов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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