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Всероссийская акция "Мой первый учитель" стартовала в Подмосковье
Всероссийская акция "Мой первый учитель" стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 10.04.2023
Всероссийская акция "Мой первый учитель" стартовала в Подмосковье
Акция "Мой первый учитель" стартовала в Год педагога и наставника в школе № 5 г. Реутов (Московская область) – ученики 11 "А" класса навестили свою первую... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:26
2023-04-10T15:26
2023-04-10T15:26
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Акция "Мой первый учитель" стартовала в Год педагога и наставника в школе № 5 г. Реутов (Московская область) – ученики 11 "А" класса навестили свою первую учительницу Ирину Викторовну Артемьеву. Главный смысл проекта, который охватит все регионы России, – выразить благодарность педагогам и укрепить связь поколений.В видеоформате к участникам мероприятия по всей стране обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.На первой встрече в рамках акции выпускники рассказали о своих успехах в средней и старшей школе и вспомнили яркие события, которые происходили во время их учебы в начальных классах. Первая учительница обсудила с учениками их планы по окончанию школы и сказала напутственные слова.Ирина Артемьева отметила, что была очень рада, встретиться вновь со своими бывшими учениками, увидеть, как ребята повзрослели, стали более серьезными, ответственными. Но при этом, по ее словам, они остались такими же веселыми, искренними, дружелюбными, какими были в начальной школе.Участниками акции станут российские школьники с 5-го по 11-й классы. Они смогут навестить своих первых учителей, подготовить для них поздравления и сюрпризы, организовать флешмобы.Старт акции приурочен к старту приема заявок от педагогов на участие во Всероссийском конкурсе "Первый учитель", который Минпросвещения России впервые проводит по инициативе педагогической общественности в этом году.К участию в конкурсе допускаются педагоги начальных классов, работающие в российских школах. Заявочная кампания стартовала 10 апреля на сайте http://первыйучитель.рф и продлится до 10 мая. Конкурс "Первый учитель" пройдет в заочно-очном формате. Имя победителя объявят 5 октября в рамках празднования Дня учителя в Большом Кремлевском Дворце.
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РИА Новости
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Акция "Мой первый учитель" стартовала в Год педагога и наставника в школе № 5 г. Реутов (Московская область) – ученики 11 "А" класса навестили свою первую учительницу Ирину Викторовну Артемьеву. Главный смысл проекта, который охватит все регионы России, – выразить благодарность педагогам и укрепить связь поколений.
В видеоформате к участникам мероприятия по всей стране обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
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"Сегодня мы даем старт одной из самых трогательных акций Года педагога и наставника – акции "Мой первый учитель". Именно первые учителя открывают ученикам огромный увлекательный мир знаний, учат любить родину, верить в свои силы. Они вместе с вами радуются победам, переживают неудачи, но всегда, чтобы не приключилось, помогают идти вперед. Добрым словом или нужным поступком наставляют и направляют к победам. Предлагаю всем присоединиться к нашей акции, вспомнить своего первого педагога и сказать ему спасибо за трепетное отношение и мудрость, подарить положительные эмоции, зарядить наших дорогих учителей на новые свершения", – сказал министр просвещения.
На первой встрече в рамках акции выпускники рассказали о своих успехах в средней и старшей школе и вспомнили яркие события, которые происходили во время их учебы в начальных классах. Первая учительница обсудила с учениками их планы по окончанию школы и сказала напутственные слова.
Ирина Артемьева отметила, что была очень рада, встретиться вновь со своими бывшими учениками, увидеть, как ребята повзрослели, стали более серьезными, ответственными. Но при этом, по ее словам, они остались такими же веселыми, искренними, дружелюбными, какими были в начальной школе.
Участниками акции станут российские школьники с 5-го по 11-й классы. Они смогут навестить своих первых учителей, подготовить для них поздравления и сюрпризы, организовать флешмобы.
Старт акции приурочен к старту приема заявок от педагогов на участие во Всероссийском конкурсе "Первый учитель", который Минпросвещения России впервые проводит по инициативе педагогической общественности в этом году.
К участию в конкурсе допускаются педагоги начальных классов, работающие в российских школах. Заявочная кампания стартовала 10 апреля на сайте http://первыйучитель.рф и продлится до 10 мая. Конкурс "Первый учитель" пройдет в заочно-очном формате. Имя победителя объявят 5 октября в рамках празднования Дня учителя в Большом Кремлевском Дворце.