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Всероссийская акция "Мой первый учитель" стартовала в Подмосковье

Всероссийская акция "Мой первый учитель" стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 10.04.2023

Всероссийская акция "Мой первый учитель" стартовала в Подмосковье

Акция "Мой первый учитель" стартовала в Год педагога и наставника в школе № 5 г. Реутов (Московская область) – ученики 11 "А" класса навестили свою первую... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:26

2023-04-10T15:26

2023-04-10T15:26

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Акция "Мой первый учитель" стартовала в Год педагога и наставника в школе № 5 г. Реутов (Московская область) – ученики 11 "А" класса навестили свою первую учительницу Ирину Викторовну Артемьеву. Главный смысл проекта, который охватит все регионы России, – выразить благодарность педагогам и укрепить связь поколений.В видеоформате к участникам мероприятия по всей стране обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.На первой встрече в рамках акции выпускники рассказали о своих успехах в средней и старшей школе и вспомнили яркие события, которые происходили во время их учебы в начальных классах. Первая учительница обсудила с учениками их планы по окончанию школы и сказала напутственные слова.Ирина Артемьева отметила, что была очень рада, встретиться вновь со своими бывшими учениками, увидеть, как ребята повзрослели, стали более серьезными, ответственными. Но при этом, по ее словам, они остались такими же веселыми, искренними, дружелюбными, какими были в начальной школе.Участниками акции станут российские школьники с 5-го по 11-й классы. Они смогут навестить своих первых учителей, подготовить для них поздравления и сюрпризы, организовать флешмобы.Старт акции приурочен к старту приема заявок от педагогов на участие во Всероссийском конкурсе "Первый учитель", который Минпросвещения России впервые проводит по инициативе педагогической общественности в этом году.К участию в конкурсе допускаются педагоги начальных классов, работающие в российских школах. Заявочная кампания стартовала 10 апреля на сайте http://первыйучитель.рф и продлится до 10 мая. Конкурс "Первый учитель" пройдет в заочно-очном формате. Имя победителя объявят 5 октября в рамках празднования Дня учителя в Большом Кремлевском Дворце.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор