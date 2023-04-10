https://ria.ru/20230410/superreaktor-1864239254.html

"Росатом" намерен на год раньше срока построить научный "суперреактор"

"Росатом" намерен на год раньше срока построить научный "суперреактор" - РИА Новости, 10.04.2023

"Росатом" намерен на год раньше срока построить научный "суперреактор"

"Росатом" планирует уже в 2026 году, на год раньше намеченного срока, завершить строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:36

2023-04-10T13:36

2023-04-10T13:36

наука

наука

объединенный институт ядерных исследований

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Росатом" планирует уже в 2026 году, на год раньше намеченного срока, завершить строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, сообщила пресс-служба атомной госкорпорации. Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Ввод реактора в эксплуатацию намечается на вторую половину 2020-х. Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед. "В январе 2023 года была завершена установка корпуса реактора в проектное положение. Сейчас на строительной площадке трудятся более 1300 рабочих и инженеров. Полностью завершить строительные работы планируется в 2026 году, на год раньше запланированного срока", - говорится в сообщении, посвященном выполнению целевых показателей 2022 года в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации" (РТТН). В минувшем году рамках федерального проекта по созданию экспериментально-стендовой базы в рамках РТТН выполнены запланированные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование безопасности реактора МБИР и продления сроков эксплуатации "быстрого" исследовательского рактора БОР-60, эксплуатируемого в НИИАР с 1969 года. Кроме того, продолжилась разработка инновационных радиохимических технологий. На основе отраслевой программы перспективных экспериментальных исследований на МБИР, утвержденной в 2021 году, продолжилось формирование международной программы исследований. С этой целью создан Консультативный совет Международный центр исследований МБИР, в состав которого вошли ведущие российские и зарубежные эксперты атомной отрасли. В первом заседании совета, состоявшемся в НИИАР в июле 2022 года, очно и в онлайн-формате приняли участие 56 ученых, экспертов и руководителей из более чем 13 ведущих научных центров России, Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Алжира, Армении, международных организаций МАГАТЭ и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область). Уникальные технические характеристики реактора МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Время исследований на новом реакторе сократится в несколько раз. Россия, получив такие меганаучные установки, как реактор МБИР в НИИАР, реактор ПИК (высокопоточный источник нейтронов) в Курчатовском институте и новый источник нейтронов в ОИЯИ, станет единственной страной, имеющей разнообразные источники нейтронов для передовых научных исследований.

https://ria.ru/20230410/dvigatel-1864223323.html

https://ria.ru/20230328/lopasti-1861283218.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, объединенный институт ядерных исследований, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ