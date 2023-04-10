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"Росатом" намерен на год раньше срока построить научный "суперреактор" - РИА Новости, 10.04.2023
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Наука
 
13:36 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/superreaktor-1864239254.html
"Росатом" намерен на год раньше срока построить научный "суперреактор"
"Росатом" намерен на год раньше срока построить научный "суперреактор" - РИА Новости, 10.04.2023
"Росатом" намерен на год раньше срока построить научный "суперреактор"
"Росатом" планирует уже в 2026 году, на год раньше намеченного срока, завершить строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:36
2023-04-10T13:36
наука
наука
объединенный институт ядерных исследований
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Росатом" планирует уже в 2026 году, на год раньше намеченного срока, завершить строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, сообщила пресс-служба атомной госкорпорации. Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Ввод реактора в эксплуатацию намечается на вторую половину 2020-х. Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед. "В январе 2023 года была завершена установка корпуса реактора в проектное положение. Сейчас на строительной площадке трудятся более 1300 рабочих и инженеров. Полностью завершить строительные работы планируется в 2026 году, на год раньше запланированного срока", - говорится в сообщении, посвященном выполнению целевых показателей 2022 года в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации" (РТТН). В минувшем году рамках федерального проекта по созданию экспериментально-стендовой базы в рамках РТТН выполнены запланированные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование безопасности реактора МБИР и продления сроков эксплуатации "быстрого" исследовательского рактора БОР-60, эксплуатируемого в НИИАР с 1969 года. Кроме того, продолжилась разработка инновационных радиохимических технологий. На основе отраслевой программы перспективных экспериментальных исследований на МБИР, утвержденной в 2021 году, продолжилось формирование международной программы исследований. С этой целью создан Консультативный совет Международный центр исследований МБИР, в состав которого вошли ведущие российские и зарубежные эксперты атомной отрасли. В первом заседании совета, состоявшемся в НИИАР в июле 2022 года, очно и в онлайн-формате приняли участие 56 ученых, экспертов и руководителей из более чем 13 ведущих научных центров России, Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Алжира, Армении, международных организаций МАГАТЭ и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область). Уникальные технические характеристики реактора МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Время исследований на новом реакторе сократится в несколько раз. Россия, получив такие меганаучные установки, как реактор МБИР в НИИАР, реактор ПИК (высокопоточный источник нейтронов) в Курчатовском институте и новый источник нейтронов в ОИЯИ, станет единственной страной, имеющей разнообразные источники нейтронов для передовых научных исследований.
https://ria.ru/20230410/dvigatel-1864223323.html
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наука, объединенный институт ядерных исследований, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Наука, Наука, Объединенный институт ядерных исследований, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
"Росатом" намерен на год раньше срока построить научный "суперреактор"

"Росатом" намерен в 2026 году, раньше намеченного срока, построить научный "суперреактор"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Росатом" планирует уже в 2026 году, на год раньше намеченного срока, завершить строительство самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, сообщила пресс-служба атомной госкорпорации.
Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Ввод реактора в эксплуатацию намечается на вторую половину 2020-х. Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед.
"В январе 2023 года была завершена установка корпуса реактора в проектное положение. Сейчас на строительной площадке трудятся более 1300 рабочих и инженеров. Полностью завершить строительные работы планируется в 2026 году, на год раньше запланированного срока", - говорится в сообщении, посвященном выполнению целевых показателей 2022 года в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации" (РТТН).
В минувшем году рамках федерального проекта по созданию экспериментально-стендовой базы в рамках РТТН выполнены запланированные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в обоснование безопасности реактора МБИР и продления сроков эксплуатации "быстрого" исследовательского рактора БОР-60, эксплуатируемого в НИИАР с 1969 года. Кроме того, продолжилась разработка инновационных радиохимических технологий.
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На основе отраслевой программы перспективных экспериментальных исследований на МБИР, утвержденной в 2021 году, продолжилось формирование международной программы исследований. С этой целью создан Консультативный совет Международный центр исследований МБИР, в состав которого вошли ведущие российские и зарубежные эксперты атомной отрасли. В первом заседании совета, состоявшемся в НИИАР в июле 2022 года, очно и в онлайн-формате приняли участие 56 ученых, экспертов и руководителей из более чем 13 ведущих научных центров России, Китая, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Алжира, Армении, международных организаций МАГАТЭ и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область).
Уникальные технические характеристики реактора МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Время исследований на новом реакторе сократится в несколько раз.
Россия, получив такие меганаучные установки, как реактор МБИР в НИИАР, реактор ПИК (высокопоточный источник нейтронов) в Курчатовском институте и новый источник нейтронов в ОИЯИ, станет единственной страной, имеющей разнообразные источники нейтронов для передовых научных исследований.
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