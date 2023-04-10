https://ria.ru/20230410/suonk-1864162274.html

Актриса Хилари Суонк впервые стала мамой в 48 лет

Актриса Хилари Суонк впервые стала мамой в 48 лет - РИА Новости, 10.04.2023

Актриса Хилари Суонк впервые стала мамой в 48 лет

Американская актриса и продюсер Хилари Суонк сообщила в своей соцсети о том, что впервые стала мамой. Она родила двойню: мальчика и девочку. Имена малышей пока... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:08

2023-04-10T11:08

2023-04-10T11:08

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Американская актриса и продюсер Хилари Суонк сообщила в своей соцсети о том, что впервые стала мамой. Она родила двойню: мальчика и девочку. Имена малышей пока не раскрыты. К тексту обладательница премии "Оскар" приложила трогательный снимок, на котором стоит спиной к камере и смотрит на закат, держа новорожденных на руках. Друзья и поклонники знаменитости поздравили ее в комментариях. Отец детей – предприниматель Филип Шнайдер, за которого Суонк вышла замуж в 2018 году. Прошлой осенью пара сообщила о том, что ожидает близнецов. Во время беременности актриса вела активный образ жизни: выходила в свет и посещала спортзал до самых родов.

https://ria.ru/20230125/khilton-1847266949.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

хилари суонк, семья, дети, знаменитости, звезды, новости культуры