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Актриса Хилари Суонк впервые стала мамой в 48 лет
Актриса Хилари Суонк впервые стала мамой в 48 лет - РИА Новости, 10.04.2023
Актриса Хилари Суонк впервые стала мамой в 48 лет
Американская актриса и продюсер Хилари Суонк сообщила в своей соцсети о том, что впервые стала мамой. Она родила двойню: мальчика и девочку. Имена малышей пока... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:08
2023-04-10T11:08
2023-04-10T11:08
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Американская актриса и продюсер Хилари Суонк сообщила в своей соцсети о том, что впервые стала мамой. Она родила двойню: мальчика и девочку. Имена малышей пока не раскрыты. К тексту обладательница премии "Оскар" приложила трогательный снимок, на котором стоит спиной к камере и смотрит на закат, держа новорожденных на руках. Друзья и поклонники знаменитости поздравили ее в комментариях. Отец детей – предприниматель Филип Шнайдер, за которого Суонк вышла замуж в 2018 году. Прошлой осенью пара сообщила о том, что ожидает близнецов. Во время беременности актриса вела активный образ жизни: выходила в свет и посещала спортзал до самых родов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хилари суонк, семья, дети, знаменитости, звезды, новости культуры
Шоубиз, Хилари Суонк, Семья, Дети, Знаменитости, звезды, Новости культуры
Актриса Хилари Суонк впервые стала мамой в 48 лет
Актриса и продюсер Хилари Суонк родила сына и дочь в 48 лет
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Американская актриса и продюсер Хилари Суонк сообщила в своей соцсети о том, что впервые стала мамой. Она родила двойню: мальчика и девочку. Имена малышей пока не раскрыты.
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"Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того!" – написала 48-летняя Суонк.
К тексту обладательница премии "Оскар" приложила трогательный снимок, на котором стоит спиной к камере и смотрит на закат, держа новорожденных на руках.
Друзья и поклонники знаменитости поздравили ее в комментариях.
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"Счастлива за тебя! Поздравляю!", "Это прекрасно! Ты будешь лучшей матерью!", "Наслаждайся каждой минутой. Ты счастливая мамочка!", "Счастлива за всех вас!" – написали пользователи.
Отец детей – предприниматель Филип Шнайдер, за которого Суонк вышла замуж в 2018 году. Прошлой осенью пара сообщила о том, что ожидает близнецов.
Во время беременности актриса вела активный образ жизни: выходила в свет и посещала спортзал до самых родов.
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