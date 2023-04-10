https://ria.ru/20230410/status-1864191872.html

Проект о статусе учителя по аналогии с госслужащим обсудят публично

Проект о статусе учителя по аналогии с госслужащим обсудят публично - РИА Новости, 10.04.2023

Проект о статусе учителя по аналогии с госслужащим обсудят публично

В Госдуме пройдут парламентские слушания по теме законопроекта о статусе учителя, которым предлагается наделить учителей аналогичными государственным служащим... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:44

2023-04-10T11:44

2023-04-10T11:44

год педагога и наставника

сн_образование

социальный навигатор

общество

яна лантратова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860079507_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc3c7b1faece967d135252b04d313551.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Госдуме пройдут парламентские слушания по теме законопроекта о статусе учителя, которым предлагается наделить учителей аналогичными государственным служащим льготами, рассказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. "Мы начали работу над данным законопроектом, в ближайшее время планируем провести большие слушания. Хотим туда пригласить и педагогов, и родителей, и даже детей", - рассказала Лантратова в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По ее словам, слушания могут пройти в 20-х числах апреля. Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что в Госдуме разрабатывается законопроект о повышении статуса педагога, в котором будет предложен механизм предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение для учителей, по аналогии с госслужащими. Депутат направляла обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, где предложила приравнять статус учителя к госслужащим - приравнять зарплаты к среднему для госслужащих, дать аналогичные права по медобслуживанию, ввести меры по защите учителя.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, социальный навигатор, общество, яна лантратова