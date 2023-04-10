https://ria.ru/20230410/status-1864191872.html
Проект о статусе учителя по аналогии с госслужащим обсудят публично
Проект о статусе учителя по аналогии с госслужащим обсудят публично - РИА Новости, 10.04.2023
Проект о статусе учителя по аналогии с госслужащим обсудят публично
В Госдуме пройдут парламентские слушания по теме законопроекта о статусе учителя, которым предлагается наделить учителей аналогичными государственным служащим... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:44
2023-04-10T11:44
2023-04-10T11:44
год педагога и наставника
сн_образование
социальный навигатор
общество
яна лантратова
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Госдуме пройдут парламентские слушания по теме законопроекта о статусе учителя, которым предлагается наделить учителей аналогичными государственным служащим льготами, рассказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. "Мы начали работу над данным законопроектом, в ближайшее время планируем провести большие слушания. Хотим туда пригласить и педагогов, и родителей, и даже детей", - рассказала Лантратова в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По ее словам, слушания могут пройти в 20-х числах апреля. Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что в Госдуме разрабатывается законопроект о повышении статуса педагога, в котором будет предложен механизм предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение для учителей, по аналогии с госслужащими. Депутат направляла обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, где предложила приравнять статус учителя к госслужащим - приравнять зарплаты к среднему для госслужащих, дать аналогичные права по медобслуживанию, ввести меры по защите учителя.
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РИА Новости
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сн_образование, социальный навигатор, общество, яна лантратова
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество, Яна Лантратова
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Госдуме пройдут парламентские слушания по теме законопроекта о статусе учителя, которым предлагается наделить учителей аналогичными государственным служащим льготами, рассказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
"Мы начали работу над данным законопроектом, в ближайшее время планируем провести большие слушания. Хотим туда пригласить и педагогов, и родителей, и даже детей", - рассказала Лантратова в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По ее словам, слушания могут пройти в 20-х числах апреля.
Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что в Госдуме разрабатывается законопроект о повышении статуса педагога, в котором будет предложен механизм предоставления бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение для учителей, по аналогии с госслужащими. Депутат направляла обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, где предложила приравнять статус учителя к госслужащим - приравнять зарплаты к среднему для госслужащих, дать аналогичные права по медобслуживанию, ввести меры по защите учителя.