https://ria.ru/20230410/ssora-1864288214.html

Житель Волгограда выстрелил в мужчину в баре после ссоры из-за девушки

Житель Волгограда выстрелил в мужчину в баре после ссоры из-за девушки - РИА Новости, 10.04.2023

Житель Волгограда выстрелил в мужчину в баре после ссоры из-за девушки

Полиция задержала ранее судимого жителя Волгограда, который ранил мужчину в караоке-баре во время конфликта из-за девушки, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:14

2023-04-10T16:14

2023-04-10T16:14

происшествия

волгоград

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 10 апр - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя Волгограда, который ранил мужчину в караоке-баре во время конфликта из-за девушки, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по области. По информации ведомства, рано утром в субботу в караоке-баре между двумя мужчинами произошел конфликт: один выстрелил в другого из травматического пистолета, а затем скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу с ранами бедра и голени. "Оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение стрелявшего. Им оказался 42-летний ранее судимый волгоградец", - говорится в сообщении. Отмечается, что ссора произошла из-за девушки, а пистолет был выброшен в водоем. По данным полиции, мужчина во всем сознался, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230406/ubiystvo-1863552033.html

https://ria.ru/20230407/strelba-1863648616.html

волгоград

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоград, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоградская область