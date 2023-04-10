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Житель Волгограда выстрелил в мужчину в баре после ссоры из-за девушки - РИА Новости, 10.04.2023
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16:14 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ssora-1864288214.html
Житель Волгограда выстрелил в мужчину в баре после ссоры из-за девушки
Житель Волгограда выстрелил в мужчину в баре после ссоры из-за девушки - РИА Новости, 10.04.2023
Житель Волгограда выстрелил в мужчину в баре после ссоры из-за девушки
Полиция задержала ранее судимого жителя Волгограда, который ранил мужчину в караоке-баре во время конфликта из-за девушки, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:14
2023-04-10T16:14
происшествия
волгоград
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 10 апр - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя Волгограда, который ранил мужчину в караоке-баре во время конфликта из-за девушки, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по области. По информации ведомства, рано утром в субботу в караоке-баре между двумя мужчинами произошел конфликт: один выстрелил в другого из травматического пистолета, а затем скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу с ранами бедра и голени. "Оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение стрелявшего. Им оказался 42-летний ранее судимый волгоградец", - говорится в сообщении. Отмечается, что ссора произошла из-за девушки, а пистолет был выброшен в водоем. По данным полиции, мужчина во всем сознался, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20230406/ubiystvo-1863552033.html
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происшествия, волгоград, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Волгоградская область
Житель Волгограда выстрелил в мужчину в баре после ссоры из-за девушки

Житель Волгограда выстрелил из травмата в мужчину в караоке-баре после ссоры из-за девушки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 10 апр - РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя Волгограда, который ранил мужчину в караоке-баре во время конфликта из-за девушки, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по области.
По информации ведомства, рано утром в субботу в караоке-баре между двумя мужчинами произошел конфликт: один выстрелил в другого из травматического пистолета, а затем скрылся. Пострадавший был доставлен в больницу с ранами бедра и голени.
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"Оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение стрелявшего. Им оказался 42-летний ранее судимый волгоградец", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ссора произошла из-за девушки, а пистолет был выброшен в водоем. По данным полиции, мужчина во всем сознался, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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