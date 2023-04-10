https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1864354447.html

Спецоперация, 10 апреля: из украинского плена вернулись 106 военных

Спецоперация, 10 апреля: из украинского плена вернулись 106 военных - РИА Новости, 10.04.2023

Спецоперация, 10 апреля: из украинского плена вернулись 106 военных

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T22:21

2023-04-10T22:21

2023-04-10T22:38

специальная военная операция на украине

украинская православная церковь

украина

россия

министерство обороны сша

артемовск

франция

китай

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны РФ. Ход спецоперации С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщило Минобороны РФ. Как уточнили в министерстве, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о своей поездке в Артемовск и выложил видео из города у себя в телеграм-канале. По его словам, более 75% Артемовска находится под контролем российских подразделений. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов написал в Twitter, что украинцам не надо ждать "волшебных" дат контрнаступления, потому что оно происходит ежедневно. Утекшие документы Пентагона Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона утверждает, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года. Этот инцидент, пишет газета, мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в конфликт на Украине. Ракеты для зенитных комплексов "Бук" закончатся у Украины к 13 апреля, к 3 мая будут израсходованы запасы ракет С-300, пишет WSJ со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона. Большая часть украинской критически важной инфраструктуры якобы больше не будет иметь прикрытия ПВО, отмечает издание. США шпионили за Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы Пентагона. Вопросы о перемирии и мире Инициативу о пасхальном перемирии с Украиной пока никто не выдвигал, предыдущие инициативы РФ столкнулись с нежеланием Киева следовать такому режиму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону внести свой план урегулирования на Украине, заявил, что Китай его поддержит. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на это, что трудно себе представить Францию посредником по конфликту на Украине, так как Париж косвенно и прямо вовлечен в конфликт на стороне Киева. Ситуация вокруг Украинской православной церкви Ровненский областной совет принял решение запретить деятельность канонической Украинской православной церкви в регионе. Архиепископ Пимен в видеоролике на сайте Ровенской епархии УПЦ заявил, что верующие никогда не уйдут из своих церквей, потому что отстроили их из разрухи, а в некоторых случаях даже с нуля. Штурм храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии канонической УПЦ начался в Каменец-Подольском на Украине, заявили в понедельник в Союзе православных журналистов. В организации отметили, что храм располагается на территории кафедрального собора Александра Невского, который около 200 прихожан УПЦ защищают от захвата сторонниками ПЦУ.

https://ria.ru/20230410/akhmat-1864221651.html

https://ria.ru/20230410/dokumenty-1864333798.html

https://ria.ru/20230408/pekin-1863795806.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

артемовск

франция

китай

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