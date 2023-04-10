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Стали известны последние слова актрисы дубляжа Шульман после ДТП
Стали известны последние слова актрисы дубляжа Шульман после ДТП - РИА Новости, 10.04.2023
Стали известны последние слова актрисы дубляжа Шульман после ДТП
Водитель троллейбуса успела поговорить с актрисой дубляжа Еленой Шульман после ДТП, сообщил телеканал "78" со ссылкой на источник. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T00:57
2023-04-10T00:57
2023-04-10T07:48
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Водитель троллейбуса успела поговорить с актрисой дубляжа Еленой Шульман после ДТП, сообщил телеканал "78" со ссылкой на источник.Как ранее рассказал РИА Новости генеральный директор студии "Нева-фильм" Олег Березин, Шульман умерла после ДТП, женщина попала под троллейбус. По информации студии озвучивания Red Head Sound, во время инцидента актриса находилась на остановке.По данным "78", Шульман, находясь на остановке, ступила на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, прямо перед подъезжающим троллейбусом. Как сообщил источник телеканала, за рулем троллейбуса находилась женщина, которая после инцидента выбежала на помощь к пострадавшей. Утверждается, что актриса успела сказать, что водитель не виновата, а та в ответ "просила женщину выжить".По данным ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 7 апреля, полиция проводит доследственную проверку.Елена Шульман была актрисой и режиссером дубляжа. Она озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом говорили герои известных картин - Мэри Джейн ("Человек-паук", 2002), Кузя и Баба Капа ("Лунтик"), Рамонда ("Черная Пантера"), Настасья ("Три Богатыря") и многие другие. Шульман дублировала известных актрис: Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор. В Red Head Sound назвали ее смерть огромной и невосполнимой потерей для всей индустрии.
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Стали известны последние слова актрисы дубляжа Шульман после ДТП
"78.ru": попавшая под троллейбус актриса Шульман успела сказать о невиновности водителя
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости.
Водитель троллейбуса успела поговорить с актрисой дубляжа Еленой Шульман после ДТП, сообщил
телеканал "78" со ссылкой на источник.
Как ранее рассказал РИА Новости генеральный директор студии "Нева-фильм" Олег Березин, Шульман умерла после ДТП, женщина попала под троллейбус. По информации студии озвучивания Red Head Sound, во время инцидента актриса находилась на остановке.
По данным "78", Шульман, находясь на остановке, ступила на проезжую часть, не посмотрев по сторонам, прямо перед подъезжающим троллейбусом. Как сообщил источник телеканала, за рулем троллейбуса находилась женщина, которая после инцидента выбежала на помощь к пострадавшей. Утверждается, что актриса успела сказать, что водитель не виновата, а та в ответ "просила женщину выжить".
По данным ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 7 апреля, полиция проводит доследственную проверку.
Елена Шульман была актрисой и режиссером дубляжа. Она озвучила 656 фильмов, сыграла в 56 картинах и выступила режиссером дубляжа в 46 проектах. Ее голосом говорили герои известных картин - Мэри Джейн ("Человек-паук", 2002), Кузя и Баба Капа ("Лунтик"), Рамонда ("Черная Пантера"), Настасья ("Три Богатыря") и многие другие. Шульман дублировала известных актрис: Марион Котийяр, Сигурни Уивер, Линдси Лохан и Дрю Бэрримор. В Red Head Sound назвали ее смерть огромной и невосполнимой потерей для всей индустрии.
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