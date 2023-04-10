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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 20 километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 20 километров - РИА Новости, 11.04.2023
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 20 километров
Пепловый выброс на высоту до 20 тысяч метров произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-10T23:48
2023-04-10T23:48
2023-04-11T00:38
происшествия
шивелуч
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр — РИА Новости. Пепловый выброс на высоту до 20 тысяч метров произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром во вторник по местному времени (поздний вечер понедельника по Москве). В поселках Усть-Камчатского района идет пеплопад. "Одиннадцатое апреля 2023 года, 5:44 (20:44 мск), извержение вулкана Шивелуч. По сейсмическим данным, высота пеплового выброса составила около 20 000 метров над уровнем моря", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале учреждения.Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча.
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происшествия, шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, российская академия наук
Происшествия, Шивелуч, Камчатка, Усть-Камчатский район, Российская академия наук
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 20 километров
На Камчатке на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до 20 километров
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр — РИА Новости. Пепловый выброс на высоту до 20 тысяч метров произошел на вулкане Шивелуч на Камчатке, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Извержение вулкана Шивелуч началось ранним утром во вторник по местному времени (поздний вечер понедельника по Москве
). В поселках Усть-Камчатского района
идет пеплопад.
"Одиннадцатое апреля 2023 года, 5:44 (20:44 мск), извержение вулкана Шивелуч. По сейсмическим данным, высота пеплового выброса составила около 20 000 метров над уровнем моря", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале учреждения.
Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 47 километрах юго-западнее Шивелуча.
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