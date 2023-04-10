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В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку - РИА Новости, 10.04.2023
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14:01 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/reka-1864247019.html
В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку
В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку - РИА Новости, 10.04.2023
В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку
Два человека погибли, попытавшись на автомобиле "Нива" переехать вброд реку в Ленинградской области, сообщает региональная полиция в понедельник. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:01
2023-04-10T14:01
происшествия
ленинградская область
кировский район
россия
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Два человека погибли, попытавшись на автомобиле "Нива" переехать вброд реку в Ленинградской области, сообщает региональная полиция в понедельник. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Кировском районе области: трое друзей, два молодых человека 27 лет и 24-летняя девушка, попытались на "Ниве" переехать вброд реку Назия от Мурманского шоссе к поселку Приладожский. "Внезапно автомобиль стал погружаться в воду. Мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, успел выбраться из салона машины и спастись. Его попутчики утонули", - говорится в релизе. Днем утонувший автомобиль с телами погибших подняли из реки.
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происшествия, ленинградская область, кировский район, россия, авто
Происшествия, Ленинградская область, Кировский район, Россия, Авто
В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку

В Ленинградской области два человека утонули при попытке переехать вброд реку Назия

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Два человека погибли, попытавшись на автомобиле "Нива" переехать вброд реку в Ленинградской области, сообщает региональная полиция в понедельник.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Кировском районе области: трое друзей, два молодых человека 27 лет и 24-летняя девушка, попытались на "Ниве" переехать вброд реку Назия от Мурманского шоссе к поселку Приладожский.
"Внезапно автомобиль стал погружаться в воду. Мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, успел выбраться из салона машины и спастись. Его попутчики утонули", - говорится в релизе.
Днем утонувший автомобиль с телами погибших подняли из реки.
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ПроисшествияЛенинградская областьКировский районРоссияАвто
 
 
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