https://ria.ru/20230410/reka-1864247019.html
В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку
В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку - РИА Новости, 10.04.2023
В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку
Два человека погибли, попытавшись на автомобиле "Нива" переехать вброд реку в Ленинградской области, сообщает региональная полиция в понедельник. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:01
2023-04-10T14:01
2023-04-10T14:01
происшествия
ленинградская область
кировский район
россия
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Два человека погибли, попытавшись на автомобиле "Нива" переехать вброд реку в Ленинградской области, сообщает региональная полиция в понедельник. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Кировском районе области: трое друзей, два молодых человека 27 лет и 24-летняя девушка, попытались на "Ниве" переехать вброд реку Назия от Мурманского шоссе к поселку Приладожский. "Внезапно автомобиль стал погружаться в воду. Мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, успел выбраться из салона машины и спастись. Его попутчики утонули", - говорится в релизе. Днем утонувший автомобиль с телами погибших подняли из реки.
https://ria.ru/20230404/sakhalin-1862794063.html
ленинградская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, кировский район, россия, авто
Происшествия, Ленинградская область, Кировский район, Россия, Авто
В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку
В Ленинградской области два человека утонули при попытке переехать вброд реку Назия