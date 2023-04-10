https://ria.ru/20230410/reka-1864247019.html

В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку

В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку - РИА Новости, 10.04.2023

В Ленинградской области два человека погибли при попытке переехать реку

Два человека погибли, попытавшись на автомобиле "Нива" переехать вброд реку в Ленинградской области, сообщает региональная полиция в понедельник. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:01

2023-04-10T14:01

2023-04-10T14:01

происшествия

ленинградская область

кировский район

россия

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Два человека погибли, попытавшись на автомобиле "Нива" переехать вброд реку в Ленинградской области, сообщает региональная полиция в понедельник. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в Кировском районе области: трое друзей, два молодых человека 27 лет и 24-летняя девушка, попытались на "Ниве" переехать вброд реку Назия от Мурманского шоссе к поселку Приладожский. "Внезапно автомобиль стал погружаться в воду. Мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении, успел выбраться из салона машины и спастись. Его попутчики утонули", - говорится в релизе. Днем утонувший автомобиль с телами погибших подняли из реки.

https://ria.ru/20230404/sakhalin-1862794063.html

ленинградская область

кировский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ленинградская область, кировский район, россия, авто