https://ria.ru/20230410/rabota-1864341075.html

В Валенсии начали эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

В Валенсии начали эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели - РИА Новости, 10.04.2023

В Валенсии начали эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

Городской совет Валенсии начал в понедельник эксперимент по введению четырехдневной 32-часовой рабочей недели, который продлится один месяц, с 10 апреля по 7... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T20:04

2023-04-10T20:04

2023-04-10T20:04

в мире

валенсия (область)

великобритания

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574282983_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c2cf64f30b6d52e3b78f77c239667bd5.jpg

МАДРИД, 10 апр - РИА Новости. Городской совет Валенсии начал в понедельник эксперимент по введению четырехдневной 32-часовой рабочей недели, который продлится один месяц, с 10 апреля по 7 мая, сообщает в понедельник телеканал Antena 3. По информации СМИ, соглашение о внедрении этой тестовой меры, направленной среди прочего на изучение влияния 32-часовой рабочей недели на благополучие людей, жизнь города, экономику и окружающую среду, было достигнуто после переговоров с заинтересованными секторами, в том числе профсоюзами, различными компаниями и учреждениями. Как уточняется, программа была организована благодаря тому, что на три понедельника этого месяца выпали государственные праздники, а один из праздников января был перенесен на апрель. Так, 10 апреля отмечается пасхальный понедельник, 17 апреля - день главного покровителя Валенсии Св. Викентия Феррера, 24 апреля вместо 22 января - день другого покровителя, Св. Викентия Мученика, а 1 мая - День труда. Ожидается, что результаты этого эксперимента будут представлены в июле в инновационном центре Лас Навес при городском совете. В феврале в Великобритании вышло исследование, показавшее, что из 61 компании, участвовавшей в шестимесячном исследовании по внедрению четырехдневной рабочей недели, 56 решили продлить эксперимент, а 18 решили закрепить ее официально. Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю выдвигалась во многих странах, например в Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Швеции, Исландии, Италии, Бельгии, Португалии и др. В России тоже говорили о возможности введения сокращенного графика, но в минтруде заявили, что ведомство пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневку.

https://ria.ru/20220503/rabota-1786636977.html

https://ria.ru/20220201/chetyrekhdnevka-1770408233.html

валенсия (область)

великобритания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, валенсия (область), великобритания, германия