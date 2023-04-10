В Валенсии начали эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели
Власти испанской Валенсии начали эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели
Валенсия. Архивное фото
МАДРИД, 10 апр - РИА Новости. Городской совет Валенсии начал в понедельник эксперимент по введению четырехдневной 32-часовой рабочей недели, который продлится один месяц, с 10 апреля по 7 мая, сообщает в понедельник телеканал Antena 3.
По информации СМИ, соглашение о внедрении этой тестовой меры, направленной среди прочего на изучение влияния 32-часовой рабочей недели на благополучие людей, жизнь города, экономику и окружающую среду, было достигнуто после переговоров с заинтересованными секторами, в том числе профсоюзами, различными компаниями и учреждениями.
Как уточняется, программа была организована благодаря тому, что на три понедельника этого месяца выпали государственные праздники, а один из праздников января был перенесен на апрель. Так, 10 апреля отмечается пасхальный понедельник, 17 апреля - день главного покровителя Валенсии Св. Викентия Феррера, 24 апреля вместо 22 января - день другого покровителя, Св. Викентия Мученика, а 1 мая - День труда.
Ожидается, что результаты этого эксперимента будут представлены в июле в инновационном центре Лас Навес при городском совете.
В феврале в Великобритании вышло исследование, показавшее, что из 61 компании, участвовавшей в шестимесячном исследовании по внедрению четырехдневной рабочей недели, 56 решили продлить эксперимент, а 18 решили закрепить ее официально.
Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю выдвигалась во многих странах, например в Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Швеции, Исландии, Италии, Бельгии, Португалии и др. В России тоже говорили о возможности введения сокращенного графика, но в минтруде заявили, что ведомство пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневку.