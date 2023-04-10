https://ria.ru/20230410/povodok-1864230663.html

В Екатеринбурге проверят видео с мужчиной, гулявшим с ребенком на поводке

В Екатеринбурге проверят видео с мужчиной, гулявшим с ребенком на поводке - РИА Новости, 10.04.2023

В Екатеринбурге проверят видео с мужчиной, гулявшим с ребенком на поводке

Полиция ждет объяснений от мужчины, предположительно, "выгуливавшего" ребенка на поводке в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:22

2023-04-10T13:22

2023-04-10T13:22

происшествия

екатеринбург

россия

дети

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Полиция ждет объяснений от мужчины, предположительно, "выгуливавшего" ребенка на поводке в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. Ранее в социальных сетях появилось снятое прохожими видео, на котором девочка на поводке и на четвереньках поднимается по пандусу на прогулочной площадке в центре Екатеринбурга. Держит поводок мужчина, периодически поправляя его при движении ребенка. При этом некоторые пользователи сети уверены, что в руках мужчины не поводок, а "детская шлейка", используемая, чтобы ребенок не затерялся в многолюдном месте. "Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Полиция проведет проверку по факту подобного обращения с ребенком", - сказал собеседник агентства. Как уточнили в ведомстве, полицейские призывают данного мужчину самостоятельно связаться с ними и дать пояснения по инциденту.

https://ria.ru/20230409/izbienie-1864111873.html

https://ria.ru/20230405/nasilie-1863193176.html

екатеринбург

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, россия, дети, министерство внутренних дел рф (мвд россии)