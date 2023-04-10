https://ria.ru/20230410/povodok-1864230663.html
В Екатеринбурге проверят видео с мужчиной, гулявшим с ребенком на поводке
В Екатеринбурге проверят видео с мужчиной, гулявшим с ребенком на поводке - РИА Новости, 10.04.2023
В Екатеринбурге проверят видео с мужчиной, гулявшим с ребенком на поводке
Полиция ждет объяснений от мужчины, предположительно, "выгуливавшего" ребенка на поводке в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:22
2023-04-10T13:22
2023-04-10T13:22
происшествия
екатеринбург
россия
дети
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Полиция ждет объяснений от мужчины, предположительно, "выгуливавшего" ребенка на поводке в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД. Ранее в социальных сетях появилось снятое прохожими видео, на котором девочка на поводке и на четвереньках поднимается по пандусу на прогулочной площадке в центре Екатеринбурга. Держит поводок мужчина, периодически поправляя его при движении ребенка. При этом некоторые пользователи сети уверены, что в руках мужчины не поводок, а "детская шлейка", используемая, чтобы ребенок не затерялся в многолюдном месте. "Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Полиция проведет проверку по факту подобного обращения с ребенком", - сказал собеседник агентства. Как уточнили в ведомстве, полицейские призывают данного мужчину самостоятельно связаться с ними и дать пояснения по инциденту.
https://ria.ru/20230409/izbienie-1864111873.html
https://ria.ru/20230405/nasilie-1863193176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, дети, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Дети, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Екатеринбурге проверят видео с мужчиной, гулявшим с ребенком на поводке
Полиция проверит видео с мужчиной, гулявшим в центре Екатеринбурга с ребенком на поводке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Полиция ждет объяснений от мужчины, предположительно, "выгуливавшего" ребенка на поводке в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского управления МВД.
Ранее в социальных сетях появилось снятое прохожими видео, на котором девочка на поводке и на четвереньках поднимается по пандусу на прогулочной площадке в центре Екатеринбурга. Держит поводок мужчина, периодически поправляя его при движении ребенка. При этом некоторые пользователи сети уверены, что в руках мужчины не поводок, а "детская шлейка", используемая, чтобы ребенок не затерялся в многолюдном месте.
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"Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Полиция проведет проверку по факту подобного обращения с ребенком", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили в ведомстве, полицейские призывают данного мужчину самостоятельно связаться с ними и дать пояснения по инциденту.
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