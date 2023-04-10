https://ria.ru/20230410/peregovory-1864204805.html

Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии как своей территории

Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии как своей территории - РИА Новости, 10.04.2023

Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии как своей территории

Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:19

2023-04-10T12:19

2023-04-10T13:51

александр лукашенко

сергей шойгу

безопасность

белоруссия

россия

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МИНСК, 10 апр — РИА Новости. Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу."Это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России. — Прим. ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. — Прим. ред.) безопасности", — приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.Он пояснил, что поднимал эту тему на переговорах с Владимиром Путиным.Белорусский лидер констатировал, что западные страны не выполняют договоренности в рамках Будапештского меморандума, когда они дали гарантии безопасности республике в обмен на вывод ядерного оружия.В свою очередь, Шойгу заявил, что поднимет вопросы дальнейшего пребывания российских военных в Белоруссии и возможное расширение рамок сотрудничества.Лукашенко на минувшей неделе посетил Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран 5 апреля встретились в Кремле, а на следующий день приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Они договорились, что Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире.

https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

https://ria.ru/20230409/priglashenie-1864059505.html

белоруссия

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"Расслабляться не следует": Лукашенко поблагодарил Шойгу за присутствие российских военных в Белоруссии "Расслабляться нам тут не следует - вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали". Лукашенко поблагодарил Шойгу за присутствие российских военных в Белоруссии. 2023-04-10T12:19 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, сергей шойгу, безопасность, белоруссия, россия