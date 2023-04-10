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Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии как своей территории - РИА Новости, 10.04.2023
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12:19 10.04.2023 (обновлено: 13:51 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/peregovory-1864204805.html
Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии как своей территории
Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии как своей территории - РИА Новости, 10.04.2023
Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии как своей территории
Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:19
2023-04-10T13:51
александр лукашенко
сергей шойгу
безопасность
белоруссия
россия
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МИНСК, 10 апр — РИА Новости. Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу."Это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России. — Прим. ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. — Прим. ред.) безопасности", — приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.Он пояснил, что поднимал эту тему на переговорах с Владимиром Путиным.Белорусский лидер констатировал, что западные страны не выполняют договоренности в рамках Будапештского меморандума, когда они дали гарантии безопасности республике в обмен на вывод ядерного оружия.В свою очередь, Шойгу заявил, что поднимет вопросы дальнейшего пребывания российских военных в Белоруссии и возможное расширение рамок сотрудничества.Лукашенко на минувшей неделе посетил Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран 5 апреля встретились в Кремле, а на следующий день приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Они договорились, что Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире.
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
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"Расслабляться не следует": Лукашенко поблагодарил Шойгу за присутствие российских военных в Белоруссии
"Расслабляться нам тут не следует - вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали". Лукашенко поблагодарил Шойгу за присутствие российских военных в Белоруссии.
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александр лукашенко, сергей шойгу, безопасность, белоруссия, россия
Александр Лукашенко, Сергей Шойгу, Безопасность, Белоруссия, Россия
Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии как своей территории

Лукашенко на переговорах с Шойгу попросил дать гарантии защиты от внешней агрессии

Читать ria.ru в
МИНСК, 10 апр — РИА Новости. Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.
"Это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России. — Прим. ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии. — Прим. ред.) безопасности", — приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.
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Он пояснил, что поднимал эту тему на переговорах с Владимиром Путиным.
«
"Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России, — посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси", — добавил Лукашенко.
Белорусский лидер констатировал, что западные страны не выполняют договоренности в рамках Будапештского меморандума, когда они дали гарантии безопасности республике в обмен на вывод ядерного оружия.
В свою очередь, Шойгу заявил, что поднимет вопросы дальнейшего пребывания российских военных в Белоруссии и возможное расширение рамок сотрудничества.
«
"Мы, конечно, сегодня рассмотрим все вопросы ее дальнейшего и пребывания, и подготовки, и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали вместе с Владимиром Владимировичем", — сказал глава Минобороны.
Лукашенко на минувшей неделе посетил Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран 5 апреля встретились в Кремле, а на следующий день приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Они договорились, что Москва и Минск подготовят Концепцию безопасности Союзного государства из-за растущей напряженности в мире.
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Александр ЛукашенкоСергей ШойгуБезопасностьБелоруссияРоссия
 
 
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