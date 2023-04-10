https://ria.ru/20230410/patenty-1864146024.html
В Совфеде предложили обнулять патенты из недружественных стран
В Совфеде предложили обнулять патенты из недружественных стран - РИА Новости, 10.04.2023
В Совфеде предложили обнулять патенты из недружественных стран
Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил обнулять патенты из недружественных стран на автотранспорт, использовав их для создания... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:35
2023-04-10T08:35
2023-04-10T10:24
экономика
авто
китай
совет федерации рф
таможенный союз
снг
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил обнулять патенты из недружественных стран на автотранспорт, использовав их для создания отечественных брендов. "Считаю, что в современных условиях целесообразно обнулять патенты из недружественных стран — на кузов, запчасти, оформление салона и использовать их для создания отечественных автомобильных брендов. То есть идти по пути производственного копирования, причем не только в автомобилестроении", — заявил политик РИА Новости. По его словам, формально такие возможности уже сегодня существуют. "Мы видим, что по этому пути в свое время пошел Китай — и в итоге уверенно лидирует по объему производства среди стран, которые традиционно славились сильным автопромом", — отметил Васильев. Если говорить о мерах поддержки на уровне государства, то сенаторы вместе с представителями отрасли и коллегами из правительства обсуждали возможность внесения изменений в техрегламент Таможенного союза "временного признания и разрешения использования на территории нашей страны сертификата одобрения типа транспортного средства, оформленного в странах СНГ", уточнил парламентарий. Васильев пояснил, что это касалось грузовых перевозок. При этом такую меру можно расширить и на легковые авто, признав сертификаты соответствия дружественных стран, указал Васильев.
https://ria.ru/20230406/baic-1863550905.html
https://ria.ru/20230404/avto-1862861778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, китай, совет федерации рф, таможенный союз, снг
Экономика, Авто, Китай, Совет Федерации РФ, Таможенный союз, СНГ
В Совфеде предложили обнулять патенты из недружественных стран
В Совфеде предложили обнулять патенты из недружественных стран для создания автобрендов
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил обнулять патенты из недружественных стран на автотранспорт, использовав их для создания отечественных брендов.
"Считаю, что в современных условиях целесообразно обнулять патенты из недружественных стран — на кузов, запчасти, оформление салона и использовать их для создания отечественных автомобильных брендов. То есть идти по пути производственного копирования, причем не только в автомобилестроении", — заявил политик РИА Новости.
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По его словам, формально такие возможности уже сегодня существуют.
"Мы видим, что по этому пути в свое время пошел Китай
— и в итоге уверенно лидирует по объему производства среди стран, которые традиционно славились сильным автопромом", — отметил Васильев.
Если говорить о мерах поддержки на уровне государства, то сенаторы вместе с представителями отрасли и коллегами из правительства обсуждали возможность внесения изменений в техрегламент Таможенного союза
"временного признания и разрешения использования на территории нашей страны сертификата одобрения типа транспортного средства, оформленного в странах СНГ
", уточнил парламентарий.
Васильев пояснил, что это касалось грузовых перевозок. При этом такую меру можно расширить и на легковые авто, признав сертификаты соответствия дружественных стран, указал Васильев.
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