https://ria.ru/20230410/patenty-1864146024.html

В Совфеде предложили обнулять патенты из недружественных стран

В Совфеде предложили обнулять патенты из недружественных стран - РИА Новости, 10.04.2023

В Совфеде предложили обнулять патенты из недружественных стран

Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил обнулять патенты из недружественных стран на автотранспорт, использовав их для создания... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:35

2023-04-10T08:35

2023-04-10T10:24

экономика

авто

китай

совет федерации рф

таможенный союз

снг

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев предложил обнулять патенты из недружественных стран на автотранспорт, использовав их для создания отечественных брендов. "Считаю, что в современных условиях целесообразно обнулять патенты из недружественных стран — на кузов, запчасти, оформление салона и использовать их для создания отечественных автомобильных брендов. То есть идти по пути производственного копирования, причем не только в автомобилестроении", — заявил политик РИА Новости. По его словам, формально такие возможности уже сегодня существуют. "Мы видим, что по этому пути в свое время пошел Китай — и в итоге уверенно лидирует по объему производства среди стран, которые традиционно славились сильным автопромом", — отметил Васильев. Если говорить о мерах поддержки на уровне государства, то сенаторы вместе с представителями отрасли и коллегами из правительства обсуждали возможность внесения изменений в техрегламент Таможенного союза "временного признания и разрешения использования на территории нашей страны сертификата одобрения типа транспортного средства, оформленного в странах СНГ", уточнил парламентарий. Васильев пояснил, что это касалось грузовых перевозок. При этом такую меру можно расширить и на легковые авто, признав сертификаты соответствия дружественных стран, указал Васильев.

https://ria.ru/20230406/baic-1863550905.html

https://ria.ru/20230404/avto-1862861778.html

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, китай, совет федерации рф, таможенный союз, снг