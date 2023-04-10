https://ria.ru/20230410/neft-1864270859.html

Казахстан ввел запрет на вывоз за пределы ЕАЭС части нефтепродуктов

Казахстан ввел запрет на вывоз за пределы ЕАЭС части нефтепродуктов - РИА Новости, 10.04.2023

Казахстан ввел запрет на вывоз за пределы ЕАЭС части нефтепродуктов

Казахстан ввел запрет до конца 2024 года на вывоз с территории республики за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов нефтепродуктов,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T15:17

2023-04-10T15:17

2023-04-10T15:17

экономика

казахстан

россия

киргизия

евразийский экономический союз

цены на нефть

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АСТАНА, 10 апр - РИА Новости. Казахстан ввел запрет до конца 2024 года на вывоз с территории республики за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов нефтепродуктов, соответствующий приказ министерства энергетики опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов страны. "Ввести запрет сроком до 31 декабря 2024 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в документе. В перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту, включены легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы и битум нефтяной. Согласно данным минэнерго республики, приведенным в начале апреля, Казахстан входит в десятку стран с самыми дешевыми ГСМ в мире. Так, цена дизтоплива в России превышает казахстанскую на 45%, в Киргизии - на 64%, в Узбекистане - вдвое. В этой связи Казахстан планирует с середины апреля повысить предельные цены на бензин и дизельное топливо, чтобы не допустить возникновения дефицита ГСМ на фоне перетоков топлива на рынки соседних стран, где оно стоит значительно дороже.

https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html

https://ria.ru/20230406/sovetnik-1863376203.html

казахстан

россия

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экономика, казахстан, россия, киргизия, евразийский экономический союз, цены на нефть