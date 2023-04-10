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Казахстан ввел запрет на вывоз за пределы ЕАЭС части нефтепродуктов
Казахстан ввел запрет на вывоз за пределы ЕАЭС части нефтепродуктов - РИА Новости, 10.04.2023
Казахстан ввел запрет на вывоз за пределы ЕАЭС части нефтепродуктов
Казахстан ввел запрет до конца 2024 года на вывоз с территории республики за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов нефтепродуктов,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:17
2023-04-10T15:17
2023-04-10T15:17
экономика
казахстан
россия
киргизия
евразийский экономический союз
цены на нефть
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АСТАНА, 10 апр - РИА Новости. Казахстан ввел запрет до конца 2024 года на вывоз с территории республики за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов нефтепродуктов, соответствующий приказ министерства энергетики опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов страны. "Ввести запрет сроком до 31 декабря 2024 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в документе. В перечень нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту, включены легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы и битум нефтяной. Согласно данным минэнерго республики, приведенным в начале апреля, Казахстан входит в десятку стран с самыми дешевыми ГСМ в мире. Так, цена дизтоплива в России превышает казахстанскую на 45%, в Киргизии - на 64%, в Узбекистане - вдвое. В этой связи Казахстан планирует с середины апреля повысить предельные цены на бензин и дизельное топливо, чтобы не допустить возникновения дефицита ГСМ на фоне перетоков топлива на рынки соседних стран, где оно стоит значительно дороже.
https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html
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экономика, казахстан, россия, киргизия, евразийский экономический союз, цены на нефть
Экономика, Казахстан, Россия, Киргизия, Евразийский экономический союз, Цены на нефть
Казахстан ввел запрет на вывоз за пределы ЕАЭС части нефтепродуктов
Казахстан ввел запрет на вывоз за пределы ЕАЭС отдельных видов нефтепродуктов до 2025 года