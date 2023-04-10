https://ria.ru/20230410/nato-1864311328.html

Глава МИД Турции ответил на вопрос об одобрении членства Швеции в НАТО

Глава МИД Турции ответил на вопрос об одобрении членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 10.04.2023

Глава МИД Турции ответил на вопрос об одобрении членства Швеции в НАТО

Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО находится в "далекой точке", несмотря на заявления генсека альянса и официального Стокгольма, заявил глава МИД страны... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T17:42

2023-04-10T17:42

2023-04-10T17:45

в мире

швеция

турция

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мид турции

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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО находится в "далекой точке", несмотря на заявления генсека альянса и официального Стокгольма, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии во вторник заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".

https://ria.ru/20230410/nato-1864280793.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, швеция, турция, финляндия, мевлют чавушоглу, нато, мид турции