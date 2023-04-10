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Глава МИД Турции ответил на вопрос об одобрении членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 10.04.2023
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17:42 10.04.2023 (обновлено: 17:45 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/nato-1864311328.html
Глава МИД Турции ответил на вопрос об одобрении членства Швеции в НАТО
Глава МИД Турции ответил на вопрос об одобрении членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 10.04.2023
Глава МИД Турции ответил на вопрос об одобрении членства Швеции в НАТО
Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО находится в "далекой точке", несмотря на заявления генсека альянса и официального Стокгольма, заявил глава МИД страны... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:42
2023-04-10T17:45
в мире
швеция
турция
финляндия
мевлют чавушоглу
нато
мид турции
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО находится в "далекой точке", несмотря на заявления генсека альянса и официального Стокгольма, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии во вторник заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
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в мире, швеция, турция, финляндия, мевлют чавушоглу, нато, мид турции
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Мевлют Чавушоглу, НАТО, МИД Турции
Глава МИД Турции ответил на вопрос об одобрении членства Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу: одобрение членства Швеции в НАТО находится в далекой точке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО находится в "далекой точке", несмотря на заявления генсека альянса и официального Стокгольма, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после церемонии вступления Финляндии во вторник заявил, что Швеция также выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому договору. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что борьба с терроризмом является важным условием для одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО.
«
"Несмотря на заявления генсека (НАТО, Йенса Столтенберга) и официальных лиц Швеции о том, что все условия выполнены, мы пока находимся в далекой точке", - сказал Чавушоглу в интервью A Haber.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрения все его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса, учитывает все озабоченности Анкары, связанные с борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Венгрии прокомментировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Вчера, 15:47
 
В миреШвецияТурцияФинляндияМевлют ЧавушоглуНАТОМИД Турции
 
 
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