https://ria.ru/20230410/nato-1864298875.html

Парламент Украины призвал страны НАТО ускорить вступление Киева в альянс

Парламент Украины призвал страны НАТО ускорить вступление Киева в альянс - РИА Новости, 10.04.2023

Парламент Украины призвал страны НАТО ускорить вступление Киева в альянс

Депутаты парламента Украины призвали страны НАТО поддержать кандидатуру Киева на вступление в НАТО и ускорить этот процесс, сообщил украинский парламентарий... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:48

2023-04-10T16:48

2023-04-10T16:48

в мире

украина

сша

нато

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутаты парламента Украины призвали страны НАТО поддержать кандидатуру Киева на вступление в НАТО и ускорить этот процесс, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко. В тексте обращения содержится призыв "поддержать обоснованную в нынешних чрезвычайных обстоятельствах необходимость Украины в получении членства в НАТО". Также депутаты призвали парламенты государств альянса принять соответствующие резолюции и обратиться к правительствам, чтобы они поддержали заявку Украины и начали "планирование процесса присоединения Украины к Организации Североатлантического договора". Также Рада призвала страны содействовать принятию на весенней сессии парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге важных решений, направленных на приближение Украины к членству в этом военном блоке. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США наряду с Германией и Венгрией выступают против усилий Польши и стран Балтии по усилению связей Украины с НАТО и предложения стране дорожной карты для членства альянсе на саммите в июле. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864272536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, сша, нато, алексей гончаренко, верховная рада украины