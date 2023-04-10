https://ria.ru/20230410/meladze-1864200391.html

Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь в Сети

Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь в Сети - РИА Новости, 10.04.2023

Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь в Сети

Певец Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь в своем Telegram-канале, чтобы поздравить жену Альбину Джанабаеву с днем рождения. На этих выходных РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:20

2023-04-10T14:20

2023-04-10T14:20

шоубиз

валерий меладзе

знаменитости

семья

отношения

новости шоу-бизнеса

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601931832_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_a3f4167a573e2abe7de6c9b876c07301.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь в своем Telegram-канале, чтобы поздравить жену Альбину Джанабаеву с днем рождения. На этих выходных артистке исполнилось 44 года. Меладзе разместила фотографию с супругой и общими детьми: 19-летним Константином, восьмилетним Лукой и двухлетней Агатой. Все они сидят за столом, на котором стоит большой букет роз.В прошлом году артист публично осудил спецоперацию и стал меньше появляться в Сети. Он также не выкладывал совместные фотографии с супругой, что спровоцировало слухи о разладе в звездном семействе, которые не подтвердились. По информации СМИ, певица продолжила жить с детьми в совместном подмосковном коттедже пары. Точное местонахождение Валерия Меладзе, который в январе позволил себе продолжить высказывание украинских националистов на концерте в Дубае, долгое время оставалось неизвестным. В начале апреля в Сети появилось видео с Меладзе и Джанабаевой. Супруги отдыхали в Куршавеле, когда украинские журналисты попытались выяснить у певца его отношение к спецоперации. Певица спасла мужа от очередного скандала – она увела его от назойливых папарацци.

https://ria.ru/20230329/meladze-1861457519.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерий меладзе, знаменитости, семья, отношения, новости шоу-бизнеса, звезды