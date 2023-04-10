https://ria.ru/20230410/meladze-1864200391.html
Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь в Сети
Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь в Сети - РИА Новости, 10.04.2023
Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь в Сети
Певец Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь в своем Telegram-канале, чтобы поздравить жену Альбину Джанабаеву с днем рождения. На этих выходных РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:20
2023-04-10T14:20
2023-04-10T14:20
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь в своем Telegram-канале, чтобы поздравить жену Альбину Джанабаеву с днем рождения. На этих выходных артистке исполнилось 44 года. Меладзе разместила фотографию с супругой и общими детьми: 19-летним Константином, восьмилетним Лукой и двухлетней Агатой. Все они сидят за столом, на котором стоит большой букет роз.В прошлом году артист публично осудил спецоперацию и стал меньше появляться в Сети. Он также не выкладывал совместные фотографии с супругой, что спровоцировало слухи о разладе в звездном семействе, которые не подтвердились. По информации СМИ, певица продолжила жить с детьми в совместном подмосковном коттедже пары. Точное местонахождение Валерия Меладзе, который в январе позволил себе продолжить высказывание украинских националистов на концерте в Дубае, долгое время оставалось неизвестным. В начале апреля в Сети появилось видео с Меладзе и Джанабаевой. Супруги отдыхали в Куршавеле, когда украинские журналисты попытались выяснить у певца его отношение к спецоперации. Певица спасла мужа от очередного скандала – она увела его от назойливых папарацци.
https://ria.ru/20230329/meladze-1861457519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий меладзе, знаменитости, семья, отношения, новости шоу-бизнеса, звезды
Шоубиз, Валерий Меладзе, Знаменитости, Семья, отношения, Новости шоу-бизнеса, звезды
Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь в Сети
Валерий Меладзе впервые за долгое время разместил пост в Сети, чтобы поздравить супругу
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Певец Валерий Меладзе впервые за долгое время вышел на связь
в своем Telegram-канале, чтобы поздравить жену Альбину Джанабаеву с днем рождения. На этих выходных артистке исполнилось 44 года.
Меладзе разместила фотографию с супругой и общими детьми: 19-летним Константином, восьмилетним Лукой и двухлетней Агатой. Все они сидят за столом, на котором стоит большой букет роз.
«
"С днем рождения, любимая Альбинушка!" – подписал снимок Меладзе.
В прошлом году артист публично осудил спецоперацию и стал меньше появляться в Сети. Он также не выкладывал совместные фотографии с супругой, что спровоцировало слухи о разладе в звездном семействе, которые не подтвердились.
По информации СМИ, певица продолжила жить с детьми в совместном подмосковном коттедже пары. Точное местонахождение Валерия Меладзе, который в январе позволил себе продолжить высказывание украинских националистов на концерте в Дубае, долгое время оставалось неизвестным.
В начале апреля в Сети появилось
видео с Меладзе и Джанабаевой. Супруги отдыхали в Куршавеле, когда украинские журналисты попытались выяснить у певца его отношение к спецоперации. Певица спасла мужа от очередного скандала – она увела его от назойливых папарацци.
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